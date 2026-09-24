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Raport: Rusia ar putea ataca o țară NATO în următoarele luni, avertizează serviciile secrete daneze

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Putin racheta
Sursa foto: Profimedia
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Rusia ar putea desfășura în lunile următoare o operațiune militară limitată împotriva uneia dintre țările NATO, a declarat Serviciul de Informații și Securitate Militară al Danemarcei.

Conform evaluării sale, riscul unui astfel de scenariu rămâne „scăzut, dar în creștere”. Potrivit șefului DDIS, Thomas Arenkiel, există probabilitatea ca Rusia să transfere un număr redus de militari, inclusiv fără însemne de identificare, pe teritoriul unei țări NATO vecine — „de exemplu, sub pretextul apărării minorităților ruse locale”. O altă variantă menționată de acesta este utilizarea armelor cu rază lungă de acțiune împotriva infrastructurii folosite pentru sprijinirea Ucrainei. Arenkiel a subliniat că, în acest fel, Rusia va încerca să „divizeze Alianța”.

Cu toate acestea, serviciile de informații daneze consideră că o invazie pe scară largă a Rusiei într-o țară NATO este „extrem de puțin probabilă”. Conform estimărilor DDIS, Kremlinului i-ar fi necesare aproximativ șase luni pentru a-și consolida forțele. În același timp, Danemarca a avertizat cu privire la intensificarea operațiunilor hibride rusești împotriva țărilor europene.

Potrivit datelor serviciilor de informații, acestea ar putea fi „atacuri cibernetice devastatoare, capabile să pună în imposibilitatea de a funcționa sisteme de importanță publică”, precum și acțiuni de sabotaj cu risc ridicat de victime. Ministrul apărării al regatului, Jeppe Bruse, a declarat că Rusia se confruntă în prezent cu o presiune mult mai mare decât oricând de la începutul războiului, în februarie 2022, dar „nu își atinge obiectivele” și, prin urmare, îi atacă pe cei care susțin Ucraina. În același timp, autoritățile daneze consideră că, în următoarele șase luni, Kremlinul nu va reuși să realizeze un progres semnificativ pe front.

Anterior, serviciile secrete occidentale au declarat în repetate rânduri, în mod public, că Rusia ar putea îndrepta atenția către țările NATO în trei-cinci ani. Cu toate acestea, îngrijorarea aliaților s-a accentuat în urma unei serii de atacuri asupra infrastructurii europene, care nu au atins pragul necesar pentru aplicarea articolului 5 din Statutul Alianței privind apărarea colectivă.

Conform estimărilor serviciilor de informații daneze, Kremlinului îi mai sunt necesari doi ani pentru a crea o amenințare reală de război regional și cinci ani pentru a declanșa un război de amploare în Europa.

Anterior, serviciile de informații din Cehia, Suedia, Letonia și Polonia au avertizat că Rusia va încerca în curând să testeze capacitatea NATO de a riposta. Șeful Serviciului de Securitate și Informații din Cehia, Michal Koudelka, a declarat că ar putea fi vorba de „o invazie limitată, provocări sub steag străin sau o campanie de influență la scară largă”, iar acest lucru se va întâmpla deja „în următoarele luni”.

Editor : A.R.

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