Războiul a ajuns în stațiunea preferată a lui Vladimir Putin de la Marea Neagră: „Oamenii sunt obosiți să trăiască acest coșmar”

„Bună dimineața din Soci. Ne pregătim să mergem la mare”, spune Antonina Kirsanova, o coafeză din Moscova în vârstă de vreo treizeci de ani, cu voioșie, într-un videoclip postat pe Instagram. Elementul care iese în evidență într-un tablou de sărbătoare altfel obișnuit este sunetul asurzitor al unei sirene de raid aerian care se aude în fundal. „Dar, de fapt, nu e chiar atât de rău... Fără risc, nu există recompensă”, a adăugat Kirsanova, relatează Financial Times.

La o săptămână după ce a postat videoclipul, o dronă a căzut pe o plajă din Arkhipo-Osipovka, o altă stațiune rusă de pe litoralul Mării Negre, ucigând patru copii și trei adulți și rănind alți 40 de oameni.

Sirene de raid aerian, interceptări de drone, incendii, combustibil în apă și cozi la benzinării au devenit parte integrantă a vacanțelor de vară pentru mulți ruși. Coasta Mării Negre este una dintre cele mai râvnite destinații de vară ale țării, dar găzduiește și rafinării de petrol și terminale petroliere, ceea ce o face ținta unor atacuri repetate din partea Ucrainei.

Oficialii militari ucraineni afirmă că țintesc exclusiv infrastructura militară și energetică a Rusiei. Aceștia susțin că dronele care cad în zone civile au fost interceptate de sistemele de apărare aeriană sau prin mijloace de război electronic înainte de a-și atinge țintele.

Pe fondul prezenței dronelor care survolează zona și al scurgerilor de petrol în apă, numărul turiștilor a scăzut cu 10,8% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit lui Dmitry Bogdanov, președintele AMOS, o asociație a hotelierilor din sudul Rusiei.

Se pare că această amenințare l-a speriat și pe cel mai faimos turist din regiune, președintele rus Vladimir Putin, care deține o reședință oficială în Soci, precum și un palat somptuos, construit, se pare, special pentru el, în apropiere de Gelendzhik.

Putin a vizitat Soci de 24 de ori în 2021, ultimul an înainte de invazia pe scară largă a Ucrainei, dar doar de două ori în 2024 și 2025, potrivit site-ului web al Kremlinului. Liderul rus a apărut ultima oară în public la Soci, în luna octombrie a anului trecut, iar de atunci s-a limitat în mare parte la Moscova și Sankt Petersburg, precum și la o altă reședință de pe malul lacului Valdai, din nordul Rusiei.

Înaintea alegerilor parlamentare de luna viitoare, Putin și-a intensificat vizitele în regiuni, dar și-a petrecut cea mai mare parte a timpului la est de Urali — în afara razei de acțiune a dronelor ucrainene.

Însă rușii obișnuiți continuă să vină. Plajele și cafenelele de pe litoralul Mării Negre rămân aglomerate — ceea ce subliniază modul în care viața de zi cu zi și războiul au devenit din ce în ce mai strâns legate în Rusia, pe măsură ce conflictul se prelungește, ajungând în al cincilea an.

Alexey, un manager din Voronej, a călătorit la Soci în luna iunie împreună cu fiica sa, care merge la grădiniță. Îngrijorați de poluarea apei și de atacurile cu drone, au evitat marea și au înotat în schimb în piscina hotelului. Călătoria a fost departe de a fi ideală, dar Alexey nu avea prea multe opțiuni: angajatorul său este acum clasificat ca făcând parte din complexul militar-industrial și, la fel ca un număr tot mai mare de ruși, i se interzice să părăsească țara.

Un căpitan de barcă turistică din Arkhipo-Osipovka a declarat pentru FT că, înainte de incidentul mortal de pe plajă din această lună, „sirenele nu se auzeau aproape niciodată”; acum, acestea sună „de câteva ori pe zi”. Cei care vin la plajă par, în mare parte, nepăsători față de alarme, puțini dintre ei căutând adăpost atunci când acestea sună.

„Când ies seara pe malul mării, simt această stranie disonanță — muzică, dans”, a spus Maria, proprietara unei pensiuni din Kabardinka, o altă stațiune de la Marea Neagră din regiunea Krasnodar.

Maria a spus că rezervările ei pentru această vară se situează la nivelul celor de anul trecut și că unii oameni „nici măcar nu au întrebat cum stau lucrurile pe aici”. Chiar și după atacul de pe plaja Arkhipo-Osipovka, ea a avut doar două anulări.

„Dacă există un rai pe pământ, acela este regiunea Krasnodar”, spunea un slogan publicitar popular de la începutul anilor 2000. Mesajul își păstrează încă forța: pentru mulți ruși, o vacanță la Marea Neagră este una dintre puținele destinații accesibile.

Conform unor date recente din sondaje, peste 65% din cei 146 de milioane de locuitori ai Rusiei nu au fost niciodată în străinătate, iar 30% nu au părăsit niciodată regiunea în care locuiesc.

După ce Rusia a lansat invazia pe scară largă împotriva Ucrainei în 2022, multe țări occidentale au încetat să mai elibereze vize turistice cetățenilor ruși, companiile aeriene au suspendat zborurile, iar chiar și efectuarea plăților internaționale cu un card rusesc a devenit imposibilă.

În prezent, peste 80% din călătoriile rușilor sunt interne, potrivit Ostrovok, unul dintre cei mai importanți operatori de rezervări de vacanțe din Rusia. Regiunea Krasnodar reprezintă 11% din totalul rezervărilor.

Această porțiune de coastă a atras, de asemenea, numeroase drone ucrainene. Novorossiisk găzduiește un port esențial pentru exporturile de petrol și este punctul de destinație al conductei CPC, care transportă 80% din exporturile de petrol ale Kazahstanului.

Orașul vecin Tuapse găzduiește una dintre cele mai mari rafinării din Rusia, a cărei capacitate a fost distrusă în mare parte de Ucraina în primăvara acestui an. Atacurile au provocat, de asemenea, două scurgeri majore de petrol, urmele negre fiind vizibile în apa mării chiar și pe imaginile din satelit.

Plajele din Anapa, o stațiune din perioada sovietică, cu tabere de vară aliniate de-a lungul țărmului său cu apă puțin adâncă, au fost închise după ce un petrolier s-a scufundat în Marea Azov în 2024. Voluntarii au ajutat la curățarea țărmului, care s-a redeschis abia în iunie, după ce autoritățile au adus sute de mii de tone de nisip proaspăt. Însă ecologiștii se tem că sub acesta ar putea exista încă pătrundere de păcură.

Scurgerile de petrol și atacurile cu drone au afectat turismul. Unele hoteluri au înregistrat scăderi ale rezervărilor de până la 20%, în timp ce rezervările de bilete către Soci, principalul aeroport care deservește stațiunile ruse de la Marea Neagră, au scăzut cu 40% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit unei persoane care are acces la datele celei mai mari platforme de rezervări de vacanțe din Rusia.

Lui Zhupar Oserbayeva, soțului ei și celor două fiice le-a luat peste 20 de ore să ajungă din regiunea Kaluga, unde locuiesc, la Arkhipo-Osipovka, la sfârșitul lunii iulie. Pe drum, au fost nevoiți să stea la coadă pentru benzină. Cu toate acestea, ea era încântată: „Totul a fost la fel de minunat ca în anii trecuți”, a spus aceasta, adăugând că au plecat înainte de atac. „Mergeam în vacanță în țara noastră preferată”.

În peninsula Crimeea, situată în vecinătatea Ucrainei și anexată de Rusia în 2014, combustibilul, apa și energia electrică sunt raționalizate în conformitate cu normele stării de urgență, pe fondul atacurilor frecvente ale Ucrainei. Rușii care doresc să-și petreacă vacanța la o plajă din țara lor, lângă o mare caldă, au puține alternative.

„Dronele zboară peste tot în țară”, a spus Maria, proprietara pensiunii din Kabardinka. „Dar oamenii sunt atât de obosiți să trăiască acest coșmar nenorocit, încât pur și simplu nu le mai pasă. Vor doar să schimbe peisajul”.

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Editor : A.M.G.