Război pe două fronturi: în timp ce Volodimir Zelenski aleargă după garanții, Steve Witkoff merge la Moscova pentru a „pierde timpul”

În timp ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski cutreieră capitalele europene în căutarea unității și a unor angajamente ferme în materie de securitate, o altă misiune atrage o atenție la fel de mare: călătoria la Moscova a magnatului imobiliar devenit trimis diplomatic și confident al lui Trump, Steve Witkoff, relatează Kyiv Post.

El sosește marți cu o propunere de pace revizuită și cu așteptări foarte mari în țara sa, dar cu un optimism aproape nul în restul lumii.

În Washington și în capitalele europene, oficialii vorbesc despre o neliniște tot mai mare: această vizită nu va duce la pace, spun ei, ci mai degrabă va bloca SUA într-o situație diplomatică creată de Rusia.

„O pierdere de timp și o greșeală diplomatică”, afirmă Iurii Boiechko, directorul executiv al organizației Hope For Ukraine, cu sediul în Statele Unite.

Într-un interviu acordat luni sursei citate, Boiechko a declarat că misiunile anterioare ale lui Witkoff „nu au reușit în mod constant să producă progrese tangibile, Kremlinul folosind întâlnirile doar ca o oportunitate de a câștiga timp și de a bloca progresul”.

El a avertizat că intenția strategică a Rusiei nu s-a schimbat niciodată: „să devoreze” Ucraina și să-și extindă controlul în Europa.

Orice plan de pace care rezultă din astfel de discuții, a adăugat el, este „o manevră tactică pe termen scurt, nu un angajament sincer de a pune capăt războiului”.

Witkoff ajunge la Moscova cu ultima versiune a propunerii de pace redactată de oficialii administrației Trump împreună cu negociatorii ucraineni – un plan revizuit după săptămâni de negocieri transatlantice dificile.

Planul de pace revizuit

Ceea ce a început ca o viziune în 28 de puncte – respinsă ca fiind lista de dorințe a Kremlinului – are acum aproximativ 19 puncte, lipsită de „probleme dificile” și amânată pentru discuții viitoare.

Dar chiar și în forma sa revizuită, Moscova nu a dat semne că ar ceda, potrivit lui Stephen Sestanovich, cercetător principal pentru studii rusești și eurasiatice la Consiliul pentru Relații Externe.

În cadrul unui eveniment CFR organizat luni, analistul a declarat că Rusia continuă să insiste asupra concesiilor teritoriale, restricțiilor impuse armatei ucrainene și renegocierii rolului NATO în Europa.

Conform observațiilor multor experți în Rusia din Washington, Kremlinul nu a făcut niciun pas înainte de la întâlnirea de anul trecut din Alaska, care a devenit celebră.

Președintele Vladimir Putin și trimisul lui Trump, Steve Witkoff. Foto: Profimedia

Witkoff, în ciuda faptului că este consilierul lui Trump cel mai des invitat la Moscova, nu a reușit să schimbe această poziție „în niciun fel”, a declarat un diplomat european de rang înalt pentru sursa citată.

Adevărul incomod care influențează starea de spirit a Washingtonului: Putin vrea această întâlnire, dar nu pentru că dorește pacea.

Moscova este dornică să transforme procesul într-un format „diplomatic normal” – comitete, discuții tehnice, grupuri de lucru interminabile – structura care permite Rusiei să prelungească negocierile pe parcursul mai multor ani. Această abordare contrazice în mod direct dorința lui Trump de a ajunge la o înțelegere rapidă, pregătită pentru camerele de filmat.

Totuși, interesul Rusiei pentru dialog nu este un semn de putere. Este o dovadă a tensiunii.

După cum subliniază Thomas Graham, fost asistent special al președintelui George W. Bush, forțele ruse suferă „pierderi îngrozitoare pentru câștiguri mărunte”, iar economia cedează sub presiune. Dacă ambele părți se îndreaptă încet spre negocieri, este pentru că statu-quoul devine nesustenabil.

Potrivit analiștilor, Putin are și un al doilea obiectiv: restabilirea dialogului dintre SUA și Rusia pe teme strategice mai ample – Arctica, apărarea antirachetă, securitatea europeană – unde chiar și un angajament simbolic cu un președinte american îi oferă prestigiul global pe care îl dorește.

Graham susține că acest prestigiu rămâne una dintre sursele de influență cel mai puțin utilizate de Washington.

„Emisar cu experiență diplomatică limitată”

Avertismentul lui Boiechko ajunge direct la esența îngrijorării care se răspândește în capitalele occidentale: Witkoff ar putea fi mesagerul nepotrivit în cel mai periculos moment al războiului.

„Trimiterea unui emisar cu experiență diplomatică limitată și cu o tendință cunoscută de a acționa în afara protocoalelor obișnuite nu face decât să întărească poziția Moscovei”, a avertizat el.

Vladimir Putin. Sursa foto: Profimedia Images

Acest lucru permite Kremlinului să inunde terenul cu inițiative „care, în cele din urmă, nu schimbă nimic”. Mai rău, aceste greșeli subminează seriozitatea poziției Washingtonului și sporesc anxietatea la Kiev și pe flancul estic al NATO.

Moscova știe exact cum să exploateze această dinamică: într-o vizită anterioară, Witkoff a fost nevoit să aștepte opt ore înainte de a-l vedea pe Putin – o manevră clasică a puterii ruse deghizată în diplomație.

În timp ce Washingtonul își face griji cu privire la următoarea greșeală a lui Witkoff, guvernele europene se străduiesc să consolideze securitatea Kievului.

Unele capitale discută deschis despre posibilitatea, cândva tabu, de a trimite trupe europene în vestul Ucrainei – o măsură care, potrivit acestora, ar putea fi singura modalitate de a compensa concesii pe care Trump ar putea să le impună Kievului în alte domenii.

Cu toate acestea, după cum avertizează Liana Fix, cercetătoare principală pentru Europa la CFR, chiar și aceste mișcări sunt interpretate greșit. Nu există nicio garanție semnificativă de genul articolului 5 din Tratatul NATO.

Iar pretinsa disponibilitate a Rusiei de a tolera o eventuală aderare a Ucrainei la UE este o diversiune: Moscova presupune că UE nu va reuși niciodată să integreze Ucraina și consideră că aderarea la UE este inutilă fără NATO.

Pentru liderul de la Kiev, care se confruntă cu penuria de echipament militar și bombardamentele neîncetate ale Rusiei, aceste întrebări nu sunt teoretice. Ele sunt existențiale.

Atitudinea Europei s-a înăsprit. Devenite principalele surse de finanțare ale Ucrainei, capitalele UE și NATO insistă că nu vor mai fi excluse din negocierile diplomatice finale ale războiului.

Propunerile inițiale ale echipei Trump au declanșat un val de îngrijorare în întreaga Europă, în special planul de creare a unui fond de investiții SUA-Rusia din activele rusești înghețate, pe care mulți îl consideră o deturnare a resurselor deja alocate reconstrucției Ucrainei.

Un alt semnal de alarmă a fost proiectul de text care poziționa SUA ca mediator între NATO și Rusia, o mișcare pe care statele din prima linie o consideră susceptibilă de a submina misiunea fundamentală de descurajare a NATO.

Peste aceste preocupări se adaugă ceva mai profund: incertitudinea cu privire la viziunea strategică a președintelui american asupra lumii. Oficialii europeni spun că încă nu pot determina dacă poziția pe termen lung a Washingtonului va fi tranzacțională, izolaționistă sau cu totul altceva.

Ciclul recurent al negocierilor

Fix adaugă un avertisment suplimentar. Ciclul recurent al negocierilor de la Washington – Rusia dezamăgește, Washingtonul escaladează, Congresul răspunde cu sancțiuni, apoi începe o nouă ofensivă diplomatică – erodează încrederea europeană în NATO. Ea susține că fiecare ciclu „permite Rusiei să submineze” încrederea în angajamentul american.

Una dintre cele mai controversate dezbateri din Washington este dacă SUA ar trebui să intensifice presiunea asupra Rusiei în timp ce negocierile sunt în curs.

Graham susține că da: Rusia negociază în timp ce luptă; SUA ar trebui să facă la fel. Asta înseamnă mai multe arme, mai multe sisteme de apărare aeriană și un mesaj clar că negocierile mai ample între SUA și Rusia nu vor mai avea loc dacă Rusia nu își schimbă poziția față de Ucraina.

Vladimir Putin și Donald Trump. Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

Dar Sestanovich oferă o evaluare fără menajamente: Trump s-ar putea să nu-și dea seama că este manipulat. Rusia, avertizează el, „îl manipulează”. Casa Albă trebuie să înceteze să se mai considere un mediator și să se comporte mai degrabă ca o parte interesată care susține Ucraina.

Numai atunci Washingtonul va putea restabili echilibrul de putere și va putea scăpa de „seria nesfârșită de conversații Witkoff-Dmitriev” care creează mișcare fără impuls.

Critica lui Boyechko întărește acest punct de vedere: câtă vreme Moscova poate manipula trimisul, procesul va rămâne blocat.

Nimeni nu se așteaptă ca întâlnirea lui Witkoff să ducă la o descoperire importantă. Nici analiștii, nici europenii, nici Kievul.

Este puțin probabil ca Putin să accepte sau să respingă planul în mod categoric. În schimb, el va insista pentru discuții tehnice și va testa răbdarea lui Trump față de un proces diplomatic lent.

„O ocazie de a face poze pentru Moscova”

Europa va lupta pentru a se asigura că Ucraina nu va fi învinovățită dacă lucrurile se vor nărui. Ucraina va încerca să evite să fie prezentată ca obstrucționistă.

Și, așa cum estimează Fix, „peste două sau trei săptămâni”, capitalele occidentale vor reveni probabil la punctul de plecare: frustrate de Rusia, dezbătând noi sancțiuni și îngrijorate de credibilitatea pe termen lung a NATO.

În acest câmp minat geopolitic pășește Steve Witkoff – loialist al lui Trump, magnat imobiliar și cel mai improbabil om de contact pentru cea mai complexă provocare diplomatică a războiului.

Trump vrea o victorie rapidă. Putin vrea legitimitate și timp. Europa vrea asigurări că nu va fi marginalizată. Iar Ucraina vrea un singur lucru mai presus de toate: să nu fie învinovățită dacă totul se prăbușește.

Concluzia lui Boyechko este cea mai dură până acum: „Până când Rusia nu va da semne de voință sinceră de a negocia – fără jocuri de putere, fără amânări – această a șasea vizită față în față nu va fi decât o ocazie de a face poze pentru Moscova”.

Pentru Zelenski, care străbate Europa în goană pentru a-și consolida sprijinul, miza nu putea fi mai mare. În unul dintre cele mai sumbre avertismente ale sale de până acum, el a spus că Ucraina ar putea fi nevoită în curând să aleagă între „demnitate și sprijinul SUA”.

Deocamdată, el face tot posibilul pentru a evita să fie nevoit să facă această alegere.

