Rușii consumă tot mai multe antidepresive în fiecare an, depășind chiar și nivelurile din perioada pandemiei. Între un război nesfârșit împotriva Ucrainei, o criză economică derivată din acest conflict și represiunea politică, țara a înregistrat vânzări record ale acestor medicamente în fiecare an de la izbucnirea pandemiei de COVID-19 în 2020, potrivit El Pais.

Datele furnizate de firma de consultanță rusă DSM indică o situație din ce în ce mai gravă. În 2025, anul în care negocierile de pace au fost reluate fără succes între Rusia, Ucraina și Statele Unite, vânzările de antidepresive au crescut cu 36% față de 2024.

Asta înseamnă 22,3 milioane de pachete în fiecare an, pentru o populație de aproximativ 143 de milioane. De fapt, războiul a dus la o dependență mai mare de medicamente decât în ​​timpul crizei COVID. Prin comparație, în 2021, chiar înainte de începerea ofensivei împotriva Ucrainei în februarie 2022, farmaciile au vândut 9,2 milioane de pachete în Rusia. În timpul pandemiei, prima criză majoră a deceniului, acest total s-a ridicat la 7,9 milioane, cu o jumătate de milion mai puține decât în ​​2019, ultimul an „liniștit”.

Anul trecut, industria farmaceutică rusă a crescut la 273 de milioane de dolari. O altă agenție de consultanță, RNC Pharma, a distribuit ziarului rus RBK un raport care indica o tendință similară, deși a ridicat estimarea vânzărilor de antidepresive la 23,5 milioane anul trecut.

Războiul pe care Rusia l-a început acum aproape patru ani pare să fi avut un impact emoțional mai mare asupra populației sale decât coronavirusul, perioadă în care răspunsul Kremlinului a fost remarcabil de neglijent, cu aproape nicio restricție. Potrivit guvernului rus, aproximativ 130.000 de cetățeni au murit din cauza virusului între aprilie 2020 și iunie 2021, deși rata mortalității a depășit jumătate de milion de persoane în aceeași perioadă.

Este posibil ca războiul să aibă o prezență mai mare în viața cotidiană a Rusiei decât inamicul invizibil COVID-19. Publicația independentă rusă Mediazona și BBC folosesc surse publice pentru a documenta numele soldaților ruși care au murit de la începutul războiului. Conform acestor cifre, intensificarea ofensivei rusești de la revenirea lui Trump la putere în Statele Unite, până la sfârșitul anului 2025, a dus la peste 160.000 de morți, deși totalul este aparent „mult mai mare”, din cauza numărului de nume care nu au fost făcute publice. Conform estimărilor, pierderile au ajuns la 352.000, fără a-i lua în considerare pe cei răniți și victimele problemelor de sănătate mintală post-traumatice.

Conform DSM, cel mai bine vândut medicament din țară este inhibitorul de serotonină Zoloft, al cărui brevet aparține firmei americane Viatris. Alte medicamente aflate în fruntea listei sunt amitriptilina și fluoxetina.

„Problema cu antidepresivele este că uneori sunt folosite ca primă opțiune atunci când nu sunt necesare, când există un alt tip de tratament, ca în cazurile de depresie ușoară până la moderată”, spune Irene de la Vega Rodríguez, psiholog clinician la Spitalul Clinic San Carlos din Madrid.

„În primul rând, înainte de a încerca un medicament, este important să se trateze pacienții cu psihoterapie. O altă problemă este tendința de a medicaliza problemele vieții de zi cu zi, problemele sociale sau problemele pe care un produs farmaceutic rareori le va rezolva”, spune specialistul.

Prețurile medicamentelor variază foarte mult de la o țară la alta. Fluoxetina costă în Rusia aproximativ 2 dolari, în timp ce un pachet de 28 de pastile Zoloft poate costa în jur de 7,73 dolari. Salariul mediu anual în Rusia era de aproximativ 83.000 de ruble (aproape 10.900 de dolari) în ianuarie 2025, cu un salariu lunar de aproximativ 908 dolari, potrivit site-ului rusesc de recrutare HH. Aceste cifre diferă dramatic de la o regiune la alta. La Moscova, unul dintre cele mai bine plătite orașe rusești și capitala oligarhilor, Mercedes-urilor și articolelor de lux, salariul mediu a ajuns la 106.000 de ruble (14.000 de dolari) pe an.

Aceste cifre rămân valabile în ciuda faptului că salariile au crescut pe fondul unei crize inflaționiste cauzate de contractele oferite de industria militară și de forțele armate. Un recrut câștigă peste 2.583 de dolari pe lună, plus un bonus la prima semnare care poate ajunge la aproximativ 26.000 de dolari, pe lângă un bonus de deces sau invaliditate care se plătește membrilor familiei dacă recruții sunt uciși în acțiune.

Citește și:

Un studiu arată că antidepresivele pot grăbi declinul pacienților cu demență, dar unii experți contestă rezultatele. Care este riscul

Editor : Ș.R.