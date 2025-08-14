Live TV

Putin vrea să-l intimideze pe Trump în Alaska cu „Cernobîlul zburător”. Rușii, gata să testeze „Skyfall”, racheta cu propulsie nucleară

Data publicării:
Burevestnik cruise missile launch
Lansare-test a unei rachete Burevestnik („Skyfall” în codificarea NATO), supranumită și „Cernobîlul zburător”. Foto: Profimedia Images
Din articol
Test ratat al super-armei lui Putin în 2019, oameni de știință ruși morți într-o explozie la o bază navală

Rusia pare gata să testeze o nouă rachetă de croazieră cu propulsie nucleară și care poatea purta, de asemenea, încărcătură nucleară, conform unor cercetători americani și al unui reprezentant al unui serviciu secret occidental, citați de Reuters. Testul noii rachete nucleare, numită Burevestnik sau „Skyfall” în codificarea NATO, s-ar face în contextul în care Vladimir Putin urmează să se vadă vineri cu Donald Trump, în Alaska, pentru a discuta despre războiul din Ucraina. Racheta a fost supranumită și „Cernobîlul zburător” din cauza numărului mare de teste eșuate de până acum.

Jeffrey Lewis, cercetător la Institutul Middlebury de Studii Internaționale din California și Decker Eveleth, din cadrul organizației de cercetări și analize CNA din Virgina au ajuns, separat, la această concluzie, după studierea unor imagini satelitare publicate recent de Planet Labs.

Imaginile din satelit arată o activitate intensă la baza Pankovo din arhipeleagul Novaia Zemlia aflat în Marea Barents, unde rușii testează diverse tipuri de armament. Imaginile arată, de asemenea, o creștere a numărului de persoane, echipamente, nave și avioane - similară cu cea înregistrată cu ocazia testărilor superarmei lui Putin - racheta Burevestnik.

Burevestnik cruise missile
Racheta Burevestnik, supranumită „Cernobîlul zburător”. Foto: Profimedia Images

Rusia a organizat în 2023 un „ultim test de succes” al rachetei Burevestnik, după cum a anunțat, la acea vreme, chiar Putin. Dar declarațiile sale au venit după ce purtătorul său de cuvânt a negat o relatare a New York Times conform căreia testarea armei, ar fi fost iminentă.

Această armă experimentală, anunțată pentru prima dată în 2018, ar avea o rază de acțiune potențial nelimitată, ca urmare a propulsiei sale nucleare, dar se știu prea puține despre capacitățile sale și există rapoarte că testele anterioare au eșuat.

O altă sursă din cadru unui serviciu de securitate occidental a confirmat pentru Reuters, sub anonimat, că arma care urmează a fi testată la în curând la Novaia Zemlia e chiar Burevestnik.

Testul ar putea avea loc chiar în această săptămână, ceea ce s-ar suprapune cu așteptata întâlnire Trump-Putin din Alaska.

Test ratat al super-armei lui Putin în 2019, oameni de știință ruși morți într-o explozie la o bază navală

Putin a lăudat această rachetă, considerată una din „superarmele” Rusiei, chiar dacă experții militari au spus că e „neclar” dacă racheta e imposibil de interceptat, cum susțin rușii.

„Skyfall este un sistem de arme unic şi stupid, un Cernobîl zburător care reprezintă o ameninţare mai mare pentru Rusia decât pentru alte ţări”, declara, în 2024, Thomas Countryman, un fost funcţionar de rang înalt al Departamentului de Stat din cadrul Asociaţiei pentru Controlul Armelor.

Citește și: „Cernobîlul zburător”. Ce spun cercetătorii americani despre super-racheta lui Putin cu propulsie nucleară: „Un sistem unic și stupid”

În plus, se crede că o astfel de rachetă, prin faptul că are propulsie nucleară, este și radioactivă.

De asemenea, conform datelor Nuclear Threat Initiative, din cele 13 testări de până acum ale Burevestnik/Skyfall, doar două s-au încheiat cu succes.

În 2019, cel puțin cinci angajați ai companiei ruse Rosatom au murit într-o explozie provocată la o baza navală din regiunea rusă Arhanghelsk. 

Au existat suspiciuni că explozia s-ar fi produs chiar în timpul testării unei rachete cu propulsie nucleară Burevestnik/Skyfall. Agenția nucleară de stat din Rusia, Rosatom, a recunoscut, oficial, că oamenii de știință care au murit în accident, testau „un motor cu propulsie nucleară”.

În urma exploziei, în zona orașului Severdvinsk, aflat în apropierea bazei unde a avut loc accidentul, s-a detectat o creștere a radioactivității. Radioactivitatea a atins, timp de 40 de minute, un nivel de 2 microsiverți pe oră, după care nivelul a scăzut la 0.11 microsiverți. Farmaciile din nordul Rusiei au rămas fără rezerve de iod, în urma accidentului.

Editor : M.L.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Jandarmi bun
1
De ce sunt jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București. Explicația oficială a...
Vladimir Soloviov
2
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
drone Shahed fabricate în Rusia în fabrica Alabuga
3
Iranul a început să regrete acordul militar cu Rusia. Moscova produce mii de drone...
george simion
4
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este...
elev
5
Bacalaureat cu peripeții. Un elev a picat pentru că a adormit în timpul examenului: „M-au...
S-a terminat: actele de divorț au fost semnate! Ce i-a luat fostului soț, după ce a înșelat-o
Digi Sport
S-a terminat: actele de divorț au fost semnate! Ce i-a luat fostului soț, după ce a înșelat-o
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Donald Trump și Vladimir Putin
Ce s-ar putea întâmpla când Trump și Putin se vor întâlni în Alaska...
BUCURESTI - GUVERN - CONFERINTA - MASURI FISCALE IN SANATATE - 2 ilie bolojan
Ilie Bolojan: Riscul de a intra în incapacitate de plată e foarte...
imagini din Barentsburg, orașul minier rusesc din Svalbard, arhipelag ce ține de Norvegia
Orașul rusesc de pe teritoriul NATO. Cum profită Putin de statutul...
radu miruta in studioul digi24
Ministrul Radu Miruță: La Ministerul Economiei, în septembrie nu vor...
Ultimele știri
Cel puțin 25 de morți în Gaza, miercuri, în timp ce Netanyahu spune că le va permite palestinienilor să plece
UE vrea să se împrumute ca și cum ar fi o singură țară: care ar fi avantajul și de ce critică țările „frugale” ideea
Amendă de până la 95.000 de euro pentru un șofer care a depășit limita de viteză pe o stradă din Elveția
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
imagine cu Sitka, Alaska, din secolul al XIX-lea / tablou cu negocierile SUA-Rusia pentru vânzarea Alaskăi
Una dintre cele mai profitabile afaceri din istorie, o „umilință” pentru Rusia: Cum au ajuns rușii să vândă Alaska americanilor
Trump Putin
Donald Trump se va întâlni cu Vladimir Putin, dar fără armata de specialiști în Rusia care să-i țină spatele. „Rareori se pregătește”
Inside Putin’s drone death plant: On state-run military TV, Russia flaunts its mass production of Geran-2 drones at Alabuga — proudly presenting its version of Iran’s Shahed-136 used in attacks on Ukraine.
Avertismenul spionajului militar ucrainean: Rusia intenționează să producă aproape 80.000 de drone Shahed în 2025
Trupe americane la exerciții la Kogălniceanu
Rusia vrea negocieri și pentru reducerea trupelor americane în Europa, la summitul din Alaska, avertizează premierul polonez
Ukraine talks with Selenskyj in Berlin
Cele cinci condiții pentru pace pe care liderii europeni i le-au transmis lui Trump. Zelenski cere să fie primit la întâlnirea cu Putin
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd s-a încheiat, dar perioada de "post-umbră" aduce un ultim val de haos. Cum resimt zodiile...
Cancan
Divorț-ȘOC în showbiz! Și-au spus ADIO după 13 ani de căsnicie
Fanatik.ro
O firmă din Grupul Țiriac a primit 18,4 milioane euro ajutor de la stat la numai patru luni de la înființare!
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Țeapă la Easybox, noua metodă! Protecția Consumatorului și IGPR explică ce trebuie să facă păgubiții: „O...
Adevărul
Imaginea virală cu excentricul afacerist Nicolae Cristescu: „Vito Corleone, made în China. De pus în muzeul...
Playtech
Cum a apărut Mirabela Grădinaru la biserică? Enoriaşii au observat imediat şi ţinuta, ce a făcut în spatele...
Digi FM
Tragedie în vacanță all-inclusive: Un bărbat de 70 de ani a murit după ce a mâncat pui insuficient gătit în...
Digi Sport
Anamaria Prodan i-a scris un mail lui Laurențiu Reghecampf, ajuns în Sudan: ”Pleacă de acolo urgent! Înseamnă...
Pro FM
Kelly Clarkson, în lacrimi pe scenă, cu doar 12 zile înainte de moartea fostului soț, Brandon Blackstock...
Film Now
Cum a început prietenia dintre Sandra Bullock și Jennifer Aniston: „Hollywood ne-a divizat, nimănui nu-i...
Adevarul
Evadare din gelozie. Deținutul de la Mărgineni a fugit după ce a aflat că iubita minoră are o relație cu...
Newsweek
Budăi: PSD nu a fost de acord cu CASS la pensie peste 3.000 lei. Poate crește pragul la 4000 lei?
Digi FM
În ce relații au rămas Daciana Sârbu și Victor Ponta după divorț. Fosta soție a politicianului nu s-a ferit...
Digi World
Ce este miastenia gravis, boala de care suferă fosta campioană de tenis Monica Seles. Cum se manifestă...
Digi Animal World
Panică pe plajele din Maine, după ce un rechin alb uriaș a fost observat aproape de țărm. Poliția avertizează...
Film Now
Jennifer Aniston, mărturisiri rare, la 20 de ani de la divorțul de Brad Pitt: "A fost o perioadă extrem de...
UTV
Jason Momoa, la un pas de moarte în ocean. „Am renunțat. În mintea mea, murisem deja”. Experiența care i-a...