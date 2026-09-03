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Putin susține că deficitul bugetar al Rusiei nu este „critic”: „Avem unul dintre cele mai scăzute niveluri ale datoriei naționale”

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Vladimir Putin
Vladimir Putin. Foto: Profimedia
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Președintele Vladimir Putin a declarat joi că deficitul bugetar al Rusiei, care a crescut cu 40% în prima jumătate a acestui an, ajungând la 2,8% din PIB, nu reprezintă un risc „critic” pentru economie și rămâne gestionabil, relatează The Moscow Times.

„Având în vedere că avem unul dintre cele mai scăzute niveluri ale datoriei naționale din lume, nu există nimic critic în acest sens”, a declarat liderul de la Kremlin în cadrul Forumului Economic Oriental, care se desfășoară anual la Vladivostok.

Costurile războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei au crescut treptat de când Putin a ordonat invazia pe scară largă în februarie 2022. În ultimii ani, guvernul a fost nevoit să majoreze impozitele și să crească împrumuturile pentru a contribui la finanțarea armatei.

Ținta oficială a Rusiei privind deficitul pentru acest an este de 1,6% din PIB.

Deficitul bugetar în creștere și noile riscuri legate de inflație sunt factori importanți pe care factorii de decizie ai Băncii Centrale îi iau în considerare în perspectiva ședinței de săptămâna viitoare privind rata dobânzii de referință. De câteva luni, mediul de afaceri face presiuni asupra autorității de reglementare să reducă rata dobânzii de referință, care se situează în prezent la 14%.

Analiștii chestionați de Reuters în această săptămână au declarat că se așteaptă ca Banca Centrală a Rusiei să mențină rata dobânzii de referință la nivelul actual.

Joi, în cadrul Forumului Economic, Putin a afirmat că este important ca costurile ridicate ale împrumuturilor să nu afecteze prea mult investițiile companiilor, dar a adăugat că rămâne esențial ca politica monetară să abordeze riscurile legate de inflație.

Inflația anuală din Rusia s-a situat la 6,3% la data de 31 august, potrivit Ministerului Dezvoltării Economice.

Răspunzând la afirmațiile companiilor potrivit cărora accesul la credite a devenit imposibil pentru unii, Putin a declarat că guvernul a elaborat mai multe programe de împrumuturi pentru a sprijini firmele chiar și în contextul unor rate ridicate ale dobânzilor.

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Editor : A.M.G.

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