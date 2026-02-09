Raport ISW: Putin imită că s-ar pregăti pentru pace în Ucraina. Rusia planifică o ofensivă de amploare curând

Comandamentul militar rus intenționează să lanseze o nouă ofensivă de amploare în sudul și/sau estul Ucrainei în vara anului 2026, utilizând pentru aceasta rezerve strategice limitate, scrie Institutul pentru Studiul Războiului (ISW). Potrivit datelor sale, pregătirile au început deja, iar campania propriu-zisă ar putea demara la sfârșitul lunii aprilie.

Principalele direcții pentru un posibil atac, potrivit ISW, sunt Slaviansk-Kramatorsk și Orekhovsk (în direcția Zaporojia). Cu toate acestea, după cum observă analiștii, trupele ruse se confruntă cu dificultăți serioase în capturarea pozițiilor inițiale necesare pentru a începe o ofensivă la scară largă și sunt blocate în etapa îndeplinirii sarcinilor tactice. Acest lucru pune sub semnul întrebării posibilitatea succesului campaniei rusești de vară.

Potrivit informațiilor ISW, din iulie 2025, Rusia formează o rezervă strategică din noi recruți, dar se confruntă deja cu probleme în compensarea pierderilor și a fost nevoită să utilizeze rezervele operaționale pentru luptele curente. Comandamentul se află în fața unei alegeri dificile: să utilizeze acum rezervele strategice limitate pentru a-și îmbunătăți pozițiile sau să le păstreze pentru operațiunea de vară, riscând să nu reușească să creeze condițiile necesare pentru începerea acesteia. Potrivit estimărilor institutului, rezervele probabil nu vor fi suficiente nici pentru o pregătire adecvată, nici pentru atingerea obiectivelor ofensivei.

Intenția Kremlinului de a lansa o nouă ofensivă, subliniază ISW, demonstrează lipsa sa de interes în găsirea unei soluții diplomatice pentru încetarea războiului în următoarele săptămâni sau luni. Institutul indică faptul că Kremlinul continuă să respingă orice garanții semnificative de securitate pentru Ucraina, capabile să protejeze suveranitatea țării.

Această concluzie corespunde cu dispozițiile anterioare ale conducerii ruse. Astfel, la sfârșitul lunii decembrie 2025, Vladimir Putin a ordonat, în cadrul unei reuniuni cu militarii, continuarea ofensivei pentru cucerirea Zaporojia, precum și crearea unei „zone tampon” în regiunile Sumî și Harkov. Aceste sarcini au fost stabilite după declarațiile președintelui SUA, Donald Trump, privind încrederea în dorința Moscovei de a pune capăt războiului.

