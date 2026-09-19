Live TV

Putin susține că Rusia e pregătită să restabilească relațiile diplomatice cu vecinii săi europeni: „Suntem gata să cooperăm”

Data publicării:
Vladimir Putin.
Vladimir Putin. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Președintele rus Vladimir Putin a afirmat că Moscova este pregătită să reia cooperarea și să restabilească relațiile diplomatice cu vecinii săi europeni, subliniind că Rusia nu nutrește intenții ostile față de continentul european, a relatat vineri, 18 septembrie, agenția de știri de stat rusă TASS, conform Kyiv Post.

În cadrul unei reuniuni a Comisiei militar-industriale a Rusiei, liderul rus a subliniat că Kremlinul rămâne deschis la reluarea dialogului bilateral, în ciuda anilor de confruntare geopolitică acută de când Moscova a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022.

„Suntem gata să cooperăm și să restabilim relațiile cu vecinii noștri europeni”, a declarat Putin, adăugând că Moscova nu are intenții agresive față de statele europene.

Deși și-a exprimat dorința de normalizare a relațiilor, Putin a profitat de acest discurs pentru a critica guvernele occidentale, afirmând că amenințările externe la adresa securității Rusiei nu s-au diminuat. El a acuzat NATO că își extinde în mod sistematic prezența la nivel global și că încearcă să-și exercite influența în regiuni situate mult dincolo de zona Atlanticului de Nord.

Putin a adresat critici și șefilor de stat europeni, susținând că mai mulți lideri au recurs la o retorică iresponsabilă, discutând deschis despre pregătirile pentru un eventual conflict armat cu Rusia.

Liderul rus a afirmat că astfel de avertismente militare reprezintă manevre politice deliberate ale oficialilor europeni menite să ascundă crizele economice și sociale interne tot mai grave, să distragă atenția publicului de la scăderea nivelului de trai și să recâștige sprijinul electoral pierdut.

El a afirmat că electoratul european a demonstrat, prin alegerile democratice recente, că se opune oricărui conflict direct cu Moscova.

Demersurile diplomatice ale lui Putin contrastează puternic cu evaluările formulate de liderii europeni, care avertizează că Kremlinul alimentează în mod activ crizele regionale pentru a distrage atenția de la dificultățile tot mai mari întâmpinate pe câmpul de luptă din Ucraina.

Joi, în cadrul unei declarații făcute la Oslo alături de prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Store, prim-ministrul italian Giorgia Meloni a îndemnat aliații europeni să analizeze cu atenție motivațiile ascunse ale Moscovei înainte de a reacționa la valul tot mai intens de provocări rusești de-a lungul periferiei NATO.

Meloni a susținut că recenta intensificare a activităților ostile decurge direct din incapacitatea Rusiei de a-și atinge obiectivele strategice în Ucraina, subliniind că invazia nu a reușit să aducă victoria rapidă promisă de Kremlin.

Ea a avertizat că Putin urmărește o escaladare a conflictului cu Europa tocmai pentru a distrage atenția opiniei publice interne de la realitatea războiului, îndemnând națiunile europene să evite reacțiile disproporționate care ar putea juca direct în favoarea calculelor strategice ale Moscovei.

Citește și:

Vladimir Putin a dat startul alegerilor parlamentare din Rusia. Securitate maximă, atacuri cibernetice și suspiciuni de fraudă

Donald Trump spune că Rusia atacă de „aproximativ cinci ani” aliații Ucrainei: „Cred că toată lumea este de acord cu asta”

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Siegfried Mureşan
1
Cine e Siegfried Mureşan, a treia propunere de premier a președintelui Nicușor Dan
Secretarul general al NATO, Mark Rutte.
2
Șeful NATO spune că Rusia are o „viziune clară” asupra a ceea ce ar declanșa clauza...
CPAC Great Britain 2026, Greenwich, London, UK - 16 Jul 2026
3
Mesaj cu simboluri al lui George Simion, după desemnarea lui Siegfried Mureșan: „Nu votăm...
kadîrov retardat
4
Imagini hilare cu fiul dictatorului Kadîrov. Moștenitorul Ceceniei nu a putut citi corect...
ISNTANT_CONSULTARI_PSD_007_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Consultări la Cotroceni pentru desemnarea unui candidat pentru funcția de premier: Ce au...
Romina Gingașu a lăsat un singur mesaj, după ce a șters toate pozele cu Piero Ferrari
Digi Sport
Romina Gingașu a lăsat un singur mesaj, după ce a șters toate pozele cu Piero Ferrari
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
NATO. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto Profimedia
Consolidare aliată în regiunea arctică. NATO salută acordul dintre SUA și Danemarca privind Groenlanda
Russia Election
Vladimir Putin a dat startul alegerilor parlamentare din Rusia. Securitate maximă, atacuri cibernetice și suspiciuni de fraudă
vladimir putin in birou
Vladimir Putin acuză Ucraina că nu e dispusă să se angajeze în negocieri: „Fac tot posibilul pentru a se asigura că nu va exista pace”
French President Emmanuel Macron Hosts A Lunch For The commemoration Of The 100th Anniversary Of The End Of The First World War
Donald Trump a semnat legea care lovește dur Rusia: sancțiunile istorice îl vizează și pe Vladimir Putin
drone rusești Geran
Europa nu ține pasul cu evoluțiile din domeniul dronelor și al războiului aerian din Ucraina, spune președintele Letoniei
Recomandările redacţiei
George Simion.
Băsescu: Rezultatele proaste la testele PISA sunt explicația pentru...
nicusor dan presidency ro
Nicușor Dan: „Pare că suntem în preajma apocalipsei. Nu suntem deloc...
Călin Georgescu.
Băsescu, întrebat ce pregătește Călin Georgescu: „Categoric va...
Justin Sun / Jing Tian
Scandal devenit viral în China. Un bărbat a plătit 4,5 milioane $ ca...
Ultimele știri
Mai mulți bani pentru compensarea facturilor la energie și gaze: suplimentare cu peste un miliard de lei a limitei de cheltuieli
Cum arată profilul victimei fraudelor online cu investiții în acțiuni și criptomonede. Ce au descoperit autoritățile
Alexandru Nazare, întâlnire cu ministrul italian al Economiei şi Finanţelor. Discuții despre combaterea evaziunii și digitalizare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Irinel Columbeanu a acumulat datorii de 5.000 de euro la azil. Un român a venit special din SUA pentru a-i...
Cancan
Românii au luat cu asalt Coasta de Azur. Flotă de mașini de lux, înmatriculate în România, în parcările...
Fanatik.ro
Marcel Pușcaș critică lotul lui Gică Hagi pentru Liga Națiunilor: „Ciudățenii greu de înțeles” după anunțul...
editiadedimineata.ro
Claude, folosit de actori ruși pentru spionaj cibernetic și dezvoltarea unor drone autonome
Fanatik.ro
FCSB vs U Craiova: analiza care arată de ce jucătorii steliști sunt mai valoroși individual
Adevărul
Șoșoacă, interviu delirant la televiziunea lui Putin: „Oamenii de aici mor de foame. Politicienii de la...
Playtech
Averea fabuloasă pe care o are Siegfried Mureșan. Cum a ajuns de la Bundestag și Bruxelles, la funcția de...
Digi FM
Zina Dumitrescu, de la gloria podiumurilor la ultimii ani triști. Mama modei românești a murit cu datorii de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Probleme în familia lui Florinel Coman: soția fotbalistului de la Al-Gharafa a dezvăluit tot
Pro FM
Sorana de la A.S.I.A, despre iubirea după divorț: „Ne-am dat seama că e imposibil să mai respirăm unul fără...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Cum își calma fiul lui Richard Gere anxietatea în copilărie. Homer Gere, dezvăluiri rare despre tatăl său
Adevarul
De ce pierdem turiști în fața Greciei și Turciei. „Concurentul unui hotel din România nu mai este hotelul de...
Newsweek
Se indexează pensiile militare și ale polițiștilor la 1 ianuarie? O veste bună, una proastă pentru pensionari
Digi FM
Gianina din "Las Fierbinți", în rolul vieții ei. Anca Dumitra e topită după fiul ei de doi ani: "Ești darul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Ceasurile îmbătrânirii”. Când suferă organismul uman cele mai mari schimbări. Vârstele diferă la bărbați...
Digi Animal World
„Sforăie ca un om”. Imagini virale cu o pisică care doarme buștean. Videoclipul a strâns peste 50 de milioane...
Film Now
Charlie Sheen, acord cu fosta soție după ce a fost acuzat că îi datorează peste 15 milioane de dolari. Câți...
UTV
Elena Vîșcu, ironie la adresa lui CRBL după ce a primit un buchet impresionant de flori: „Vaza a rămas din...