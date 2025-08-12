Live TV

Video Rafinăria de la Saratov a fost închisă în urma atacului ucrainean cu drone

Data publicării:
Atac rafinarie
Foto Exilenova+ / Telegram

O rafinărie de petrol din regiunea Saratov din Rusia, deținută de gigantul energetic rus Rosneft, a oprit alimentarea cu petrol în urma unui atac cu drone ucrainene, informează Bloomberg, citând o sursă familiarizată cu situația.

Rafinăria a fost lovită de drone pe 10 august, martorii locali raportând un incendiu de proporții și explozii la instalație. Atacul a provocat moartea unei persoane și rănirea altora, potrivit guvernatorului regiunii Saratov, Roman Busargin.

Instalația Rosneft are o capacitate de procesare de 140.000 de barili de țiței pe zi, ceea ce înseamnă că o pauză operațională îndelungată ar putea afecta aprovizionarea internă cu benzină.

Rusia a încercat deja să stabilizeze piața benzinei pe fondul creșterii prețurilor, care sunt probabil exacerbate și de atacurile ucrainene asupra infrastructurii petroliere.

Ucraina lansează în mod regulat atacuri cu drone de lungă distanță asupra instalațiilor industriale și militare din Rusia. Rafinăriile de petrol, care finanțează și aprovizionează mașina de război a Moscovei, sunt ținte frecvente.

Deși Kievul rareori revendică oficial atacurile asupra rafinăriilor rusești, armata ucraineană a confirmat că a lovit rafinăria Rosneft din regiunea Saratov în februarie 2025. Oficialii nu au comentat ultimul atac raportat.

Fabrica din Saratov este a treia rafinărie de petrol rusă care și-a întrerupt activitatea în această lună din cauza atacurilor ucrainene. Rafinăria rusă din Ryazan și-a redus producția la jumătate, iar rafinăria din Novokuibyshevsk a oprit-o complet.

 

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nicusor dan mirabela gradinaru copil drumetie republica moldova
1
Nicușor Dan a mers în drumeție în Republica Moldova, alături de partenera sa și de cei...
avion prabusit arad planor
2
Momentul când avionul ultra-ușor cu doi oameni s-a prăbușit în Arad, surprins de o cameră...
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Ce se întâmplă cu primăriile falimentare după măsurile Guvernului. Ilie Bolojan: Vor...
copii care alearga pe langa fantani
4
Vremea în următoarele două săptămâni, pe regiuni. Meteorologii anunță un val de răcire...
masini de scoala
5
Un elev a făcut infarct chiar în timpul examenului auto, la traseu. Ce acuze i se aduc...
S-a aflat! Cine este bărbatul care a produs un accident mortal în Constanța, după ce a condus beat și drogat
Digi Sport
S-a aflat! Cine este bărbatul care a produs un accident mortal în Constanța, după ce a condus beat și drogat
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Eu,,Usa,And,Russian,Flags,With,Chess,Pieces,Symbolizing,The
Ce a decis UE înaintea summitului Putin-Trump. Document semnat de...
Rata creșterii prețurilor în România a fost de 4,8 % în septembrie. Deși în scădere, rămâne cea mai mare din Uniunea Europeană, conform Eurostat.
Rata anuală a inflației a crescut cu aproape 8% față de anul trecut...
barbat si un termometru care arata temperaturi ridicate
Prognoza meteo actualizată: ANM anunță cod galben de caniculă...
barbat cu hanorac cu gluga in fata unor calculatoare
Capcană online cu promisiuni de câștiguri mari. Escrocii nu cer bani...
Ultimele știri
Pompierii români avertizează: peste 250 de incendii au izbucnit în doar 24 de ore. Câte hectare au ars și ce i se recomandă populației
Donald Trump l-a invitat la Washington pe președintele Coreei de Sud. Când va avea loc întâlnirea și despre ce vor discuta cei doi
„Împotriva criminalului de război”. Locuitorii din Alaska îl vor întâlni pe Putin cu proteste
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Vladimir Soloviov
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
Coreea de Nord
Nord-coreenii sunt trimiși să muncească „ca sclavii” în Rusia. 18 ore de muncă pe zi, două zile libere pe an (BBC)
Nava antisubmarin Amiral Chabanenko
Nava antisubmarin Amiral Chabanenko urma să devină o fregată, dar ar putea avea soarta portavionului Kuznețov
Zlin-Z37
Cum a transformat Ucraina un avion agricol ușor Zlin Z-137 într-un adevărat vânător de drone
Serghei Kirienko și Vladimir Putin
„Soldatul lui Putin”: Cine este tehnocratul din umbră care transformă ideile tiranice ale liderului de la Kremlin în realitate
Partenerii noștri
Pe Roz
Georgina Rodriguez, cerută în căsătorie de Cristiano Ronaldo. Inelul dăruit de starul portughez este estimat...
Cancan
Final de august atipic, anunțat de ANM! Vremea se schimbă neașteptat în aceste zone
Fanatik.ro
Cum se cheltuiesc banii la Cotroceni, în plină criză bugetară. Obiecte bisericești, plase de țânțari și teste...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii explică mecanismul care stă la baza îmbătrânirii pielii
Fanatik.ro
Subiecte Matematică BAC 2025 și barem, sesiunea de toamnă. Ce au avut de rezolvat elevii de clasa a XII-a de...
Adevărul
Tarifele SUA pentru Elveția, primite cu stupoare. Efectele pentru leul românesc
Playtech
Înmormântarea lui Irinel Columbeanu, pregătită! Ce se întâmplă cu fostul milionar la azil, omul lui de...
Digi FM
"Fraților, viteza și prostia se plătesc". Magicianul Robert Tudor a rămas fără permis după ce a fost prins la...
Digi Sport
S-a terminat ”telenovela”: negocierile pentru transferul lui Ianis Hagi, încheiate
Pro FM
Theo Rose și Anghel Damian emană iubire. Sunt născuți la o zi distanță: "Gravităm firesc unul în jurul...
Film Now
Bruce Willis nu se lasă intimidat de înălțimea soției sale. Emma Heming a dat tot din casă: „Nu e genul ăla...
Adevarul
Șomajul în China a născut „munca fantomă”: Disperați, tinerii plătesc 4 euro pe zi pentru a păcăli statul și...
Newsweek
Primele bănci au virat, deja, pensiile pe card. 1.300.000 pensionari primesc sume mai mici. De ce?
Digi FM
Cristi Borcea și Valentina Pelinel, vacanță de lux în Capri. El la bustul gol, ea în costum de baie, la...
Digi World
Semnele insolației și ale șocului termic. Cum le recunoști și cum intervii rapid
Digi Animal World
Gestul făcut de o pisică în timp ce stăpâna ei doarme. Ce „cadou” i-a lăsat lângă cap: „E mai înfricoșător...
Film Now
Fostul soț al lui Halle Berry, criticat după ce a spus că actrița nu era femeie de casă: Voia menajeră, voia...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”