Răspunsul Rusiei după ce Uniunea Europeană a adoptat cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei

Kremlin. Foto: Profimedia

Ca răspuns la cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene, partea rusă a extins în mod semnificativ lista reprezentanților instituțiilor europene cărora li se interzice intrarea în Rusia. Acest lucru este menționat într-o declarație a Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse.

„Ca răspuns la deciziile ilegale ale UE, partea rusă a extins în mod semnificativ lista reprezentanților instituțiilor europene, a țărilor membre ale Uniunii Europene și a unei serii de state europene care se alătură politicii anti-ruse a Bruxelles-ului, cărora, în conformitate cu Legea federală nr. 114-FZ din 15 august 1996 „Cu privire la ordinea de ieșire din Federația Rusă și de intrare în Federația Rusă”, li se interzice intrarea pe teritoriul statului nostru”, a precizat ministerul.

Amintim, Uniunea Europeană a validat joi, 23 aprilie, pachetul de asistenţă financiară de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei şi al 20-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, după ce Ungaria ridicat veto-ul asupra acestor măsuri.

