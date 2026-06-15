Decizia serviciilor de securitate ruse de a deconecta temporar un sistem special de supraveghere care îl proteja pe Putin și cercul său apropiat, în urma asasinării liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, de către SUA și Israel, evidențiază amenințarea crescută la adresa securității pe care o reprezintă analiza video bazată pe inteligența artificială pentru conducerea rusă, a declarat Ksenia Ermoshina, expertă în tehnologii de supraveghere și cenzură, pentru France24.

Asasinarea de către SUA și Israel a liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, la Teheran, l-ar fi neliniștit pe președintele rus Vladimir Putin.

În urma asasinatului, serviciile de securitate ruse au oprit anumite componente ale sistemului de supraveghere care îl protejează pe președintele rus și pe cei mai apropiați colaboratori ai săi, pentru a-l izola de Internet, potrivit Financial Times (FT).

Orele de înregistrări video colectate de serviciile de informații israeliene de la camerele de trafic din Iran le-au permis să identifice ora și locul exact al întâlnirii liderului suprem cu un consilier pe 28 februarie, ziua în care SUA și Israelul l-au asasinat pe Khamenei și au declanșat războiul împotriva Republicii Islamice.

Asasinatul a demonstrat modul în care inteligența artificială (IA) poate procesa milioane de ore de înregistrări video de la mii de camere „pentru a extrage tipare și secrete la scară industrială”, a scris FT.

Vladimir Putin. Foto: Profimedia

Internetul a fost o sursă de îngrijorare pentru Putin de ani de zile. De la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina în 2022, regimul a recurs în mod regulat la întreruperi ale internetului pentru a-și consolida controlul asupra populației.

„În funcție de evenimentele politice, de marile sărbători, de evenimente precum Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg sau în regiunile de frontieră cu Ucraina, unde au loc operațiuni militare, se pot impune restricții de acces la internet fără niciun motiv – pentru o săptămână, două săptămâni sau mai mult”, a declarat Ksenia Ermoshina, expertă în tehnologii de supraveghere și cenzură.

France24 a discutat cu Ermoshina pentru a afla mai multe despre îngrijorarea crescândă a lui Putin în ceea ce privește Internetul și sistemele de supraveghere bazate pe inteligența artificială.

Rusia a început să dezvolte un sistem de camere „inteligente” în 2015. Înainte de 2015, înregistrările video puteau fi salvate pe carduri de memorie, care puteau fi extrase și vizionate în cazul unei infracțiuni sau al unui eveniment special. Sistemul era centralizat pe servere și, mai presus de toate, nu exista inteligență artificială - aceste înregistrări nu erau analizate de IA.

În 2015, o companie numită NTech Lab, fondată de Rostech, o companie condusă de stat pentru „suveranizarea” tehnologiilor în Rusia, a devenit responsabilă de instalarea camerelor „inteligente” care puteau analiza imaginile și nu doar să le salveze, ci și să le trimită către un server.

Ministrul rus al Dezvoltării Digitale, Comunicațiilor și Mass-Media, Maksut Shadayev, a declarat în 2025 că nu toate orașele ruse erau încă echipate cu aceste camere.

În 2023, în Rusia existau 508.000 de camere echipate cu inteligență artificială. Nu este un număr foarte mare. Moscova avea, desigur, cele mai multe camere echipate cu IA din Rusia, cu 216.000 de dispozitive.

Moscova a fost, de asemenea, orașul pilot pentru acest proiect, laboratorul NTech implementând deja aceste camere dotate cu IA în 2017 în capitală. 74% din spațiile publice sunt dotate cu aceste camere „inteligente”: stații de autobuz, stații de metrou, muzee și, desigur, clădiri guvernamentale. 90% din clădirile în care locuiesc cetățenii au aceste camere.

Interesant este că în Rusia a început să se dezvolte o colaborare între furnizorii de internet, precum Rostelecom, și camerele de supraveghere. Astfel, aproape 90% din clădirile din Moscova au ajuns să fie monitorizate de camere dotate cu IA.

Vladimir Putin. Foto: Profmedia

Aceasta este o modalitate de a combina Internetul - care este un serviciu ce oferă ceva ce își doresc cetățenii - cu supravegherea pentru consolidarea securității. Există un discurs despre modul în care viața de zi cu zi va fi îmbunătățită datorită acestor camere. Rușii nu au pus niciodată întrebări cu privire la legalitatea acestui lucru sau la dreptul lor la viață privată.

Moscova rămâne cel mai supravegheat oraș din Rusia. Ministrul Comunicațiilor a promis instalarea a 5 milioane de camere dotate cu IA în Rusia până în 2030. În prezent, există 1,2 milioane de camere. Ermoshina a precizat:

Camerele de supraveghere sunt adesea piratate în Rusia, și nu doar de către dușmanii Rusiei, ci și de către ruși înșiși. Grupuri de hackeri amatori pătrund în sistem din pură distracție, doar pentru a vedea ce „văd” camerele. Sistemul este vulnerabil: artista rusă Helena Nikonole a reușit chiar să pirateze camerele din secțiile de votare rusești. Anumite camere nu au doar microfon, ci și difuzoare care le permit să emită sunet. Artista a folosit difuzoarele camerelor pentru a le face să redea imnul național al Ucrainei.

Alți activiști au întreprins acțiuni similare pentru a critica regimul.

Nu știm în ce măsură camerele din jurul Kremlinului sunt diferite. Îmi imaginez că sunt mai scumpe și mai bine protejate, dar este posibil să se acceseze aceste camere prin internet. De îndată ce un dispozitiv digital electronic este conectat la o rețea centrală, pot fi detectate vulnerabilități. Singura modalitate de a securiza complet camerele este să le deconectăm de la internet. Totuși, atunci își pierd utilitatea. Este esențial să avem imagini live, cum ar fi cine intră și iese din Kremlin sau cine folosește podurile din zonă.

Întrebată dacă există și alte semne că Putin devine din ce în ce mai paranoic în ceea ce privește securitatea legată de Internet, Ermoshina a subliniat:

Este foarte interesant când Putin se deplasează - din punct de vedere antropologic. Există un fel de umbră digitală și de tăcere care îl urmărește. Când călătorește dintr-un oraș în altul, există întotdeauna întreruperi de internet. Este aproape ca într-o poveste de J.R.R. Tolkien. Observând întreruperile de conectivitate din Rusia, colegii mei și cu mine am remarcat că Putin se deplasează protejându-se prin absența conexiunii la Internet. Așadar, el consideră Internetul o amenințare. De îndată ce există conexiune la Internet, el crede că este vulnerabil, așa că ordonă deconectarea rețelei mobile.

În mod similar, serviciile secrete israeliene l-au urmărit pe Ali Khamenei. Au fost colectate și analizate cantități uriașe de înregistrări video de la camerele de trafic sparte, pentru a determina cu precizie locul și ora întâlnirii ayatollahului cu cei mai apropiați colaboratori ai săi. În timpul acelei întâlniri din 28 februarie, în cursul atacului israelian, au fost uciși chiar Ali Khamenei și o serie de înalți oficiali din forțele de securitate, inclusiv comandantul Corpului Gărzilor Revoluției Islamice, ministrul apărării, șeful Statului Major General și alții.

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Editor : C.A.