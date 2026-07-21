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„Răzbunarea va fi inevitabilă”. Părintele motoarelor rachetelor strategice rusești a fost lichidat de forțele speciale ucrainene

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În orașul Samara din Rusia a fost eliminat un inginer militar, doctor în științe, care lucra la o întreprindere producătoare de motoare pentru aviația strategică a Federației Ruse. Operațiunea a fost desfășurată de unitatea de voluntari „Detașamentele Budanov”. O postare în acest sens a fost publicată pe canalul său de Telegram de jurnalistul și bloggerul Serghei Ivanov, relatează „Patrioții Ucrainei”.

Este vorba despre Andrei Tisarev – șeful departamentului de proiectare în domeniul termofizicii și gazodinamicii motoarelor de aviație din cadrul Biroului de Proiectare (OKB) al SA „ODK Kuznetsov”. Potrivit lui Ivanov, acesta a fost eliminat în seara zilei de 15 iulie pe strada Lukachova din Samara.

„Tisarev deținea titlul de candidat în științe tehnice și era autorul unor brevete în domeniul construcției de motoare aeronautice. Potrivit lui Ivanov, dezvoltările inginerului erau utilizate în aviația strategică rusă.

„El a contribuit la lansarea atacurilor rusești cu rachete asupra populației civile din Ucraina, cu ajutorul rachetelor strategice și al bombardierelor rusești”, a scris Ivanov.

Întreprinderea „ODK Kuznetsov”, la care lucra inginerul, produce și întreține grupurile motopropulsoare pentru avioanele Tu-95MS și Tu-22M3. Fabrica lucrează, de asemenea, cu motoare pentru elicopterele de transport grele Mi-26.

Ivanov a informat că la operațiune a fost implicată unitatea de voluntari „Trupele Budanov”, despre care nu s-a vorbit public până acum.

Un reprezentant al „Trupelor Budanov” a asigurat că fiecare persoană implicată în crimele împotriva Ucrainei va fi identificată și pedepsită.

„Toate crimele rusești sunt documentate și atribuite unor persoane concrete, iar răzbunarea pentru acestea va fi inevitabilă, indiferent în ce «spate» s-ar ascunde vinovații”, subliniază participanții la mișcare.

Editor : A.R.

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