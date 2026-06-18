Live TV

Putin vrea să crească cheltuielile pentru război cu 40%, în ciuda deficitului bugetar uriaș

Data publicării:
Vladimir Putin.
Vladimir Putin. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Guvernul Rusiei intenționează să majoreze drastic cheltuielile militare pentru acest an, în ciuda deficitului în creștere, care la începutul lunii iunie a ajuns la 6 trilioane de ruble și a depășit cifra înregistrată pe tot parcursul anului trecut.

Cheltuielile pentru război din bugetul pe 2026 ar putea fi cu 40%, adică cu 4-5 trilioane de ruble, mai mari decât cele planificate, relatează Bloomberg, citând surse familiarizate cu discuțiile.

În legea bugetului fuseseră prevăzute inițial 12,9 trilioane de ruble la rubrica „apărare națională” — puțin mai puțin decât cu un an înainte, când cheltuielile militare se ridicau la 13,5 trilioane de ruble. În realitate, însă, bugetul militar pentru 2026 ar putea crește până la aproape 18 trilioane de ruble, adică 41% din totalul cheltuielilor bugetare planificate (44 de trilioane de ruble).

Luând în considerare rubrica „securitate națională”, care include bugetele Ministerului Afacerilor Interne, Gărzii Naționale Ruse, Comitetului de Anchetă și serviciilor speciale, cheltuielile totale din buget pentru forțele de ordine ar putea ajunge la 21,8 trilioane de ruble și ar putea reprezenta aproape jumătate din buget.

Pentru a finanța cheltuielile militare care depășesc planul, guvernul pregătește reduceri ale celor civile și intenționează, de asemenea, să utilizeze rezervele acumulate, afirmă surse citate de Bloomberg. Aproximativ jumătate din sumă — 2-3 trilioane de ruble — autoritățile intenționează să o obțină prin contractarea unei datorii suplimentare, prin emisiunea de obligațiuni de stat.

Săptămâna trecută, Duma de Stat a adoptat o lege care permite Consiliului de Miniștri să depășească limita stabilită pentru acest an în ceea ce privește cheltuielile și datoria publică, fără a modifica legea bugetului. Acest lucru a fost precedat de dispariția din spațiul public a șefei Băncii Centrale, Elvira Nabiullina, care a lipsit de la Forumul Economic de la Sankt Petersburg și de la ședințele cu Vladimir Putin, invocând motive de sănătate.

Banca Centrală a Rusiei, condusă de Nabiullina din 2013, este de facto nevoită să acopere „gaura” bugetară cu proprii bani. Banca Centrală efectuează operațiuni repo cu băncile: acestea cumpără obligațiuni ale împrumutului federal (OFZ), le utilizează ca garanție pentru a obține credite de la Banca Centrală, iar cu banii primiți cumpără din nou OFZ. Ca urmare, datoria publică rusă rămâne în bilanțul Băncii Centrale, notează Bloomberg. Volumul acestor operațiuni a ajuns la 4,6 trilioane de ruble.

Absența lui Nabiullina a generat o serie de zvonuri potrivit cărora aceasta și-ar fi cerut demisia, declarând că nu este pregătită să lucreze în condițiile unei economii de mobilizare, ale închiderii granițelor etc. Potrivit datelor Bloomberg, înalți funcționari ai Băncii Centrale și ai Ministerului Finanțelor l-au avertizat anterior pe Putin că cheltuielile tot mai mari pentru război devin insuportabile pentru buget și economie. Aceștia au făcut apel la moderarea cheltuielilor militare, dar Putin, potrivit surselor agenției, a susținut Ministerul Apărării, care a insistat nu numai asupra menținerii, ci și asupra creșterii finanțării.

De fapt, cheltuielile bugetului federal pentru război au ajuns, la sfârșitul primului trimestru, la 5,908 trilioane de ruble, a calculat Yanis Kluge, cercetător la Institutul german pentru Probleme de Securitate Internațională, pe baza datelor furnizate de Ministerul Finanțelor.

Față de aceeași perioadă a anului trecut, cheltuielile pentru armată și producția de armament au crescut cu 29,9%; față de ianuarie-martie 2024 — cu 68,7%; față de 2023 — cu 129%; iar față de primul trimestru al anului 2022 — de 4,6 ori. Ca urmare, pentru prima dată de la începutul conflictului, ponderea cheltuielilor militare în buget a atins 46%, iar ponderea în veniturile trezoreriei — 65%.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Mette-Marit
2
Numărul donatorilor de organe a crescut brusc în Norvegia după ce prinţesa moştenitoare a...
Adrian Vestea si sorin Grindeanu
3
Răsturnare de situație: 6 parlamentari PSD nu vor să voteze Guvernul Veștea. Liderul PNL...
2026-06-15-1569
4
Negocieri pentru guvernul Veștea: Discuții cu fiecare parlamentar care ar putea vota...
Nicușor Dan și Ilie Bolojan.
5
Planul făcut în taină de PNL-USR-UDMR: Bolojan nu va mai fi propus premier. Cele două...
OUT! Comentatorul care a confundat echipele la Cupa Mondială și a fost chemat acasă a fost dat afară
Digi Sport
OUT! Comentatorul care a confundat echipele la Cupa Mondială și a fost chemat acasă a fost dat afară
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Volodimir Zelenski.
„Este timpul să punem capăt acestui război”. Mesajul lui Zelenski după cel mai mare atac cu drone asupra Moscovei
Steven Pifer
Fost ambasador al SUA: O deplasare la Moscova pentru o întâlnire cu Putin ar fi o „greșeală fatală” pentru Zelenski
trump putin si xi
Trump le-a mulțumit lui Xi și lui Putin pentru neutralitatea în războiul din Iran: „Ar fi putut să ne complice mult mai mult situația”
Racheta Oreşnik a fost introdusă recent în arsenalul militar rus şi este echipată cu şase focoase
Scurgeri de documente arată de ce racheta Oreșnik a lui Putin ratează de multe ori ținta. ISW: Mai au doar una singură operațională
Iran Daily Life, Tehran - 15 Jun 2026
În ce țări se află miliardele „înghețate” ale Iranului
Recomandările redacţiei
INSTANT_CIUCU_DNA_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ciprian Ciucu este audiat acum de procurorii DNA: Noi detalii despre...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_1_14_INQUAM_Photos_George_Calin
Stenograme. Sorin Grindeanu, în ședința PSD: „Am o mare problemă să...
drapele la intrarea in parlamentul european
Mesaj ferm al Parlamentului European: UE nu se va lăsa intimidată de...
Vestea scandalul azilelor groazei
Cum arată programul de guvernare al lui Veștea: promite să continue...
Ultimele știri
Belgia se pregătește să predea întreaga flotă de avioane de vânătoare F-16 către Ucraina. Prima tranșă: șapte aparate
Comisia Europeană a extins interdicţia privind exportul de ovine şi caprine din România. Anunțul lui Tanczos Barna
Criză de apă în Grecia: două insule au intrat în stare de urgență. Autoritățile avertizează asupra sezonului turistic
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A murit medicul care a ajutat-o pe Adriana Iliescu să devină mamă la aproape 67 de ani. Povestea care a făcut...
Cancan
Insecta care a invadat Bucureștiul din cauza căldurii. Avertismentul autorităților
Fanatik.ro
Suma uriaşă încasată de Antena 1 din pauzele de hidratare de la CM 2026! Publicitatea costă mai mult decât...
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
Emisiunea la care Gabi Tamaș vrea să participe după Survivor și Asia Express. Are nevoie de acordul soției...
Adevărul
Rușii au simțit pe pielea lor teroarea războiului. Atacul cu drone asupra Moscovei: blocuri, centre...
Playtech
Ce avere are Ciprian Ciucu? Terenurile, apartamentele și economiile declarate de primarul Capitalei
Digi FM
Viorica Dăncilă rupe tăcerea despre perioada în care a fost premier: „Am fost trădată de cei din casă. Mi-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
ADIO, Tottenham! Radu Drăgușin și-a găsit echipă
Pro FM
Câți bani câștigă Mihai Trăistariu din apartamentele de la mare. Artistul estimează un profit frumos în vara...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Daveigh Chase, actrița din „Lilo & Stitch” și „The Ring”, a murit la 35 de ani. Ce a scris iubitul ei înainte...
Adevarul
De ce nu mai vor românii să muncească în Spania. Spaniolii, îngrijorați de exod: piața muncii resimte primele...
Newsweek
Un nou ajutor la pensie pentru 4.600.000 pensionari, votat de Senat. Ce e obligată Casa de Pensii să facă?
Digi FM
Sfârșit tragic pentru o femeie de 37 de ani, aflată în vacanță în Grecia. A murit într-un accident rutier cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Unul dintre cele mai mari mistere de la Stonehenge ar putea fi rezolvat. Cum a ajuns uriașa Piatră a...
Digi Animal World
Pericol ascuns în sezonul cald. Bacteria rară care poate provoca simptome severe după mușcătura de căpușă
Film Now
El e celebru din „Top Gun: Maverick”, ea a jucat în „Scream 7”. Cine este iubita lui Glen Powell, starul care...
UTV
Andreea Bănică a întors toate privirile într-o ținută roșie transparentă. Artista și-a schimbat look-ul