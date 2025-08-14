Putin vrea să-l intimideze pe Trump în Alaska cu „Cernobîlul zburător”. Rușii, gata să testeze „Skyfall”, racheta cu propulsie nucleară

Rusia pare gata să testeze o nouă rachetă de croazieră cu propulsie nucleară și care poatea purta, de asemenea, încărcătură nucleară, conform unor cercetători americani și al unui reprezentant al unui serviciu secret occidental, citați de Reuters. Testul noii rachete nucleare, numită Burevestnik sau „Skyfall” în codificarea NATO, s-ar face în contextul în care Vladimir Putin urmează să se vadă vineri cu Donald Trump, în Alaska, pentru a discuta despre războiul din Ucraina. Racheta a fost supranumită și „Cernobîlul zburător” din cauza numărului mare de teste eșuate de până acum.

Jeffrey Lewis, cercetător la Institutul Middlebury de Studii Internaționale din California și Decker Eveleth, din cadrul organizației de cercetări și analize CNA din Virgina au ajuns, separat, la această concluzie, după studierea unor imagini satelitare publicate recent de Planet Labs.

Imaginile din satelit arată o activitate intensă la baza Pankovo din arhipeleagul Novaia Zemlia aflat în Marea Barents, unde rușii testează diverse tipuri de armament. Imaginile arată, de asemenea, o creștere a numărului de persoane, echipamente, nave și avioane - similară cu cea înregistrată cu ocazia testărilor superarmei lui Putin - racheta Burevestnik.

Racheta Burevestnik, supranumită „Cernobîlul zburător”. Foto: Profimedia Images

Rusia a organizat în 2023 un „ultim test de succes” al rachetei Burevestnik, după cum a anunțat, la acea vreme, chiar Putin. Dar declarațiile sale au venit după ce purtătorul său de cuvânt a negat o relatare a New York Times conform căreia testarea armei, ar fi fost iminentă.

Această armă experimentală, anunțată pentru prima dată în 2018, ar avea o rază de acțiune potențial nelimitată, ca urmare a propulsiei sale nucleare, dar se știu prea puține despre capacitățile sale și există rapoarte că testele anterioare au eșuat.

O altă sursă din cadru unui serviciu de securitate occidental a confirmat pentru Reuters, sub anonimat, că arma care urmează a fi testată la în curând la Novaia Zemlia e chiar Burevestnik.

Testul ar putea avea loc chiar în această săptămână, ceea ce s-ar suprapune cu așteptata întâlnire Trump-Putin din Alaska.

Test ratat al super-armei lui Putin în 2019, oameni de știință ruși morți într-o explozie la o bază navală

Putin a lăudat această rachetă, considerată una din „superarmele” Rusiei, chiar dacă experții militari au spus că e „neclar” dacă racheta e imposibil de interceptat, cum susțin rușii.

„Skyfall este un sistem de arme unic şi stupid, un Cernobîl zburător care reprezintă o ameninţare mai mare pentru Rusia decât pentru alte ţări”, declara, în 2024, Thomas Countryman, un fost funcţionar de rang înalt al Departamentului de Stat din cadrul Asociaţiei pentru Controlul Armelor.

În plus, se crede că o astfel de rachetă, prin faptul că are propulsie nucleară, este și radioactivă.

De asemenea, conform datelor Nuclear Threat Initiative, din cele 13 testări de până acum ale Burevestnik/Skyfall, doar două s-au încheiat cu succes.

În 2019, cel puțin cinci angajați ai companiei ruse Rosatom au murit într-o explozie provocată la o baza navală din regiunea rusă Arhanghelsk.

Au existat suspiciuni că explozia s-ar fi produs chiar în timpul testării unei rachete cu propulsie nucleară Burevestnik/Skyfall. Agenția nucleară de stat din Rusia, Rosatom, a recunoscut, oficial, că oamenii de știință care au murit în accident, testau „un motor cu propulsie nucleară”.

În urma exploziei, în zona orașului Severdvinsk, aflat în apropierea bazei unde a avut loc accidentul, s-a detectat o creștere a radioactivității. Radioactivitatea a atins, timp de 40 de minute, un nivel de 2 microsiverți pe oră, după care nivelul a scăzut la 0.11 microsiverți. Farmaciile din nordul Rusiei au rămas fără rezerve de iod, în urma accidentului.

