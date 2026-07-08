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Video Rafinării, petroliere, stație de comprimare și aerodrom militar aruncate în aer. Ucraina a lansat un nou atac masiv asupra Rusiei

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În noaptea de 7 spre 8 iulie, forțele armate ucrainene au atacat instalații petroliere și obiective militare din mai multe regiuni ale Rusiei. Au fost vizate rafinăria „Rosneft” din Saratov, stația de comprimare „Krasnodarskaya”, aerodromul militar din Borisoglebsk, situat la 230 km de Voronej, precum și două petroliere lângă Taganrog și o fabrică petrochimică din Nizhnekamsk.

Potrivit guvernatorului regiunii Saratov, Roman Busargin, în urma atacului „au fost înregistrate avarii la obiectivele de infrastructură civilă”, o persoană a murit, iar alte câteva au fost rănite. El nu a menționat nimic despre atacul asupra rafinăriei, însă pe canalele ucrainene de monitorizare au apărut imagini cu momentul atacului, despre care se afirmă că ar fi vizat rafinăria.

Astra confirmă atacul asupra rafinăriei din Saratov și incendiul de acolo. Aceasta este una dintre cele mai vechi rafinării de petrol din țară, cu o capacitate de rafinare de aproximativ 4,8 milioane de tone; anterior, fusese atacată pe 31 mai. În Tatarstan, judecând după imaginile transmise de martori oculari, a izbucnit, de asemenea, un incendiu puternic la una dintre rafinăriile de petrol. Conform versiunii Supernova, a fost lovită rafinăria „Taneco” („Tatneft”) din Nijnekamsk, cu o capacitate de 16,2 milioane de tone pe an. Exilenova+ susține că lovitura a vizat unul dintre cele mai mari complexe petrochimice din țară — „Nizhnekamskneftechim” („Sibur”). Ambele rafinării au fost ținta dronelor Forțelor Armate ale Ucrainei pe 12 iunie. Autoritățile republicii nu au raportat nimic despre aceste lovituri. În imaginile din Nijnekamsk se pot observa mai multe focare de incendiu.

De asemenea, în seara zilei de 7 iulie, stația de comprimare „Krasnodarskaya” din Kuban a fost atacată, scrie Astra. Acesta este un complex strategic de producție al „Gazprom”, care asigură purificarea, uscarea și comprimarea gazului natural pentru transportul ulterior pe traseele principale, inclusiv prin gazoductul „Fluxul Albastru” și sistemul intern „Dzhubga – Lazarevskoye – Sochi”. La centrul de operațiuni al regiunii Krasnodar s-a confirmat că „resturile” unei drone au căzut în localitatea Smolenskaya din districtul Seversky, unde se află stația. „În urma acestui incident, a izbucnit un incendiu pe teritoriul uneia dintre întreprinderi”, au declarat autoritățile.

În plus, Forțele Armate ale Ucrainei au lovit aerodromul militar Borisoglebsk din regiunea Voronej, unde sunt staționate avioane de luptă de tipul Su-34, Su-35S și Su-30SM, printre altele. Conform imaginilor transmise de locuitorii din zonă, la obiectiv a izbucnit un incendiu. Acesta este utilizat, printre altele, ca aerodrom militar de instruire al Facultății de aviație de asalt și bombardament a Școlii Superioare Militare de Aviație din Krasnodar, care a fost înființată pe baza Centrului de Instruire Aeriană din Borisoglebsk pentru pregătirea personalului de zbor.

În regiunea Rostov, în timpul nopții au fost doborâte „aproximativ șapte zeci de drone”, a declarat guvernatorul Iurii Slyusar. Potrivit informațiilor sale, în Golful Taganrog, dronele au atacat două petroliere care se îndreptau spre Rostov. Navele au suferit avarii; de asemenea, două persoane au fost rănite. „Ambii răniți au refuzat să fie spitalizați. Pe una dintre nave a fost necesară evacuarea echipajului. Petroliere erau goale, nu s-a produs nicio scurgere de produse petroliere”, a precizat Slyusar.

Probabil că navele se îndreptau din Crimeea, unde ar fi putut livra combustibil. În ultimele două zile, dronele Forțelor Armate ale Ucrainei au avariat deja 10 petroliere similare în Marea Azov.

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Editor : A.R.

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