Live TV

Raport ISW: Putin imită că s-ar pregăti pentru pace în Ucraina. Rusia planifică o ofensivă de amploare curând

Data publicării:
soldați și rachete în ucraina
Război în Ucraina. Foto cu caracter ilustrativ: REUTERS/Anatolii Stepanov

Comandamentul militar rus intenționează să lanseze o nouă ofensivă de amploare în sudul și/sau estul Ucrainei în vara anului 2026, utilizând pentru aceasta rezerve strategice limitate, scrie Institutul pentru Studiul Războiului (ISW). Potrivit datelor sale, pregătirile au început deja, iar campania propriu-zisă ar putea demara la sfârșitul lunii aprilie.

Principalele direcții pentru un posibil atac, potrivit ISW, sunt Slaviansk-Kramatorsk și Orekhovsk (în direcția Zaporojia). Cu toate acestea, după cum observă analiștii, trupele ruse se confruntă cu dificultăți serioase în capturarea pozițiilor inițiale necesare pentru a începe o ofensivă la scară largă și sunt blocate în etapa îndeplinirii sarcinilor tactice. Acest lucru pune sub semnul întrebării posibilitatea succesului campaniei rusești de vară.

Potrivit informațiilor ISW, din iulie 2025, Rusia formează o rezervă strategică din noi recruți, dar se confruntă deja cu probleme în compensarea pierderilor și a fost nevoită să utilizeze rezervele operaționale pentru luptele curente. Comandamentul se află în fața unei alegeri dificile: să utilizeze acum rezervele strategice limitate pentru a-și îmbunătăți pozițiile sau să le păstreze pentru operațiunea de vară, riscând să nu reușească să creeze condițiile necesare pentru începerea acesteia. Potrivit estimărilor institutului, rezervele probabil nu vor fi suficiente nici pentru o pregătire adecvată, nici pentru atingerea obiectivelor ofensivei.

Intenția Kremlinului de a lansa o nouă ofensivă, subliniază ISW, demonstrează lipsa sa de interes în găsirea unei soluții diplomatice pentru încetarea războiului în următoarele săptămâni sau luni. Institutul indică faptul că Kremlinul continuă să respingă orice garanții semnificative de securitate pentru Ucraina, capabile să protejeze suveranitatea țării.

Această concluzie corespunde cu dispozițiile anterioare ale conducerii ruse. Astfel, la sfârșitul lunii decembrie 2025, Vladimir Putin a ordonat, în cadrul unei reuniuni cu militarii, continuarea ofensivei pentru cucerirea Zaporojia, precum și crearea unei „zone tampon” în regiunile Sumî și Harkov. Aceste sarcini au fost stabilite după declarațiile președintelui SUA, Donald Trump, privind încrederea în dorința Moscovei de a pune capăt războiului.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, gesticuleaza
1
Zegrean, despre scrisoarea lui Bolojan adresată CCR, privind pensiile magistraților: Nu...
zelenski
2
Zelenski: Rusia a propus SUA un acord economic de 12 trilioane de dolari. „Pachetul...
Venezuela opposition leader Machado appears at protest
3
Tensiuni între Casa Albă și lidera opoziției venezuelene Maria Corina Machado...
donald trump
4
„Liniște, purcelușo!” Cum îngenunchează Donald Trump presa americană
esptein video
5
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent...
S-a lăsat de droguri și a trecut la alt viciu: 420.000 de euro în două săptămâni! "Își va pierde toată averea"
Digi Sport
S-a lăsat de droguri și a trecut la alt viciu: 420.000 de euro în două săptămâni! "Își va pierde toată averea"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
Lavrov, schimbare radicală de ton: acuză SUA că blochează un acord de pace în Ucraina
Avion F-16
Momentul în care un avion F-16 ucrainean doboară o dronă rusă Shahed folosind tunul de 20mm
drapelele ue si ucrainei
„Pacea în Ucraina va schimba realitățile în regiunea Mării Negre.” UE face pași către un partener strategic neașteptat
President of Ukraine Volodimir Zelenski during meeting President of the Government Pedro Sanchez el at the Moncloa Palace, on November 18, 2025 in Mad
Ucraina va deschide 10 centre de export de armament în Europa în 2026
ivan
Bogdan Ivan, la granița cu Ucraina: „Oamenii trebuie să aibă energie, fără excepții”
Recomandările redacţiei
calin georgescu parcul carol bucuresti
Începe judecata în dosarul în care Călin Georgescu a fost acuzat de...
JD Vance si șoția sa, Usha Vance, au fost huiduiți la Milano FOTO Profimedia
Kaja Kallas reacționează după ce JD Vance a fost huiduit la...
ministerul-justitiei_INQUAM_Photos_George_Calin-1536x1024-1
Lista procurorilor care candidează la șefia marilor parchete a fost...
hubert thuma ilie bolojan
Hubert Thuma spune că în vara lui 2024 i-a propus lui Ilie Bolojan să...
Ultimele știri
Jaf armat pe o șosea din Italia. Atacatorii au blocat drumul și au aruncat în aer o dubă de transport valori
Schiță de Michelangelo, vândută cu zeci de milioane de dolari. Un record istoric la licitație
„Merge pe calea Ucrainei”. O importantă țară din Asia Centrală consideră URSS regim de ocupație și revine la istoria Hoardei de Aur
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce se întâmplă cu zodiile de Ziua Îndrăgostiților. Ce au pregătit astrele în săptămâna 9–15 februarie
Cancan
Lună martie cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor Accuweather: fenomene ciudate în...
Fanatik.ro
Mutare-șoc a ANAF în dosarul Iohannis! Statul român cere oficial transferul de la Sibiu a procesului de un...
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
Cristiano Bergodi, replică dură după declarațiile virulente ale lui Daniel Pancu: „Sunt 50 la sută român! Nu...
Adevărul
Rusia riscă să piardă unul dintre cei mai importanți cumpărători de armament din Asia și un aliat strategic
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Ionela Năstase, noi declarații despre lecțiile pe care le-a învățat după ce a fost diagnosticată cu cancer...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Neverosimil! A venit verdictul medicilor, după accidentul suferit de Lindsey Vonn la Jocurile Olimpice
Pro FM
Ce avere are Mihai Trăistariu la 49 de ani. Artistul a spus ce bunuri deține și câți bani câștigă pe an
Film Now
Cum a ajuns Adam Sandler să colaboreze cu celebrul regizor Paul Thomas. Tom Cruise a tras sforile: „A fost...
Adevarul
Țările în care românii își fac cumpărăturile mult mai ieftin ca acasă. „Calitatea e mult mai bună ca la noi...
Newsweek
Când nu se va mai plăti CASS și când cresc pensiile cu 13%?Ministrul muncii aduce vești bune pensionarilor
Digi FM
Așa era înainte de primul tatuaj, acum are peste 600 de desene pe corp. Cum arată Fata Dragon, tânăra care...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce au arătat scanările RMN ale unor persoane care făceau mișcare în mod regulat. 150 de minute de sport pe...
Digi Animal World
A adoptat un cameleon și și-a schimbat complet viața. Ce sacrificii a fost nevoită să facă zilnic
Film Now
Cine e Anamaria Vartolomei, actrița din România care a cucerit Franța și acum și Hollywood. Primii ani i-a...
UTV
Bad Bunny a transformat pauza Super Bowl într-un omagiu pentru Puerto Rico. Donald Trump a spus că show-ul a...