Ceva ciudat se întâmplă în Rusia: „țarul știe cel mai bine” vs. „guvernul este împotriva poporului”. Șansele unui răzvrătiri anti-Putin

Victimele, costurile în creștere și rarele semne de nemulțumire din partea susținătorilor Kremlinului indică o schimbare de atitudine în societate rusă, chiar dacă controalele stricte înăbușă orice reacție negativă mai amplă, scrie The Times într-un articol despre tensiunile din societatea rusă și susținerea de care se bucură Vladimir Putin în rândul poporului.

Lacrimi de bucurie îi curgeau pe fața președintelui Putin în timp ce ținea un discurs la un miting de celebrare a victoriei electorale lângă Piața Roșie, în martie 2012, după ce a câștigat al treilea mandat. „Slavă Rusiei!”, a spus el, în timp ce susținătorii săi îl aclamau. La 14 ani de la acel discurs triumfal, Putin pare prins într-un război catastrofal în Ucraina, care până acum a adus doar moarte și suferință Rusiei, în loc de gloria pe care a promis-o în acea seară din centrul Moscovei. Dacă mai există lacrimi la Kremlin, acestea sunt acum mai degrabă lacrimi de furie și frustrare, pe măsură ce costurile economice și sociale ale războiului devin imposibil de ignorat pentru rușii obișnuiți.

„Există un impact asupra practic tuturor domeniilor vieții”, a spus Tatiana Stanovaia, o expertă proeminentă în materie de Kremlin și șefa companiei de analiză politică R.Politik. „Există un efect cumulativ, care provoacă un fel de dezechilibru, care destabilizează totul.”

Voci pro-Putin care îl critică, economia în dificultate, proteste ale fermierilor, internet tăiat

Chiar și susținătorii odată loiali ai Kremlinului încep să se exprime. Săptămâna trecută, Ilia Remeslo, un avocat și blogger cunoscut pentru denunțarea figurilor din opoziție, a provocat o furtună când s-a întors brusc împotriva lui Putin. „Vladimir Putin nu este un președinte legitim”, a scris el pe rețelele de socializare. „Trebuie să demisioneze și să fie adus în fața justiției ca criminal de război și hoț.”

Chiar a doua zi, Remeslo a fost internat într-un spital de psihiatrie din Sankt Petersburg, a raportat site-ul de știri Fontanka. Nu era clar dacă fusese internat împotriva voinței sale sau dacă se internase singur pentru a evita arestarea.

Andrei Pivovarov, un politician de opoziție care a fost eliberat dintr-o închisoare rusă în cadrul unui schimb Est-Vest în Turcia în 2024, a scris luni pe rețelele de socializare: „Se întâmplă ceva ciudat în țară. Propagandiștii își schimbă retorica de la «țarul știe cel mai bine» la «guvernul este împotriva poporului». Este o tendință bună care ar trebui doar salutată.”

Putin a recunoscut săptămâna aceasta că economia se confruntă cu provocări serioase, după ce PIB-ul a scăzut cu 2% în ianuarie față de aceeași perioadă a anului trecut. Comentariile sale au venit în contextul în care analiștii de la Centrul de Analiză Macroeconomică și Prognoză pe Termen Scurt din Moscova, apropiat de Kremlin, au prezis că Rusia va intra în recesiune până la sfârșitul anului.

Deși războiul din Orientul Mijlociu a asigurat un aflux mult necesar de venituri din petrol în vistieria Kremlinului, Elvira Nabiullina, șefa băncii centrale a Rusiei, a declarat săptămâna trecută că este prea devreme pentru a evalua impactul prețurilor mai mari la petrol asupra economiei ruse.

Vladimir Inozemtsev, fost consilier economic al Kremlinului, a afirmat că Rusia ar putea evita un deficit bugetar dacă prețurile petrolului s-ar menține ridicate până în iunie, dar că este puțin probabil ca banii suplimentari să aibă un impact asupra economiei. „Toți acești bani vor fi folosiți pentru echilibrarea bugetului, iar dacă va rămâne ceva, vor fi folosiți pentru război”, a declarat el pentru The Insider, un site web al opoziției ruse.

Cu toate acestea, capacitatea Moscovei de a profita de pe urma petrolului său a fost afectată de o serie de atacuri ucrainene asupra porturilor, rafinăriilor și conductelor rusești, precum și de confiscarea unor petroliere. Atacurile cu drone ucrainene au lovit toate cele trei principale porturi rusești de export de petrol din vest în această lună. Atacurile au provocat o oprire fără precedent a 40% din capacitatea de export de petrol a Rusiei, potrivit Reuters.

Un petrolier sub pavilionul Sierra Leone, care transporta 140.000 de tone de petrol rusesc, a fost lovit joi de drone ucrainene în largul coastelor Turciei, provocând o explozie puternică. Nu au fost raportate victime în rândul echipajului.

În Rusia, cea mai tangibilă consecință a recentelor perturbări legate de război a fost întreruperea serviciilor de internet mobil în Moscova, pe care Kremlinul a sugerat că era necesară pentru a preveni atacurile cu drone ucrainene.

Vânzările de pagere, hărți pe hârtie, stații radio și telefoane fixe au crescut pe măsură ce haosul a cuprins Moscova. Întreruperea, care a afectat chiar și parlamentul și despre care se spune că a fost ordonată de serviciul de securitate FSB, a fost estimată a costa întreprinderile până la un miliard de ruble (circa 10,5 milioane de euro) pe zi, potrivit presei ruse.

„Au oprit internetul, fără bloguri, fără canale [Telegram], o să jucăm badminton!”, a cântat un grup de copii dansând la televiziunea de stat, în timp ce autoritățile încercau să promoveze beneficiile acestei măsuri. Marți, pe măsură ce furia creștea, Kremlinul a dat undă verde pentru restabilirea serviciilor în Moscova, dar nu se știe cât va dura această amânare. Restricțiile de internet au afectat și Sankt Petersburg, al doilea oraș ca mărime din Rusia.

Nemulțumirea nu se limitează doar la capitala Rusiei. În Siberia, au avut loc proteste rare împotriva sacrificării în masă a bovinelor, despre care fermierii au spus că le-ar costa mijloacele de trai. „Practic am rămas fără adăpost, fără nimic, fără niciun mijloc de existență”, a spus Svetlana Panina la un protest în Novosibirsk, cel mai mare oraș din Siberia, potrivit unui videoclip online.

Mii de animale au fost ucise, iar multe au fost arse, pe fondul a ceea ce oficialii au numit o epidemie de pasteureloză, o infecție bacteriană, rabie și „alte boli”. Oficialii americani au afirmat că Rusia ar fi încercat să ascundă o epidemie de febră aftoasă, care ar putea avea un impact masiv asupra exporturilor agricole rusești. Putin le-a ordonat oficialilor să crească aceste exporturi cu 50% până în 2030.

Săptămâna aceasta, a venit rândul Anastasiei Kașevarova, o bloggeriță pro-război cu un sfert de milion de abonați, să se pronunțe împotriva autorităților. „Se ridică un zid de neîncredere și neînțelegere între popor și guvern”, a scris ea. „Sincer, nu mai am explicații pentru motivul pentru care oficialii guvernamentali se comportă ca niște nemernici.”

Șansele unui protest împotriva regimului

Până în prezent, există însă puține indicii că rușii sunt pe cale să se revolte împotriva lui Putin. Andrei Kolesnikov, analist politic la Moscova, a afirmat că problemele și restricțiile tot mai numeroase „alimentează nemulțumirea și oboseala”, dar că acestea sunt „incapabile să declanșeze proteste, care ar fi imediat și brutal reprimate”.

Kolesnikov, autorul cărții „The Closing of the Russian Mind”, o nouă lucrare despre schimbarea ideologică a lui Putin din ultimii ani, a exclus, de asemenea, posibilitatea unei lovituri de stat palatine. „Elitele sunt paralizate de frică și de propria lor complicitate”, a spus el.

În ciuda bogăției sale lingvistice, nu există o traducere directă în limba rusă a expresiei „Voi învinge Ucraina”, o ciudățenie lingvistică pe care suntem tentați să o vedem ca simbol al eșecului lui Putin de a forța Kievul să revină în orbita Moscovei. Cu toate acestea, Putin pare hotărât să obțină victoria pe câmpul de luptă, indiferent de costuri.

Cel puțin 203.000 de soldați ruși au fost uciși în Ucraina de la începutul invaziei rusești pe scară largă din 2022, potrivit serviciului BBC din Rusia și Mediazona, un site web al opoziției. Cifrele includ doar decesele verificate, iar numărul real al victimelor ar putea ajunge la 430.000, spun analiștii.

Luni și marți, Rusia a lansat aproape 1.000 de drone asupra Ucrainei într-o perioadă de 24 de ore, unul dintre cele mai mari atacuri aeriene ale războiului. Opt persoane au fost ucise și zeci au fost rănite. În Liov, un oraș din vestul Ucrainei, o dronă s-a prăbușit peste mănăstirea Bernardine din secolul al XVI-lea, parte a unui sit din patrimoniul mondial UNESCO din centrul orașului.

Cu toate acestea, chiar dacă rușii sunt supărați pe guvernul lor, propaganda antioccidentală care a constituit un element de bază al reportajelor televiziunilor naționale de când Moscova a anexat Crimeea de la Ucraina în 2014 a reușit să convingă pe mulți că protestele anti-Kremlin ar lăsa țara vulnerabilă la atacuri.

„Oamenii sunt nemulțumiți, inclusiv cei care susțin războiul. Dar există teama că Occidentul se pregătește de război cu noi, că încearcă să ne atace prin Ucraina și vrea să ne distrugă. Această idee este destul de adânc înrădăcinată”, a spus Stanovaia. „Și de aceea oamenii nu îl susțin atât pe Putin, cât pe statul pe care îl reprezintă. Și, deocamdată, această teamă nu dispare nicăieri.”

Moscova încearcă, de asemenea, să modeleze opiniile tinerei generații prin intermediul noilor manuale de istorie care predau că Occidentul încearcă să destabilizeze Rusia, în timp ce prezintă în mod fals Ucraina ca pe un stat nazist. Elevii sunt, de asemenea, obligați să studieze „faptele eroice” ale soldaților care luptă în Ucraina dacă vor să promoveze examenele obligatorii de istorie.

Această militarizare a educației poate avea consecințe îngrijorătoare. Săptămâna aceasta, o școală din regiunea Celiabinsk din Rusia a fost nevoită să-și ceară scuze după ce a apărut o fotografie cu un grup de elevi adolescenți îngenuncheați, în timp ce un profesor îndrepta o pușcă automată spre spatele lor.

Cu toate acestea, mama unuia dintre copii, Diana Bondar, a declarat că fotografia a fost ideea copiilor și că ei l-au convins pe profesor să pozeze pentru ea. „Voiau să fie creativi, să surprindă niște imagini neobișnuite, memorabile”, a spus ea. „Așa că băieții au venit cu ideea de a aduce arme.”

