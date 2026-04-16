„Radio militar pe steroizi”. Cum riscă Rusia să-și împuște în picior soldații de pe frontul cu Ucraina blocând accesul la Telegram

Rusia continuă să ia măsuri pentru a limita accesul la Telegram și, în cele din urmă, pentru a bloca complet aplicația. Această platformă de mesagerie nu este doar cea mai populară rețea socială din țară și cea mai importantă sursă de informații necenzurate, ci și o componentă esențială a infrastructurii care susține efortul de război. Telegram a devenit gazda unui întreg ecosistem de „corespondenți de război” și a unor campanii rapide de strângere de fonduri care finanțează o parte substanțială din nevoile unităților Forțelor Armate Ruse care luptă în Ucraina, iar o mare parte din activitatea așa-numitului complex militar-industrial al poporului s-a construit în jurul aplicației de mesagerie. În cele din urmă, Telegram este folosit și pe linia frontului ca instrument de comandă, control și comunicații. Deocamdată, potrivit publicației ruse de opoziție The Insider, trupele ruse reușesc să ocolească restricțiile cu ajutorul serviciilor VPN, dar campaniile de strângere de fonduri au suferit deja o lovitură semnificativă.

Ce se întâmplă cu Telegram

În ianuarie 2026, Telegram a depășit WhatsApp, devenind cea mai populară platformă de mesagerie din Rusia, cu peste 90 de milioane de utilizatori. Apoi, la începutul lunii februarie, autoritățile ruse au început să ia măsuri fără precedent pentru a încetini serviciul aplicației de mesagerie. În plus, fondatorul Telegram, Pavel Durov, a fost acuzat de oficialii ruși că susține terorismul, refuză să elimine conținutul interzis, nu combate frauda și acordă serviciilor de informații străine acces la corespondența privată.

Presiunea asupra aplicației de mesagerie este exercitată ca parte a unei campanii de a muta utilizatorii către Max, un serviciu controlat de holdingul VK, care la rândul său are legături cu rudele lui Vladimir Putin. Pe 21 februarie, FSB a publicat o declarație separată pe site-ul său web, avertizând că Telegram nu este sigur pentru personalul militar rus:

„Serviciul Federal de Securitate al Federației Ruse deține informații fiabile care indică faptul că forțele armate și serviciile de informații ale Ucrainei sunt capabile, în cel mai scurt timp posibil, să obțină informații postate în aplicația de mesagerie Telegram și să le utilizeze în scopuri militare. În urma unei analize a funcționării aplicației Telegram, s-au obținut numeroase concluzii fiabile care arată că utilizarea acesteia de către militarii Forțelor Armate ale Federației Ruse în zona operațiunii militare speciale în ultimele trei luni a dus în repetate rânduri la amenințări la adresa vieții militarilor.”

Pentru a întări efectul, publicațiile pro-Kremlin au început să publice articole în care militarii descriau riscurile pe care Telegram le-ar fi creat pentru operațiunile de luptă. De exemplu, un comandant cu indicativul Hector a declarat agenției de știri de stat TASS următoarele:

„În zona operațiunii militare speciale, nu folosim aplicația de mesagerie Telegram pentru a comanda unitățile, deoarece serverele sale se află în străinătate și inamicul poate, cel mai probabil, să aibă acces la jurnalele de mesaje și la telemetrie, ceea ce ar putea duce la moartea camarazilor noștri. Folosim o aplicație de mesagerie internă care funcționează prin canale de comunicare protejate de instrumente de securitate certificate. Vorbim despre o aplicație de mesagerie militară care ne permite pe deplin să îndeplinim misiunile de luptă atribuite.”

TASS a publicat, de asemenea, povești similare atribuite unui mecanic poreclit Barbos, unui semnalizator cu indicativul Krot și unui comandant cu indicativul Șum. Pe canalele pro-război „Z”, astfel de rapoarte au fost publicate ca parte a unei campanii de propagandă plătite. De remarcat că multe dintre aceleași canale au postat, de asemenea, în mod regulat critici la adresa restricțiilor impuse de Telegram, inclusiv apeluri video pentru a inversa această politică.

Printre acestea, proprietarii canalului „Two Majors” au subliniat rolul de neînlocuit al Telegram în cadrul forțelor armate:

„Telegram rămâne, în multe privințe, aproape singurul mijloc de comunicare în unitățile militare active și organizează activitatea grupurilor mobile de foc interagenții.”

În plus, canalul „Belarusian Silovik 🇧🇾” și-a exprimat îndoielile cu privire la posibilitatea transferării comunicațiilor către Max:

„Totul este legat de Telegram în acest moment și, din păcate, așa cum observă colegii, este puțin probabil să funcționeze în Max din motive obiective.”

Chiar și corespondentul pro-război extrem de loial Alexander Sladkov și-a exprimat criticile, deși cu prudență:

„Telegram. Toată lumea s-a săturat deja să vorbească despre asta. Este o problemă dureroasă pentru oameni. Dar ce va înlocui Telegram în zona operațiunii militare speciale? Occidentul ne-a dat o dublă lovitură cu acest Starlink dezactivat. Acum îngropăm și acest mijloc de comandă și comunicare. Dar dacă îi iei pușca unui luptător, îi dai alta, una și mai bună. În schimb, se dovedește că îi iau pușca – și rămâi fără armă. Iar comunicațiile sunt mai mult decât o armă; iertați-mi clișeul, ele sunt fundamentul comenzii trupelor. Cum ar trebui să câștigăm și cu ce mijloace?”

Răspunzând nemulțumirii din cercurile pro-război, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că „nu-și poate imagina” ca comunicațiile de pe linia frontului să fie asigurate prin Telegram – o remarcă care a fost întâmpinată cu un val separat de râsete ironice din partea canalelor pro-război.

Cu toate acestea, Kremlinul a decis să nu se oprească aici. Ulterior, Vladimir Putin însuși a purtat o conversație înscenată în fața camerelor cu o ofițeră de comunicații (oficial, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii), în timpul căreia a descris „sistemele de comunicații necontrolate” ca reprezentând un pericol pentru personalul militar rus.

De la jumătatea lunii martie 2026, au existat rapoarte privind probleme de acces la Telegram în teritoriile ocupate ale Ucrainei, în ciuda promisiunilor anterioare ale lui Maksut Șadaiev de a nu restricționa funcționarea acesteia în zona „operațiunii militare speciale”.

De asemenea, de la jumătatea lunii martie, canalele pro-război „Z” au difuzat informații despre un ordin care impune militarilor să șteargă Telegram de pe telefoanele lor, iar poliția militară ar fi fost însărcinată să efectueze verificări. În același timp, în unele unități, comandanții i-au obligat pe subordonați să se înregistreze pe Max.

În plus, eforturile Kremlinului de a recâștiga controlul asupra spațiului informațional intern s-ar putea extinde în cele din urmă și mai mult. În același timp cu restricționarea Telegram, autoritățile ruse discutau măsuri pentru a contracara serviciile VPN pe care rușii le folosesc pentru a ocoli blocajele.

Cum este folosit serviciul de mesagerie de către armata rusă

Contrar afirmațiilor făcute de secretarul de presă al Kremlinului, Peskov, este într-adevăr dificil să ne imaginăm comanda și comunicațiile de pe linia frontului fără Telegram. Coordonarea acțiunilor, schimburile regulate de date de informații și diseminarea materialelor video și foto pentru geolocalizare au loc toate prin chat-uri și canale închise.

Întregul lanț de atac pentru detectarea, identificarea și organizarea loviturilor asupra țintelor este construit prin Telegram: trupele de asalt de pe linia frontului trimit fotografii sau videoclipuri, personalul de la un post de comandă identifică ținta și îi determină coordonatele, iar o dronă sau focul de artilerie este îndreptat către țintă. După atac, fotografiile cu urmările sunt, de asemenea, transmise în susul lanțului de comandă în scopuri de raportare.

Unii experți occidentali descriu rolul Telegram în sistemul de comandă al Forțelor Armate Ruse ca fiind „radio militar pe steroizi”. Sistemele de comunicații standard nu gestionează funcțiile de coordonare așa cum o face Telegram. Înainte de război, existau planuri de a furniza forțelor armate 40 de seturi la nivel de brigadă pentru Sistemul Unificat de Comandă și Control la Nivel Tactic (ESU TZ), Sozvezdie-M2, la un cost de 300 de miliarde de ruble (3,9 miliarde de dolari). Dar, din câte se știe, sistemul nu a funcționat niciodată ca o soluție unificată și eficientă de comunicații militare.

Pentru armata rusă, aplicația de mesagerie Telegram combină funcțiile comunicațiilor radio tradiționale, ale comunicațiilor telefonice prin cablu și ale comunicațiilor la distanță — toate pe o singură platformă. De asemenea, oferă interacțiune atât orizontală, cât și verticală la nivel de unitate și pentru personalul individual.

Din câte se poate deduce din rapoartele militarilor activi și ale corespondenților pro-război, există într-adevăr analogii militare ale Telegram, împreună cu sisteme hardware și software conexe destinate scopurilor militare, dar telefoanele echipate cu software-ul necesar sunt distribuite doar ofițerilor superiori.

Soldații de rând și sergenții trebuie să-și cumpere singuri smartphone-urile și să le trimită pentru „flashare”, iar timpul de așteptare se întinde adesea pe o lună sau mai mult. În plus, aplicația de mesagerie militară în sine este nesigură, iar atunci când apar probleme tehnice, utilizatorii trebuie să treacă din nou prin întregul proces de trimitere a telefonului la service.

În plus, o mare parte din activitatea logistică a unităților Forțelor Armate Ruse este organizată prin Telegram. Dincolo de rolul său evident de comunicații militare, Telegram servește ca o platformă extrem de importantă care leagă unitățile militare de organizatorii campaniilor de strângere de fonduri și, mai larg, de lumea civilă însăși.

Canalele „Z” pro-război scriu deja despre efectul potențial asupra campaniilor de ajutor la nivel local. Neîncrederea profundă în informațiile oficiale ale Ministerului Apărării rus a dat naștere fenomenului comunității „Z”, care unește personalul militar cu influențatori de pe rețelele sociale și rețele de voluntari. În esență, informațiile exclusive de pe linia frontului – inclusiv videoclipuri cu imagini șocante – sunt schimbate pentru publicitate și sprijin financiar. Întregul ecosistem depinde de Telegram.

„Canalele de comunicare consacrate se vor prăbuși, iar reacția rapidă va deveni imposibilă”

Unele figuri pro-război din „Z” au declarat public că odată cu dispariția Telegram, ofensiva rusă de primăvară-vară va muri și ea. Tocmai problemele de comunicare ale trupelor ruse au permis Forțelor Armate Ucrainene să obțină anumite succese pe mai multe sectoare ale frontului, recunosc canalele pro-război „Z”. Alți „corespondenți de război” insistă că Telegram a fost „blocat pe credit”, ceea ce înseamnă că încă funcționează. Au apărut, de asemenea, rapoarte conform cărora personalul militar poate accesa acum Telegram doar prin servicii VPN plătite, dar că nu toate serviciile plătite sunt capabile să mențină aplicația de mesagerie funcțională.

În conversațiile cu The Insider, mai mulți membri activi ai Forțelor Armate Ruse au declarat că, deocamdată, toate comunicațiile legate de operațiunile de luptă rămân pe Telegram, în timp ce aplicația de mesagerie Max este utilizată doar pentru raportarea către superiori. Un alt militar a spus că continuă să corespondeze prin Telegram, dar șterge conversațiile după fiecare schimb de mesaje. În ansamblu, se pare că comunicațiile prin Telegram în zona de luptă continuă să fie stabile, dar numai datorită disponibilității serviciilor VPN.

Pe scurt, restricțiile privind accesul la sistemul de internet prin satelit Starlink și la aplicația de mesagerie Telegram au devenit o problemă pentru Forțele Armate Ruse, deși probabil nu una critică sau pe termen lung.

Totuși, având în vedere eforturile guvernului rus, calitatea și viteza schimbului de informații pe front vor scădea fără îndoială, iar canalele de comunicare informale construite între unitățile militare și comunitatea voluntarilor militari în ultimii patru ani de război pe scară largă vor fi întrerupte. Un important canal pro-război „Z” descrie consecințele probabile după cum urmează:

„Problema principală este pierderea coordonării între unități: canalele de comunicare stabilite se vor prăbuși. Pe fondul lipsei accesului la internet în poziții, transmiterea informațiilor de intelligence se va încetini, iar absența Telegram va agrava această situație, deoarece se vor adăuga întârzieri la nivel de comandă… În linii mari, acest lucru ne va da înapoi cu câțiva ani, aproximativ la chiar începutul războiului. Deși se elaborează deja metode alternative, recuperarea va dura ceva timp.



Războiul actual este extrem de dinamic, iar fundamentul acestui dinamism este răspunsul rapid la schimbările de situație, ceea ce înseamnă că orice întârziere va afecta negativ desfășurarea operațiunilor de luptă.”

Dificultăți deosebite sunt legate de organizarea activității grupurilor mobile de apărare aeriană pe teritoriul Rusiei și în zonele ocupate din Ucraina, având în vedere că încă nu a fost creat un sistem interinstituțional de cunoaștere a situației spațiului aerian. Dar aceasta nu este singura problemă.

După cum explică figurile pro-război din grupul „Z”, informațiile care erau colectate și schimbate anterior folosind boți Telegram nu mai circulă prin canalele necesare. În plus, Telegram găzduiește numeroase grupuri aparținând așa-numitului complex militar-industrial popular — companii și specialiști în inginerie care lucrează la drone, sprijin din spate, reparații și proiecte de „atelier de garaj”. Totuși, poate că cel mai tangibil rezultat practic de până acum al perturbărilor suferite de aplicația de mesagerie a lui Pavel Durov este scăderea înregistrată a acoperirii postărilor pe canalele pro-război „Z” și, în consecință, o scădere corespunzătoare a strângerii de fonduri de la voluntari .

Editor : B.E.