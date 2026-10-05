„Rămânem aici”: Polonia și aliații din UE resping cererile Rusiei de a-și evacua ambasadele din Kiev

Rusia le-a cerut diplomaților străini și cetățenilor să părăsească Kievul, invocând riscul unor „lovituri de represalii masive” pe fondul intensificării atacurilor aeriene. Polonia, Cehia și Uniunea Europeană au respins avertismentul și au anunțat că își vor menține misiunile diplomatice în capitala ucraineană, anunță TVP World.

Într-o declarație emisă sâmbătă, Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a avertizat cetățenii străini și membrii misiunilor diplomatice să nu rămână la Kiev și să nu călătorească în Ucraina, invocând riscul unor „lovituri de represalii masive” din partea armatei ruse.

Ca răspuns, Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei a declarat duminică că nu intenționează să își modifice activitatea ambasadei din capitala ucraineană.

„Noile amenințări ale Rusiei și solicitările adresate diplomaților de a părăsi Kievul arată că Kremlinul încearcă să intimideze Europa și să submineze sprijinul nostru pentru Ucraina”, a scris ministerul într-o postare pe X.

„Cu toate acestea, astfel de măsuri, contrare principiilor dreptului internațional, nu vor avea efectul dorit. Rusia nu va reuși nici să epuizeze Ucraina, nici să clatine solidaritatea europeană cu poporul ucrainean”, a adăugat acesta.

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Ministerul Afacerilor Externe al Cehiei a emis, de asemenea, o declarație în care a afirmat că personalul ambasadei sale va rămâne la Kiev și că astfel de avertismente din partea Moscovei nu reprezintă o noutate.

Ambasadoarea Uniunii Europene în Ucraina, Katarina Mathernova, a confirmat, de asemenea, că Uniunea Europeană nu își va retrage misiunea diplomatică din Kiev.

„Rusia are un mesaj pentru diplomații străini din Kiev: plecați sau vă riscați viețile. Răspunsul nostru: rămânem. Delegația UE rămâne”, a postat Mathernova pe X.

„Amenințările la adresa noastră nu vor opri sprijinul Europei pentru Ucraina. Ele nu fac decât să ne reamintească de ce acest sprijin este atât de important.”

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Ea a adăugat că toate ambasadele statelor membre ale Uniunii Europene vor continua să funcționeze la Kiev, în ciuda amenințărilor rusești.

Moscova și-a intensificat atacurile aeriene asupra Kievului în ultimele săptămâni, lovind infrastructura critică, inclusiv prin atacuri repetate asupra podurilor de peste râul Nipru, ceea ce a perturbat grav traficul de-a lungul unor artere vitale ale orașului.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a atribuit escaladarea conflictului unei „noi doctrine” adoptate de Moscova, afirmând că serviciile de informații ucrainene au obținut documente rusești care arată, potrivit acestuia, că președintele Vladimir Putin a ordonat armatei sale să renunțe la regulile războiului și să lovească ținte civile.

„Am văzut documentele și știm că acestea le permit să atace infrastructura... logistica... drumurile, școlile, spitalele”, a declarat Zelenski pentru Reuters. „Să forțeze oamenii să părăsească capitala, să părăsească diferite orașe: acesta este scopul operațiunii.”

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Editor : C.A.