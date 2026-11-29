Moartea misterioasă a lui Evgheni Zinicev, fost ministru rus pentru Situații de Urgență și unul dintre cei mai apropiați oameni ai lui Vladimir Putin, revine în atenție după apariția unor documente oficiale. Zinicev a murit în septembrie 2021, după ce a căzut de la aproximativ 27 de metri în apropierea unei cascade din Siberia. La momentul respectiv, autoritățile ruse au susținut că oficialul și-a pierdut viața încercând să salveze un alt bărbat. Însă datele recent divulgate arată că moartea sa fusese înregistrată oficial ca având circumstanțe nedeterminate.

La cinci ani de la moartea lui Evgheni Zinicev, unul dintre foștii colaboratori de încredere ai președintelui Vladimir Putin, noi informații ridică semne de întrebare asupra circumstanțelor tragediei, relatează The Daily Beast, într-un articol preluat de Yahoo.

Zinicev, în vârstă de 55 de ani, ocupa funcția de ministru pentru Situații de Urgență când a murit, în septembrie 2021, în timpul unei deplasări în nordul Siberiei.

Potrivit versiunii prezentate atunci de autoritățile ruse, oficialul ar fi căzut de pe marginea cascadei Kitabo-Oron în timp ce încerca să salveze viața unui cineast.

Acum, publicația independentă rusă Mediazona susține că a identificat informații diferite în documente provenite dintr-o scurgere de date a agenției federale de statistică Rosstat.

Documentele oficiale indică o moarte cu circumstanțe nedeterminate

Potrivit Mediazona, cauza morții lui Zinicev a fost înregistrată în documentele statistice într-o categorie care indică existența unor circumstanțe nedeterminate.

Codul utilizat face referire la leziuni nespecificate, intenție nedeterminată și loc neprecizat.

Această clasificare este folosită în situații în care autoritățile nu pot stabili cu certitudine împrejurările în care a survenit decesul.

În anumite cazuri, categoria poate include și situații în care există suspiciuni privind o posibilă sinucidere.

Totuși, simpla utilizare a acestui cod nu demonstrează că Zinicev s-a sinucis sau că a fost ucis.

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Documentele conțin și o a doua informație importantă.

Tipul decesului a fost înregistrat drept înec și scufundare în urma unei căderi într-un bazin natural de apă.

Această descriere este compatibilă cu faptul că oficialul a căzut în apă, dar nu stabilește de ce s-a produs căderea.

Diferența dintre clasificarea statistică și explicația publică oferită de autoritățile ruse reprezintă principalul element nou al investigației.

Kremlinul a susținut că ministrul a murit încercând să salveze un cineast

În septembrie 2021, Ministerul rus pentru Situații de Urgență a anunțat inițial că Zinicev a murit în timpul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu.

Ulterior, postul RT, controlat de statul rus, a prezentat o versiune mai detaliată a incidentului.

Potrivit acesteia, ministrul ar fi încercat să salveze un cineast care căzuse de pe marginea unei cascade, în timpul unor filmări.

Zinicev ar fi sărit în apă pentru a-l ajuta, însă și-ar fi pierdut viața în urma căderii.

Relatarea a provocat încă de atunci întrebări, inclusiv din cauza lipsei unor mărturii publice clare ale persoanelor care ar fi asistat la incident.

Autoritățile ruse au respins însă speculațiile privind alte posibile cauze ale morții.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a calificat la momentul respectiv zvonurile despre o posibilă crimă drept invenții ofensatoare.

Acesta a susținut că împrejurările tragediei erau clare și că nu existau motive pentru promovarea altor teorii.

Zinicev fusese unul dintre oamenii de încredere ai lui Vladimir Putin

Evgheni Zinicev avea o relație profesională îndelungată cu președintele rus.

La fel ca Vladimir Putin, acesta lucrase în structurile de securitate ale fostei Uniuni Sovietice, inclusiv în KGB.

În 2006, Zinicev s-a alăturat echipei responsabile de securitatea personală a lui Putin.

Timp de mai mulți ani, l-a însoțit pe liderul rus în deplasări și la diferite evenimente oficiale.

Relația dintre cei doi a continuat și după ce Zinicev a început să ocupe funcții importante în administrația de stat.

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Începând din 2016, Putin l-a promovat succesiv în poziții de conducere.

Zinicev a devenit ulterior ministru pentru Situații de Urgență, una dintre instituțiile importante ale aparatului de stat rus.

Potrivit The Daily Beast, fostul ministru era considerat atât de apropiat de președinte, încât numele său fusese vehiculat printre posibilii succesori ai acestuia.

Nu există însă dovezi că Putin îl desemnase oficial drept succesor.

Putin a plâns la ceremonia funerară și i-a acordat postum cea mai înaltă distincție

Moartea lui Zinicev a provocat o reacție puternică din partea Kremlinului.

Președinția rusă a descris dispariția ministrului drept o pierdere majoră și o tragedie.

La ceremonia funerară organizată la Moscova, Vladimir Putin a fost surprins vizibil emoționat în fața sicriului fostului său colaborator.

Imaginile au atras atenția deoarece liderul rus manifestă rareori asemenea reacții în timpul aparițiilor publice.

După moartea lui Zinicev, Putin i-a acordat postum titlul de Erou al Rusiei.

Distincția a fost justificată oficial prin curajul și eroismul de care acesta ar fi dat dovadă în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.

În versiunea autorităților ruse, ministrul și-a sacrificat viața încercând să salveze o altă persoană.

Ce schimbă noile documente în cazul morții fostului ministru

Informațiile publicate de Mediazona nu oferă o explicație definitivă a morții lui Evgheni Zinicev.

Ele arată însă că înregistrările statistice oficiale conțineau o clasificare mai puțin categorică decât explicația comunicată public de autoritățile ruse.

În timp ce Kremlinul a prezentat decesul drept un accident produs în timpul unei încercări de salvare, documentele indică faptul că intenția și unele dintre circumstanțele morții erau nedeterminate.

Această diferență nu constituie o dovadă a unei crime și nici nu confirmă ipoteza sinuciderii.

Nu există, în informațiile prezentate de The Daily Beast, dovezi noi care să stabilească implicarea unei alte persoane în moartea fostului ministru.

De asemenea, nu a fost anunțată o redeschidere oficială a investigației.

Editor : Sebastian Eduard