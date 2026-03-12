Live TV

Rară diferență de opinie între Putin și Kadîrov: dictatorul cecen condamnă atacurile Iranului din Orientul Mijlociu

kadirov declaratie
Liderul cecen, Ramzan Kadîrov. Foto: Captură video

Atacurile Iranului asupra Emiratelor Arabe Unite (EAU) și altor țări din Golful Persic, ca răspuns la agresiunea SUA și a Israelului, sunt inacceptabile, a declarat șeful Ceceniei, Ramzan Kadîrov. „Din punct de vedere al tacticii militare, riposta asupra bazelor americane este o reacție așteptată din partea inamicului.

Cu toate acestea, trebuie să înțelegem clar: atacurile asupra infrastructurii civile a țărilor terțe și moartea populației civile nu pot fi justificate în niciun fel. Astfel de greșeli sunt inadmisibile”, a scris Kadyrov pe canalul său de Telegram.

El și-a declarat sprijinul pentru „fratele mai mare”, președintele EAU, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, subliniind că conducerea Emiratelor „nu a avut niciodată pretenții militare față de vecinii săi”, dar este nevoită să se apere după atacurile asupra obiectivelor civile.

În același timp, Kadîrov a calificat operațiunea militară a SUA și Israelului împotriva Iranului drept „un atac perfid în luna sacră a Ramadanului”. În opinia sa, Washingtonul și Tel Avivul au încercat astfel „să bage un cuțit în toată lumea islamică”. „Agresorii au provocat în mod conștient Iranul să ia măsuri de răspuns, care atrag în conflict țări terțe”, a remarcat Kadyrov. Șeful Ceceniei a demonstrat și anterior o atitudine specială față de EAU. Potrivit „Vazhnîe Istorii”, membrii familiei sale din Dubai dețin patru vile luxoase în valoare totală de peste 20 de milioane de dolari. Una dintre ele este situată pe insula artificială Palm Jumeirah. Kadyrov a folosit această vilă ca „ambasadă neoficială” a Ceceniei din 2014.

În același timp, șeful Ceceniei a vizitat frecvent Emiratele Arabe Unite. Numai în perioada 2021-2022, avionul său privat a zburat în această țară de cel puțin 14 ori, potrivit calculelor jurnaliștilor de la „Ukrainska Pravda”.

Potrivit datelor FlightRadar24, în 2023-2024, avionul lui Kadîrov a fost în Dubai și împrejurimi de cel puțin patru ori. Kadîrov l-a însoțit de asemenea în repetate rânduri pe președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, în timpul vizitelor sale oficiale în Emiratele Arabe Unite.

SUA și Israelul au început o operațiune militară împotriva Iranului pe 28 februarie. Teheranul a răspuns cu atacuri asupra Israelului și bazelor militare americane din țările din Orientul Mijlociu, inclusiv Arabia Saudită, Bahrain, Irak, Qatar, Iordania și Emiratele Arabe Unite. În urma atacurilor din 10 martie, șase persoane au murit în Emiratele Arabe Unite, iar alte 122 au fost rănite. Forțele de apărare aeriană ale țării au interceptat opt rachete balistice și 26 de drone.

