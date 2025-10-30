Live TV

Analiză Războiul inimilor și al sufletelor a început. Cum reușește armata digitală a lui Putin să intre în mințile europenilor

Kremlinul nu mai încearcă doar să demonstreze că are dreptate. Încearcă să-i facă pe oameni să se simtă bine cu versiunea sa asupra realității.

Dacă imaginea pare caldă, coloana sonoră este liniștitoare și o cafea cu lapte aburește ușor în cadru, chiar și un tanc în fundal poate trece neobservat.

Războiul pentru inimile și mințile oamenilor a început. 

În războiul tradițional, succesul se măsoară în teritoriile cucerite și trupele desfășurate. În războiul informațional, scopul este de a câștiga emoțiile.

Cifrele și imaginile sumbre nu emoționează oamenii, dar poveștile înălțătoare, peisajele pitorești și fragmentele de „eroism cotidian” o fac.

Așadar, în timp ce Rusia continuă să trimită oameni în „atacuri sinucigașe”, cheltuiește milioane pe narațiuni despre normalitate: bucătării confortabile, localnici amabili și farmecul „valorilor tradiționale”.

Departe de linia frontului, ea creează o viziune cinematografică a unei țări neafectate de război.

Influenceri de închiriat

Unul dintre cele mai eficiente instrumente ale Moscovei este o nouă generație de influenceri „independenți” vloggeri care insistă că „nu se ocupă de politică”.

Dar, în culise, mulți dintre ei sunt orice altceva decât independenți.

O anchetă recentă realizată de Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) și iStories a descoperit că o serie de astfel de YouTuberi primesc plăți de la RT (fosta Russia Today)

Un exemplu remarcabil este canalul Russian Road, care se pare că are legături cu producătorul RT Artiom Vorobei. Videoclipurile sale prezintă povești emoționante despre americani, japonezi și britanici care și-au „găsit paradisul” în Rusia, arata radiolul public de la Varșovia într-o analiză.

Desigur, nu se menționează nimic despre sponsori – doar imagini lungi cu mâncare, folclor, „străzi sigure” și promisiunea unei vieți mai simple.

Din perspectiva relațiilor publice, este o strategie inteligentă. Conținutul pare spontan și autentic. Dar, dacă privim mai atent, se conturează un model clar: este vorba de propagandă subtilă, deghizată în povestiri despre stilul de viață.

Vloggerii de lifestyle

O tendință mai nouă duce acest lucru și mai departe. Intră în scenă vloggerii de lifestyle. Pe TikTok și Instagram, aceștia se plimbă prin orașe cu o cameră video, arătând „o zi din viața mea” – unde să mănânci, ce să faci, unde să te relaxezi.

Potrivit Digital Forensic Research Lab (DFRLab), conturile TikTok pro-Kremlin excelează în acest tip de mesaje subtile. Ele arată apartamente luminoase și moderne și familii zâmbitoare în Mariupol – un oraș distrus de bombele rusești și ocupat de mai bine de trei ani.

Ceea ce videoclipurile nu arată sunt gropile comune de la capătul străzii.

Este o strategie împrumutată din manualul televiziunii. În timpul războaielor din Cecenia, televiziunea de stat rusă a folosit segmente similare de „interes uman” pentru a minimiza atrocitățile.

Efectul este psihologic: telespectatorii ajung să creadă că „nu totul este atât de alb-negru”.

Țintind generația TikTok

Ultima audiență a Kremlinului este cea mai fluentă în emoji-uri – generația TikTok.

Brookings Institution a raportat anul trecut că, deși există mai puține conturi legate de stat pe TikTok decât pe Telegram sau X, acestea cresc rapid atât în ceea ce privește activitatea, cât și implicarea.

Clipuri scurte care combină muzica, cultura și „vibrațiile pozitive” strecoară mesaje politice în divertismentul de zi cu zi.

Două hituri virale, Sigmaboy de Betsy și Maria Yankovskaia și Matushka de Tatiana Kurtkova, arată cum funcționează acest lucru: versuri patriotice, melodii ușor de reținut și milioane de vizualizări.

Muzicienii neagă legăturile cu Kremlinul, dar mesajele lor se potrivesc perfect cu strategia Moscovei.

Platformele sociale au încercat să răspundă limitând acoperirea și ștergând operațiunile secrete. Dar este un joc de-a șoarecele și pisica. Același conținut reapare sub nume noi, adesea îmbunătățit cu fețe generate de IA.

De ce funcționează și cum să contracarăm acest lucru

Strategia Rusiei funcționează din trei motive simple: În primul rând, stilul primează în fața conținutului. Un videoclip de 30 de secunde funcționează ca un parfum: simți „mirosul plăcut” înainte să afli ce conține.

În al doilea rând, „autenticitatea” vinde. Un YouTuber zâmbitor inspiră mai multă încredere decât un purtător de cuvânt al guvernului.

În al treilea rând, emoțiile prevalează asupra geopoliticii. O țară cu oameni prietenoși și mâncare excelentă” este mai ușor de plăcut decât un regim care poartă război.

Contracararea acestui lucru necesită mai mult decât verificarea faptelor. Nimeni nu va schimba TikTok pentru un PDF.

Este nevoie de contra-povesti rapide și bine realizate – clipuri care sunt sincere, atractive din punct de vedere vizual și inteligente din punct de vedere emoțional.

Transparența este, de asemenea, importantă: platformele ar trebui să eticheteze în mod clar sursele de finanțare și să semnaleze rețelele de influență ascunse.

Și, în cele din urmă, alfabetizarea media. Oamenii au nevoie de instrumente – nu de prelegeri – pentru a recunoaște când „entuziasmul autentic” este doar o altă campanie plătită.

Noua linie de front

Puterea soft a fost întotdeauna despre persuasiune. Dar, în era algoritmilor, este vorba despre seducție.

Rusia nu are nevoie să convingă lumea că are dreptate – ci doar că este normală.

Și, în derularea nesfârșită a rețelelor sociale, această iluzie poate fi suficientă.

