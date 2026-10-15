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Lavrov jubilează după „afacerea cu motorină” cu Trump și-l ceartă pe Zelenski pentru că o aruncă în aer prin atacarea rafinăriilor

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Sergey Lavrov - Subrahmanyam Jaishankar meeting in Moscow​​​​​​​
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. Sursa: Profimedia
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Din articol
„Tranzacția cu motorină” „Planul de pace” pentru Ucraina Declarațiile lui Zelenski privind alegerile din Ucraina „Poziția noastră nu s-a schimbat niciodată”

Ministrul rus de Externe a ținut o conferință neobișnuit de lungă în care a vorbit, în cea mai mare măsură, despre ceea ce el numește „afacerea cu motorină” cu Donald Trump. Serghei Lavrov a folosit termeni laudativi la adresa președintelui SUA și nu a ratat ocazia pentru a-și reitera atacurile la adresa lui Volodimir Zelenski pentru că „este o provocare grosolană la adresa lui Trump”.

„Tranzacția cu motorină”

Federația Rusă a susținut „afacerea cu motorină” a președintelui SUA, Donald Trump, iar Vladimir Zelenski continuă să ceară arme pentru a lovi infrastructura energetică rusă: „În ceea ce privește afacerea cu motorină – această afacere a fost propusă, noi am susținut-o, dar domnul Zelenski a declarat deja de mai multe ori, după părerea mea, în mod public:

«Nu mă mai bateți la cap cu această tranzacție cu motorină, mai bine dați-mi rachete pentru sistemul Patriot, am nevoie să continui să lovesc sectorul energetic rus, inclusiv rafinăriile de petrol».

Prin reacția sa la „tranzacția cu motorină”, Zelenski lansează o provocare directă la adresa președintelui SUA, Donald Trump: „Este o provocare directă, și încă una grosolană, la adresa președintelui Trump, care a susținut activ această tranzacție și s-a exprimat public în acest sens de mai multe ori”.

„După părerea mea, toată lumea înțelege deja și conștientizează pe deplin că un astfel de comportament a devenit obișnuit pentru domnul Zelenski, care consideră că întreaga lume îi este datoare, iar el nu este obligat să facă nimic în schimb și nu este dispus să întreprindă nicio acțiune constructivă care ar fi cu adevărat onestă și echitabilă”.

„Planul de pace” pentru Ucraina

Rusia nu a primit propuneri oficiale privind „planul de pace” pentru Ucraina: „Aceste referințe – The Washington Post, New York Times, alte surse, linkuri către surse – le citim, desigur, pentru că sunt larg răspândite în prezent. Dar nu am primit nicio propunere oficială”.
„Presa occidentală se bazează, în principiu, pe scurgeri de informații și zvonuri”.

Declarațiile lui Zelenski privind alegerile din Ucraina

Zelenski nu are nevoie de alegeri, deoarece a impus condiții inacceptabile pentru desfășurarea acestora: „Domnul Zelenski a dat deja de înțeles în mod clar că alegerile nu îl interesează, deoarece a impus condiții care sunt în mod evident inacceptabile”.
„Nu va exista niciun armistițiu menit să-l readucă [pe Vladimir Zelenski] la realitate și să-l înarmeze din nou”.

„Poziția noastră nu s-a schimbat niciodată”

Obiectivele operațiunii militare speciale sunt clare și constante, spre deosebire de poziția Occidentului față de criza ucraineană, care se schimbă în mod constant: „Pornim de la premisa că obiectivele operațiunii militare speciale sunt bine definite, spre deosebire de poziția Occidentului față de criza ucraineană, care se schimbă regulat cu 180 de grade sau, așa cum a spus la un moment dat [fosta ministră a Afacerilor Externe a Germaniei] Annalena Baerbock, cu 360 de grade. Poziția noastră nu s-a schimbat niciodată”.

Editor : A.R.

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