Putin susține că Rusia „nu a ameninţat niciodată şi nu ameninţă statele europene”: „Tot ceea ce ele fac este să continue confruntarea”

Preşedintele rus Vladimir Putin a afirmat vineri că „Rusia nu a ameninţat niciodată şi nu ameninţă statele europene”, după ce acestea au acuzat Moscova că este responsabilă pentru prăbuşirea unei drone peste un bloc de locuinţe din Galaţi, informează AFP.

„Tot ceea ce ele fac este doar să continue confruntarea cu Rusia şi să justifice astfel cheltuieli exorbitante din bugetele lor de stat, luând din buzunarul contribuabililor”, a spus preşedintele rus despre statele europene care susţin Ucraina în războiul cu ţara sa, el vorbind la o conferinţă de presă în Kazahstan.

Referitor la război, el a afirmat este „imposibil” să se avanseze un termen concret de încetare a luptelor, după ce a fost întrebat despre una dintre declaraţiile sale recente în care a spus că războiul din Ucraina „se apropie de sfârşit”.

„A da termene precise în timp ce luptele continuă este imposibil. Nu este doar imprudent, dar acest lucru nu se face practic niciodată”, a explicat liderul de la Kremlin, potrivit agenţiei EFE.

Referindu-se tot la acea declaraţie a sa anterioară, el a susţinut acum să aceasta a fost o interpretare a „situaţiei de pe câmpul de luptă”, unde „trupele noastre avansează acolo în toate direcţiile, în fiecare zi”.

Pe de altă parte, Putin a confirmat că negocierile privind încetarea războiului sunt în prezent „pe pauză”, dar a asigurat că unele contacte cu mediatorii americani continuă. „Există anumite contacte, nu ascund acest lucru (...), dar nu există negocieri propriu-zise”, a menţionat preşedintele rus.

Totuşi, el a insistat că Rusia este pregătită să reia procesul de negociere. „Suntem pregătiţi. Nu am refuzat niciodată să negociem. Nu noi am oprit negocierile. Suntem dispuşi să ascultăm propunerile”, a adăugat Putin.

Ultima rundă de negocieri ruso-ucrainene mediate de SUA a avut loc pe 17-18 februarie la Geneva şi s-a încheiat fără progrese, în afara unor noi schimburi de prizonieri şi a abordării modalităţilor de verificare a unei încetări a focului odată ce se va ajunge la un acord de pace, o perspectivă ce rămâne însă îndepărtată.

Conform surselor diplomatice, discuţiile au fost foarte tensionate şi Rusia nu a cedat în faţa cererilor sale, în special aceea ca Ucraina să-i cedeze întregul Donbas, adică un teritoriu de aproximativ 20% din provincia Doneţk aflat în continuare sub controlul armatei ucrainene şi ce ar mai fi rămas sub control ucrainean în provincia Lugansk, a cărei ocupare completă a fost între timp revendicată de Rusia.

Dar preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski refuză în continuare să-şi asume politic o asemenea cedare teritorială şi cere ca orice decizie de acest fel să fie validată printr-un referendum, despre care susţine că a priori va respinge cedarea Donbasului.

