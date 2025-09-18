Dictatorul de la Kremlin își continuă acțiunile propagandistice prin care încearcă să aducă susținere în rândul populației pentru războiul pe care-l poartă în Ucraina. Vladimir Putin s-a întâlnit la Novo-Ogarevo cu liderii fracțiunilor din Duma de Stat.

„Stimați colegi, alaltăieri Duma de Stat și-a început lucrările în cadrul sesiunii de toamnă. Prima ședință a avut loc. Vă felicit pe dumneavoastră și pe toți deputații din Duma de Stat pentru acest lucru, precum și pentru alegerile care au avut loc”, și-a început Putin discursul.

Vladimir Putin a ținut să puncteze că partidele parlamentare se bucură de încrederea alegătorilor și că acest lucru garantează stabilitatea politică.

„Cuvinte de mulțumire tuturor alegătorilor din Rusia care s-au prezentat la secțiile de votare. Chiar și în locurile în care acest lucru a fost dificil și periculos, toți s-au prezentat și au confirmat stabilitatea sistemului politic rus”, a mai adăugat liderul de la Kremlin.

În cadrul discuției, Putin n-a ezitat să aducă în discuție așa-numita „Operațiune Militară Specială”. Dictatorul a cerut ca așa numiții veterani „Operațiunii” să fie propuși pentru funcții de conducere din partidele politice.

„Sunt convins că participanții la operațiunea specială vor contribui în mod pozitiv la activitatea partidelor politice și a organelor de putere, ei vor fi generația noastră de schimbare.”

Purtătorul de cuvânt al președintelui, Dmitri Peskov, a anunțat anterior că la întâlnire vor participa liderul fracțiunii „Rusia Unită”, Vladimir Vasiliev, șeful Partidului Comunist al Federației Ruse, Gennadii Ziuganov, liderul Partidului Liberal Democrat din Rusia, Leonid Slutskii, liderul fracțiunii „Rusia Justă – Pentru Adevăr”, Serghei Mironov, și șeful „Oamenilor Noi”, Alexei Nechaev.

Editor : A.R.