Rusia este „pregătită” pentru un război cu Europa, deși nu îl dorește, a declarat joi președintele Vladimir Putin în cadrul conferinței de presă organizate la finalul summitului Rusia-Africa, relatează site-ul în limba rusă al The Moscow Times.

„Mulți nu fac decât să vorbească despre pregătirea pentru un război până în 2030. Este corect acest lucru? Nu. În primul rând, noi suntem pregătiți, dar nu dorim niciun război cu Europa”, a declarat Putin în cadrul conferinței de presă organizate la finalul summitului Rusia-Africa (citate preluate de la Interfax).

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Potrivit liderului de la Kremlin, este „puțin probabil” ca Rusia să sufere o înfrângere strategică până în 2030, iar Moscova susține orice măsuri menite să restabilească relațiile cu Europa — atât la nivel general, cât și cu anumite țări.

„Iar dacă se va merge prea departe, nu vor mai exista câștigători deloc. Să nu uite nimeni acest lucru”, a spus Putin.

Potrivit acestuia, Rusia nu ar dori ca în Marea Baltică să se creeze o situație similară cu cea din Golful Persic și pledează pentru respectarea dreptului internațional. „Altfel, se va ajunge la o situație asemănătoare cu cea din Strâmtoarea Ormuz. Vrea cineva ca în Marea Baltică să se creeze o situație similară cu cea din Golful Persic sau din Strâmtoarea Ormuz? Noi nu dorim acest lucru, dar vom răspunde la orice provocare”, a declarat Putin.

El a adăugat că situația din Marea Baltică a fost discutată în cadrul unei convorbiri cu președintele Finlandei, Alexander Stubb, și cu prim-ministrul Norvegiei, Jonas Gahr Store, care a avut loc la inițiativa acestora.

„Știu că ulterior au apărut și critici la adresa lor, dar nu este treaba noastră să evaluăm dacă este corect sau greșit. Eu consider că este corect. La urma urmei, în Europa există oameni care nu doresc să îi provoace Rusiei o înfrângere strategică, așa cum fac unii, ci doresc să stabilească un dialog constructiv”, a adăugat președintele rus.

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Editor : A.M.G.