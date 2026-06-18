Guvernul Rusiei intenționează să majoreze drastic cheltuielile militare pentru acest an, în ciuda deficitului în creștere, care la începutul lunii iunie a ajuns la 6 trilioane de ruble și a depășit cifra înregistrată pe tot parcursul anului trecut.

Cheltuielile pentru război din bugetul pe 2026 ar putea fi cu 40%, adică cu 4-5 trilioane de ruble, mai mari decât cele planificate, relatează Bloomberg, citând surse familiarizate cu discuțiile.

În legea bugetului fuseseră prevăzute inițial 12,9 trilioane de ruble la rubrica „apărare națională” — puțin mai puțin decât cu un an înainte, când cheltuielile militare se ridicau la 13,5 trilioane de ruble. În realitate, însă, bugetul militar pentru 2026 ar putea crește până la aproape 18 trilioane de ruble, adică 41% din totalul cheltuielilor bugetare planificate (44 de trilioane de ruble).

Luând în considerare rubrica „securitate națională”, care include bugetele Ministerului Afacerilor Interne, Gărzii Naționale Ruse, Comitetului de Anchetă și serviciilor speciale, cheltuielile totale din buget pentru forțele de ordine ar putea ajunge la 21,8 trilioane de ruble și ar putea reprezenta aproape jumătate din buget.

Pentru a finanța cheltuielile militare care depășesc planul, guvernul pregătește reduceri ale celor civile și intenționează, de asemenea, să utilizeze rezervele acumulate, afirmă surse citate de Bloomberg. Aproximativ jumătate din sumă — 2-3 trilioane de ruble — autoritățile intenționează să o obțină prin contractarea unei datorii suplimentare, prin emisiunea de obligațiuni de stat.

Săptămâna trecută, Duma de Stat a adoptat o lege care permite Consiliului de Miniștri să depășească limita stabilită pentru acest an în ceea ce privește cheltuielile și datoria publică, fără a modifica legea bugetului. Acest lucru a fost precedat de dispariția din spațiul public a șefei Băncii Centrale, Elvira Nabiullina, care a lipsit de la Forumul Economic de la Sankt Petersburg și de la ședințele cu Vladimir Putin, invocând motive de sănătate.

Banca Centrală a Rusiei, condusă de Nabiullina din 2013, este de facto nevoită să acopere „gaura” bugetară cu proprii bani. Banca Centrală efectuează operațiuni repo cu băncile: acestea cumpără obligațiuni ale împrumutului federal (OFZ), le utilizează ca garanție pentru a obține credite de la Banca Centrală, iar cu banii primiți cumpără din nou OFZ. Ca urmare, datoria publică rusă rămâne în bilanțul Băncii Centrale, notează Bloomberg. Volumul acestor operațiuni a ajuns la 4,6 trilioane de ruble.

Absența lui Nabiullina a generat o serie de zvonuri potrivit cărora aceasta și-ar fi cerut demisia, declarând că nu este pregătită să lucreze în condițiile unei economii de mobilizare, ale închiderii granițelor etc. Potrivit datelor Bloomberg, înalți funcționari ai Băncii Centrale și ai Ministerului Finanțelor l-au avertizat anterior pe Putin că cheltuielile tot mai mari pentru război devin insuportabile pentru buget și economie. Aceștia au făcut apel la moderarea cheltuielilor militare, dar Putin, potrivit surselor agenției, a susținut Ministerul Apărării, care a insistat nu numai asupra menținerii, ci și asupra creșterii finanțării.

De fapt, cheltuielile bugetului federal pentru război au ajuns, la sfârșitul primului trimestru, la 5,908 trilioane de ruble, a calculat Yanis Kluge, cercetător la Institutul german pentru Probleme de Securitate Internațională, pe baza datelor furnizate de Ministerul Finanțelor.

Față de aceeași perioadă a anului trecut, cheltuielile pentru armată și producția de armament au crescut cu 29,9%; față de ianuarie-martie 2024 — cu 68,7%; față de 2023 — cu 129%; iar față de primul trimestru al anului 2022 — de 4,6 ori. Ca urmare, pentru prima dată de la începutul conflictului, ponderea cheltuielilor militare în buget a atins 46%, iar ponderea în veniturile trezoreriei — 65%.

Editor : A.R.