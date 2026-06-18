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Video Rafinăria de petrol din Moscova a fost din nou atacată de dronele ucrainene: explozie uriașă în capitala Rusiei

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Atac ucrainean asupra rafinăriei de petrol din Moscova. Foto: Captură video X/OSINT Technical
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Dronele ucrainene au lovit rafinăria de petrol din Moscova pentru a doua oară în această săptămână, trimițând flăcări și nori de fum deasupra districtului sud-estic Kapotnia, joi dimineață, informează The Guardian.

„Forțele de apărare aeriană continuă să respingă un atac la scară largă. Mai multe drone au reușit să ajungă la [rafinăria de petrol din Moscova]”, a declarat Serghei Sobianin, primarul orașului, adăugând că și un centru comercial a fost avariat. El a susținut că aproximativ 180 de drone care se îndreptau spre capitală au fost doborâte.

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Traficul a fost oprit pe șoseaua de centură a Moscovei, în apropierea rafinăriei, a declarat postul de televiziune RIA, citând Ministerul de Interne.

Primul atac, de marți, a oprit operațiunile rafinăriei, provocând pagube extinse instalațiilor energetice rusești și extinzând criza combustibilului și mai adânc în țară. Rusia, al treilea cel mai mare producător de petrol din lume și un important exportator de petrol și combustibil, urmează să importe combustibil pe mare luna aceasta, în încercarea de a gestiona deficitul de benzină după atacurile extinse ale dronelor ucrainene asupra rafinăriilor sale.

În regiunea înconjurătoare Moscova, o clădire rezidențială înaltă, o instalație industrială și o serie de case private au fost, de asemenea, avariate în atacul cu drone, a declarat guvernatorul regional.

Aeroportul Șeremetievo, cel mai aglomerat din Moscova, a suspendat zborurile și a evacuat călătorii, unele dintre ele căutând adăpost în parcare, a precizat aeroportul.

Rusia a declarat că sistemele sale de apărare aeriană au interceptat și distrus 555 de drone ucrainene în mai multe regiuni peste noapte. Numărul celor doborâte nu a putut fi confirmat independent.

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Kievul a fost supus celui de-al doilea atac aerian din această săptămână, după ce Rusia a lansat rachete balistice asupra capitalei Ucrainei, au declarat oficialii orașului, locuitorii fiind îndemnați să se adăpostească.

Autoritățile din orașul Sumî, din nord-estul Ucrainei, au declarat că o persoană a fost ucisă într-un atac cu drone. Alertele de atac aerian au fost emise pentru cea mai mare parte a teritoriului Ucrainei.

O persoană a fost ucisă în orașul ucrainean Enerhodar, unde locuiește majoritatea personalului centralei nucleare Zaporojie, controlată de Rusia, a declarat primarul instalat de Rusia, Maksim Puhov. În regiunea de frontieră Belgorod din Rusia, oficialii au declarat că un atac cu dronă ucraineană a ucis un bărbat care se afla în mașina sa.

Miercuri, Moscova a acuzat Ucraina de atacul asupra unui autobuz care transporta copii belaruși, o acuzație pe care Kievul a catalogat-o falsă. În regiunea Rostov, din sudul Rusiei, un atac cu drone ucrainene a ucis o persoană și a provocat un incendiu la două clădiri comerciale, au declarat oficialii. Rusia și Ucraina neagă că ar fi vizat în mod deliberat civili.

Editor : Ș.R.

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