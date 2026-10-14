Ramzan Kadîrov a mers în vizită în Azerbaidjan. Analiștii sugerează două ipoteze: motivații politice și un posibil refugiu

Liderul cecen Ramzan Kadîrov a fost întâmpinat cu o ospitalitate neobișnuit de generoasă de către președintele azer Ilham Aliyev în timpul unei vizite la Baku, sâmbătă, 10 octombrie, ceea ce a ridicat semne de întrebare cu privire la scopul acestei călătorii: dacă a fost menită să refacă relațiile cu Moscova sau să asigure viitorul familiei lui Kadîrov și al imperiului său de afaceri, notează Kyiv Post.

Vizita, care nu a fost anunțată public în prealabil, a avut loc la aproape doi ani după ce sistemele ruse de apărare aeriană au doborât un avion de pasageri al companiei Azerbaijan Airlines în apropiere de Groznîi, provocând moartea a 38 de persoane și declanșând una dintre cele mai grave dispute diplomatice dintre Azerbaidjan și Rusia din ultimii ani.

În cadrul întâlnirii sale cu Aliyev, Kadîrov și-a exprimat condoleanțele cu privire la tragedia aviatică a zborului AZAL din decembrie 2024, calificând-o drept o durere comună.

Doi analiști politici azeri, Arif Yunus și Tofik Aliyev (fără nicio legătură de rudenie cu președintele Ilham Aliyev), care au vorbit separat în cadrul podcastului Osmanqizi Alternativa, au sugerat că vizita a avut motivații politice și economice mai profunde.

Yunus a descris această călătorie ca o dovadă a relației durabile dintre Aliyev și președintele rus Vladimir Putin, în timp ce Aliyev a sugerat că liderul cecen explora Azerbaidjanul ca potențial refugiu pentru familia, averea și personalul său de securitate loial, în cazul în care puterea politică ar trece în alte mâini în Rusia.

„Recepția a fost pompoasă”

Analistul politic Arif Yunus s-a întrebat de ce Kadîrov, care conduce o republică federală rusă și nu o țară independentă, a beneficiat de un tratament rezervat de obicei șefilor de stat aflați în vizită.

„Recepția nu a fost doar fastuoasă sau solemnă – a fost pompoasă”, a declarat Yunus în cadrul podcastului. „Așa sunt primiți de obicei președinții marilor țări, precum Trump sau Putin. Dar aici primeau pe cineva care nu este președintele unei țări independente. El este doar guvernatorul uneia dintre numeroasele regiuni ale Rusiei”.

Yunus a afirmat că această primire a fost deosebit de frapantă, având în vedere că numele lui Kadîrov a apărut în repetate rânduri în dezbaterea publică privind tragedia aviatică din decembrie 2024.

Aeronava a fost lovită de sistemele ruse de apărare aeriană în timp ce se apropia de Groznîi și, ulterior, s-a prăbușit în apropierea Aktau, în Kazahstan, provocând moartea a 38 dintre cele 67 de persoane aflate la bord.

Yunus a reamintit că încercarea lui Kadîrov de a-l contacta pe Aliyev după accident ar fi stârnit furia conducerii azere, care se aștepta la un răspuns direct din partea lui Putin. Potrivit lui Yunus, modul în care Putin a gestionat inițial dezastrul a reflectat atitudinea sa generală față de fostele republici sovietice și liderii acestora.

„Pentru Putin, nu contează dacă este vorba de Ucraina, Georgia, Armenia, Azerbaidjan sau Kazahstan. Toți sunt guvernatori, doar că au titluri diferite”, a spus acesta.

În viziunea sa, primirea acordată lui Kadîrov a indicat faptul că relația dintre Kremlin și Baku a supraviețuit crizei diplomatice. „Putin l-a trimis pe guvernatorul său să se întâlnească cu un alt guvernator”, a concluzionat Yunus.

Yunus a respins sugestiile potrivit cărora dezastrul aviatic ar fi modificat în mod fundamental relațiile politice dintre Azerbaidjan și Rusia. El a comparat cei doi președinți cu un cuplu căsătorit ale cărui certuri ocazionale nu pun în pericol relația lor de bază.

„S-ar putea să se certe, să nu-și mai vorbească și să se supere unul pe celălalt. Dar nu vor divorța, pentru că au prea multe lucruri în comun”, a spus el.

Potrivit lui Yunus, Aliyev și Putin rămân legați prin interese comerciale extinse, cooperare în domeniul energetic și calcule politice. El a reamintit că, cu puțin timp înainte de tragedia aviatică, Aliyev descrisese relația sa cu Putin ca fiind atât de strânsă încât, practic, se aflau „în aceeași barcă”.

„Chiar se află în aceeași barcă”, a spus Yunus.

„Nimeni nu îi poate estima averea”

Tofik Aliyev, analist politic stabilit în SUA și fost ofițer al KGB-ului azer, a sugerat că vizita lui Kadîrov ar fi putut fi motivată de o preocupare personală – supraviețuirea familiei sale și a clanului său politic după plecarea lui Putin.

Kadîrov, în vârstă de 50 de ani, a făcut obiectul unor zvonuri persistente privind probleme grave de sănătate, ceea ce a ridicat semne de întrebare cu privire la viitorul său în fruntea Ceceniei. O analiză din iulie 2026 realizată de Royal United Services Institute (RUSI), un centru de studii din Londra specializat în apărare și securitate, l-a descris pe Kadîrov ca având o stare de sănătate precară, citând rapoarte privind posibile afecțiuni medicale grave.

Cu doar o săptămână înainte de vizita sa în Azerbaidjan, pe 3 octombrie, Putin l-a promovat pe Kadîrov la gradul de general de armată – cel mai înalt grad militar activ din Rusia. Insigna i-a fost înmânată la Groznîi de către Viktor Zolotov, șeful Gărzii Naționale a Rusiei.

Aliyev a pus sub semnul întrebării această promovare, subliniind lipsa unei pregătiri militare formale a lui Kadîrov și a experienței sale în comandarea unei armate.

„Imaginați-vă că șeful Statului Major General al Rusiei este un general de armată – iar Ramzan Kadîrov este, de asemenea, un general de armată”, a spus el.

Potrivit lui Aliyev, această promovare a evidențiat privilegiile extraordinare de care se bucură Kadîrov sub protecția lui Putin, în ciuda resentimentelor profunde față de acesta în rândul armatei și serviciilor de informații ruse. El a avertizat că chiar și o viitoare conducere provenită din rândurile Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB) ar putea lua măsuri împotriva lui Kadîrov și a familiei sale.

„Dacă în Rusia se schimbă guvernul și ajung la putere noi forțe care nu au obligații față de Ramzan Kadîrov, așa cum are Putin, un grup cu totul diferit ar putea prelua controlul în Cecenia”, a declarat Aliyev. „Nimeni nu poate garanta că nu vor începe represiunile împotriva clanului Kadîrov și a numeroșilor membri ai familiei sale”, a adăugat el.

Aliyev consideră că liderul Ceceniei se pregătește deja pentru această eventualitate. „Una dintre cele mai importante întrebări pe care Kadîrov ar fi putut încerca să o rezolve la Baku era unde s-ar putea duce familia sa în cazul în care ar avea loc astfel de schimbări în Rusia și Cecenia”, a spus el.

Nu există nicio confirmare independentă că Kadîrov ar fi discutat aceste chestiuni în timpul vizitei.

Aliyev l-a descris pe Kadîrov ca fiind șeful unui puternic imperiu în domeniul securității și al afacerilor, care se întinde mult dincolo de granițele Ceceniei.

Potrivit analistului, aproximativ 30.000 de membri ai personalului cecen servesc în Garda Națională a Rusiei, sau Rosgvardia, mulți dintre ei în afara Ceceniei. El a afirmat că, în loc să lupte pe liniile frontului din Ucraina, aceștia asigură securitatea unor locații strategice și protejează interesele comerciale.

Aliyev a descris rețeaua ca fiind o operațiune de tip mafiot, implicată în protejarea afacerilor și în controlul activităților comerciale profitabile. El l-a descris pe Kadîrov ca fiind un miliardar care și-a sporit averea grație subvențiilor federale rusești masive și unor tranzacții comerciale opace.

„Nimeni nu îi poate estima averea”, a spus Aliyev.

Anchete efectuate de Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) au scos la iveală averi considerabile legate de familia lui Kadîrov și de asociații săi.

Decizia lui Kadîrov de a-și aduce fiii majori în Azerbaidjan și de a-i include în întâlnirile oficiale și în aparițiile publice a atras o atenție deosebită.

Din delegație au făcut parte Ahmat Kadîrov, viceprim-ministrul Ceceniei, și Adam Kadîrov, secretarul Consiliului de Securitate al acesteia, alături de Adam Delimkhanov, deputat în Duma de Stat a Rusiei, Ruslan Edelgeriyev, consilierul lui Putin, și Anvar Usmanov, viceprim-ministrul Ceceniei, potrivit BBC News Azerbaijani.

Președintele Ilham Aliyev i-a însoțit personal pe Kadîrov și pe fiii săi într-un tur al „Orașului Alb” din Baku, un proiect major de reamenajare care oferă oportunități de investiții în domeniul rezidențial, comercial și hotelier. Directorul proiectului, Ruslan Sadikhov, l-a informat pe Kadîrov cu privire la dezvoltarea proiectului și la facilitățile acestuia.

Analistul politic Tofik Aliyev consideră că apariția publică a copiilor alături de președintele Azerbaidjanului a fost mai mult decât un simplu gest familial.

„Acest lucru se numește autorizare”, a spus el, susținând că imaginile indicau faptul că fiii lui Kadîrov aveau acces la conducerea Azerbaidjanului, ceea ce le-ar fi putut facilita înființarea de afaceri, achiziționarea de proprietăți sau mutarea în această țară.

Aliyev a sugerat că această vizită ar putea dezvălui o teamă mai profundă în cadrul cercului restrâns al lui Putin – și anume că chiar și cei mai loiali aliați ai Kremlinului încep să se pregătească pentru un viitor în care sistemul care le protejează puterea și averile s-ar putea prăbuși.

Citește și:

Cine vine după Putin? Rusia se apropie de o inevitabilă criză de succesiune. Lupta pentru putere care ar putea începe la Kremlin

Putin cheamă armata, FSB și Consiliul de Securitate la raport după ce ucrainenii au aruncat în aer centrele de date

Editor : A.M.G.