Live TV

Putin vrea jumătate de milion de studenți străini în universitățile din Rusia. Motivele din spatele ordinului dictatorului

Data actualizării: Data publicării:
Putin în cadrul unei vizite pe care a efectuat-o la Universitatea de Stat Lomonosov din Moscova. Foto: Profimedia Images

Vladimir Putin a stabilit obiectivul de a crește numărul studenților străini din universitățile ruse la 500.000 până în 2030. Acest lucru a fost declarat de Konstantin Mogilevski, viceministrul Științei și Învățământului Superior al Federației Ruse, în cadrul emisiunii „Vesti”, subliniind că dinamica actuală a înscrierilor permite să se afirme cu certitudine că acest obiectiv va fi atins până la termenul stabilit.

Viceministrul a informat că, în prezent, în Rusia studiază deja peste 300 de mii de străini, dintre care marea majoritate sunt plătitori.

„Oamenii care votează cu rubla pentru educația noastră aleg universitățile noastre într-un mediu absolut liber și competitiv. Numărul studenților străini este în creștere, în primul rând datorită celor care își plătesc singuri studiile și aduc bani noi în economia rusă”, a subliniat Mogilevski.

În paralel cu eforturile de atragere a studenților străini, autoritățile ruse au intensificat recrutarea străinilor pentru a participa la războiul împotriva Ucrainei. Potrivit organizației OpenMinds, numărul anunțurilor publicitare privind serviciul militar pe bază de contract în armata rusă, destinate străinilor, a crescut de peste șapte ori până în noiembrie 2025, comparativ cu vara aceluiași an.

Potrivit The Telegraph, Moscova folosește agenții de recrutare fictive și rețele de migrație clandestine pentru a atrage cetățeni din Africa, Asia și America Latină. Până la sfârșitul anului 2025, potrivit publicației, au fost recrutați aproximativ 18.000 de oameni din 128 de țări, dintre care cel puțin 3.300 au murit în luptă. O serie de țări, printre care Africa de Sud și Kenya, și-au avertizat cetățenii cu privire la aceste scheme frauduloase, iar India și Nepalul au cerut Rusiei să le repatrieze compatrioții.

Conform estimărilor „Verstka”, în Rusia nu mai puțin de 91 de universități și 112 instituții de învățământ profesional secundar recrutează studenți pentru trupele de sisteme fără pilot (VBS). Surse ale Faridaily au relatat că șeful Ministerului Științei, Valerij Falkov, a însărcinat conducătorii universităților să recruteze cel puțin 2% dintre studenți. Studenților li se promit un an de serviciu, salarii mari și păstrarea locului de studiu, iar recrutarea vizează chiar și fetele. Presiunea se exercită în primul rând asupra celor cu rezultate slabe: de exemplu, la Universitatea Economică Plekhanov, studenții au fost scoși din cursuri pentru a fi supuși agitației vice-rectorului, iar la Universitatea Tehnică de Stat din Volgograd, numită după Morozov, potrivit studenților, s-a încetat eliberarea de trimiteri pentru reexaminare, oferindu-se doar un contract cu Ministerul Apărării.

Recrutorii susțin că contractul poate fi reziliat după un an, însă șeful departamentului juridic al „Mișcării refuzatorilor conștienți”, Artem Klyga, reamintește: decretul prezidențial prevede prelungirea automată a acestor contracte până la încheierea mobilizării — în condițiile în care Putin nu a semnat documentul privind încheierea acesteia. Proiectul „Idi le sum” avertizează studenții: contractele sunt, de fapt, pe durată nedeterminată, iar renunțarea la ele după semnare este practic imposibilă.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Răsturnare spectaculoasă de situație! Donald Trump s-a răzgândit în privința Iranului: ”Știți ceva? Lăsați-i”
Digi Sport
Răsturnare spectaculoasă de situație! Donald Trump s-a răzgândit în privința Iranului: ”Știți ceva? Lăsați-i”
Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii care văd o rază de speranță pentru viitor începând cu 1 mai 2026. Își revendică dreptul la liniște...
Cancan
Regele extravaganței mondene își vinde imperiul ca să se salveze: 'Costurile spitalizării au depășit 2...
Fanatik.ro
Câte meciuri a jucat Hagi în anul în care și-a dat Bacalaureatul. A marcat de 28 de ori pentru 3 echipe...
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Ştefan Târnovanu, şanse mari să plece de la FCSB: “Sunt discuţii în Turcia şi Grecia!” Ce se întâmplă cu Şut...
Adevărul
Operațiune nocturnă în Marea Neagră: Ucraina a lovit navele Rusiei care păzeau Podul lui Putin
Playtech
Ce pensie încasează Petre Roman de la stat. Averea acumulată de fostul premier
Digi FM
Valentin Sanfira, piesă cu subînțeles, la scurt timp de la divorțul de Codruța Filip: "Nu fac referire la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Sunt în modul de supraviețuire”. După OPT operații în TREI luni, ar putea să lase toată planeta ”mască”, la...
Pro FM
Loredana Groza, criticată după ce și-a etalat silueta într-o ținută mult prea mulată: „Nu e adecvat pentru...
Film Now
Au pozat împreună în costum de baie acum 43 de ani, azi sunt iubiți. Heather Locklear și Lorenzo Lamas...
Adevarul
Escaladare majoră: după Germania, Trump amenință că ar putea retrage trupe din Italia și Spania. „O decizie...
Newsweek
Se mai pot plăti pensiile dacă marți cade guvernul? Experții dau vestea rea pensionarilor: Nu vor mai fi bani!
Digi FM
Ce salariu are Mariana Miclăuș, șefa Metrorex. Radu Miruță i-a cerut demisia pentru 60 de milioane de euro...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în creierul tău dacă petreci 20 de minute afară în fiecare dimineață. Un obicei simplu care...
Digi Animal World
Reacția unei femei când și-a văzut vecinul dimineața la plimbare: „De ce mergi cu lesa goală?”
Film Now
Sharon Stone, dezvăluiri cutremurătoare despre trecutul familiei sale: „Tata a pierdut tot, mama a crescut în...
UTV
Câte operații estetice a avut Michael Jackson. Ce spunea artistul și ce a arătat autopsia după moarte