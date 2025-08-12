O rafinărie de petrol din regiunea Saratov din Rusia, deținută de gigantul energetic rus Rosneft, a oprit alimentarea cu petrol în urma unui atac cu drone ucrainene, informează Bloomberg, citând o sursă familiarizată cu situația.

Rafinăria a fost lovită de drone pe 10 august, martorii locali raportând un incendiu de proporții și explozii la instalație. Atacul a provocat moartea unei persoane și rănirea altora, potrivit guvernatorului regiunii Saratov, Roman Busargin.

Instalația Rosneft are o capacitate de procesare de 140.000 de barili de țiței pe zi, ceea ce înseamnă că o pauză operațională îndelungată ar putea afecta aprovizionarea internă cu benzină.

Rusia a încercat deja să stabilizeze piața benzinei pe fondul creșterii prețurilor, care sunt probabil exacerbate și de atacurile ucrainene asupra infrastructurii petroliere.

Ucraina lansează în mod regulat atacuri cu drone de lungă distanță asupra instalațiilor industriale și militare din Rusia. Rafinăriile de petrol, care finanțează și aprovizionează mașina de război a Moscovei, sunt ținte frecvente.

Deși Kievul rareori revendică oficial atacurile asupra rafinăriilor rusești, armata ucraineană a confirmat că a lovit rafinăria Rosneft din regiunea Saratov în februarie 2025. Oficialii nu au comentat ultimul atac raportat.

Fabrica din Saratov este a treia rafinărie de petrol rusă care și-a întrerupt activitatea în această lună din cauza atacurilor ucrainene. Rafinăria rusă din Ryazan și-a redus producția la jumătate, iar rafinăria din Novokuibyshevsk a oprit-o complet.

Editor : Sebastian Eduard