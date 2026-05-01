Vladimir Putin a stabilit obiectivul de a crește numărul studenților străini din universitățile ruse la 500.000 până în 2030. Acest lucru a fost declarat de Konstantin Mogilevski, viceministrul Științei și Învățământului Superior al Federației Ruse, în cadrul emisiunii „Vesti”, subliniind că dinamica actuală a înscrierilor permite să se afirme cu certitudine că acest obiectiv va fi atins până la termenul stabilit.

Viceministrul a informat că, în prezent, în Rusia studiază deja peste 300 de mii de străini, dintre care marea majoritate sunt plătitori.

„Oamenii care votează cu rubla pentru educația noastră aleg universitățile noastre într-un mediu absolut liber și competitiv. Numărul studenților străini este în creștere, în primul rând datorită celor care își plătesc singuri studiile și aduc bani noi în economia rusă”, a subliniat Mogilevski.

În paralel cu eforturile de atragere a studenților străini, autoritățile ruse au intensificat recrutarea străinilor pentru a participa la războiul împotriva Ucrainei. Potrivit organizației OpenMinds, numărul anunțurilor publicitare privind serviciul militar pe bază de contract în armata rusă, destinate străinilor, a crescut de peste șapte ori până în noiembrie 2025, comparativ cu vara aceluiași an.

Potrivit The Telegraph, Moscova folosește agenții de recrutare fictive și rețele de migrație clandestine pentru a atrage cetățeni din Africa, Asia și America Latină. Până la sfârșitul anului 2025, potrivit publicației, au fost recrutați aproximativ 18.000 de oameni din 128 de țări, dintre care cel puțin 3.300 au murit în luptă. O serie de țări, printre care Africa de Sud și Kenya, și-au avertizat cetățenii cu privire la aceste scheme frauduloase, iar India și Nepalul au cerut Rusiei să le repatrieze compatrioții.

Conform estimărilor „Verstka”, în Rusia nu mai puțin de 91 de universități și 112 instituții de învățământ profesional secundar recrutează studenți pentru trupele de sisteme fără pilot (VBS). Surse ale Faridaily au relatat că șeful Ministerului Științei, Valerij Falkov, a însărcinat conducătorii universităților să recruteze cel puțin 2% dintre studenți. Studenților li se promit un an de serviciu, salarii mari și păstrarea locului de studiu, iar recrutarea vizează chiar și fetele. Presiunea se exercită în primul rând asupra celor cu rezultate slabe: de exemplu, la Universitatea Economică Plekhanov, studenții au fost scoși din cursuri pentru a fi supuși agitației vice-rectorului, iar la Universitatea Tehnică de Stat din Volgograd, numită după Morozov, potrivit studenților, s-a încetat eliberarea de trimiteri pentru reexaminare, oferindu-se doar un contract cu Ministerul Apărării.

Recrutorii susțin că contractul poate fi reziliat după un an, însă șeful departamentului juridic al „Mișcării refuzatorilor conștienți”, Artem Klyga, reamintește: decretul prezidențial prevede prelungirea automată a acestor contracte până la încheierea mobilizării — în condițiile în care Putin nu a semnat documentul privind încheierea acesteia. Proiectul „Idi le sum” avertizează studenții: contractele sunt, de fapt, pe durată nedeterminată, iar renunțarea la ele după semnare este practic imposibilă.

