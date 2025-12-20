Raportul bugetar al Rusiei dezvăluie pentru prima dată prețul războiului: în 2026 „operațiunea militară specială” costă 7,3% din PIB

Costul războiului din Ucraina în 2025 se ridică la peste 100 de miliarde de dolari, potrivit legislației privind bugetul național de apărare al țării, fiind pentru prima dată când costul războiului este făcut public.

Ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, a declarat miercuri că costul războiului în 2025 va fi de 5,1% din PIB-ul Rusiei, ceea ce înseamnă aproximativ 11 trilioane de ruble (135 miliarde de dolari), a raportat Reuters, scrie TVP World.

Cheltuielile totale ale Rusiei pentru apărare în acest an vor reprezenta 7,3% din PIB, inclusiv 6,2% pentru „apărarea națională” și 1,8% pentru „securitatea națională”, a adăugat agenția de presă, citându-l pe Belousov.

Ministrul rus al Apărării ar fi declarat că costurile au trebuit reduse ca urmare a restricțiilor bugetare.

Jurnalista rusă independentă Farida Rustamova a declarat că aproximativ 82% din cheltuielile de apărare ale Rusiei din acest an au fost alocate războiului din Ucraina.

Creșterea impozitelor – dar nu și pentru cei bogați

TVP World a adăugat că Rusia va trebui să crească impozitele în 2026, după ce a majorat deja de două ori în acest an ținta deficitului, pe măsură ce costurile războiului continuă să crească.

Pe măsură ce conflictul se prelungește, cheltuielile militare și de securitate continuă să domine cheltuielile statului, 38% din bugetul federal pentru 2026 fiind alocat „apărării naționale” și „securității naționale”.

Sancțiunile occidentale au redus, de asemenea, veniturile Moscovei din energie, punând și mai multă presiune pe economia Rusiei.

Cu toate acestea, cea mai mare parte a sarcinii financiare a căzut asupra rușilor obișnuiți, ministerul de finanțe al țării respingând în octombrie solicitările de a impozita cei mai bogați cetățeni ai Rusiei, afirmând că o astfel de măsură ar fi „pur și simplu excesivă”.

Moscova a anunțat o creștere a TVA-ului la începutul acestui an, în ciuda promisiunilor lui Vladimir Putin de a evita modificări fiscale majore până în 2030 – un angajament pe care a avut dificultăți în a-l respecta, întrucât guvernul caută mai multe venituri pentru a finanța războiul.

