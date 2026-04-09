Războiul din Iran dublează principalele venituri din petrol ale Rusiei, în aprilie

Veniturile Rusiei din cea mai mare taxă unică pe petrol se vor dubla, ajungând la 9 miliarde de dolari, în aprilie, ca urmare a crizei declanșate de atacul SUA și Israelului asupra Iranului, au arătat, joi, calculele Reuters.

Calculul Reuters este una dintre primele dovezi concrete ale unui câștig neașteptat pentru Rusia, al doilea cel mai mare exportator de petrol din lume, în urma războiului din Iran, despre care traderii de petrol spun că a declanșat cea mai gravă criză energetică din istoria recentă.

Teheranul a închis efectiv Strâmtoarea Ormuz - o rută pentru aproximativ 20% din fluxurile globale de petrol și gaz natural lichefiat (GNL) - după atacurile aeriene americane și israeliene asupra Iranului de la sfârșitul lunii februarie, care au dus la creșterea prețurilor futures la Brent la peste 100 de dolari pe baril.

Principalul venit al Rusiei din vasta sa industrie de petrol și gaze se bazează pe producție. Taxa la exportul de țiței a fost anulată de la începutul anului 2024, ca parte a așa-numitei manevre fiscale mai ample, o reformă fiscală a industriei, care a durat ani de zile.

Conform calculelor Reuters, bazate pe date preliminare de producție și prețurile petrolului, taxa pe extracția de minerale aplicată producției de petrol din Rusia va crește în aprilie la aproximativ 700 de miliarde de ruble (9 miliarde de dolari), față de 327 de miliarde de ruble în martie. Veniturile sunt în creștere cu aproximativ 10% față de aprilie anul trecut.

Pentru întregul an 2026, Rusia a bugetat 7,9 trilioane de ruble din taxa pe extracția mineralelor.

E nergia rusească la cerere

Prețul mediu al țițeiului rusesc Ural, utilizat pentru impozitare, a crescut la 77 de dolari pe baril în martie, cel mai ridicat nivel din octombrie 2023, potrivit datelor Ministerului Economiei.

Aceasta a fost o creștere cu 73% față de prețul de 44,59 dolari pe baril din februarie și peste nivelul de 59 de dolari prevăzut în bugetul de stat pentru acest an.

Kremlinul a declarat marți că există un număr foarte mare de cereri de energie rusească din diverse locuri, pe fondul unei grave crize energetice globale care zguduie din temelii piețele de petrol și gaze.

Totuși, există limite ale câștigurilor neașteptate pentru Rusia, iar economiștii ruși au avertizat în repetate rânduri că 2026 ar putea fi un an dificil.

Ministerul Finanțelor a anunțat miercuri că Rusia a înregistrat un deficit bugetar de 4,58 trilioane de ruble, sau 1,9% din produsul intern brut, în perioada ianuarie-martie 2026.

Și atacurile Ucrainei asupra infrastructurii energetice rusești, cu scopul de a paraliza finanțele Moscovei, au contribuit, de asemenea, la scăderea câștigurilor și amenință cu reduceri ale producției de petrol.

Mărimea câștigului neașteptat pentru Rusia va depinde, în cele din urmă, de durata crizei din Iran.

Editor : Ș.R.