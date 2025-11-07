Live TV

Reacția ironică a Mariei Zaharova după ce UE a înăsprit regulile privind acordarea de vize rușilor

Data publicării:
Russian Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei / Sursa foto: Profimedia Images

Purtătoarea de cuvânt a MAE rus a venit cu o reacție ironică după ce Comisia Europeană a interzis eliberarea vizelor care permit intrări multiple în spațiul comunitar. Astfel, prin decizia CE, rușii vor trebui să obțină viză pentru fiecare intrare în parte în UE. 

„Comisia Europeană a decis probabil că țările europene nu au nevoie de turiști cu bani, ci de migranți ilegali, a declarat pentru RIA Novosti purtătoarea de cuvânt oficială a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova, comentând declarația Bruxelles-ului privind restricționarea eliberării vizelor Schengen multiple pentru cetățenii ruși în țările UE.

„Comisia Europeană a considerat probabil că nu are nevoie de turiști solvabili în Europa de Vest, când există migranți ilegali și evazioniști ucraineni care trăiesc din ajutoare sociale”, a spus ea.

Amintim, Uniunea Europeană a înăsprit regulile pentru acordarea vizelor cetățenilor ruși, în contextul războiului declanșat de Moscova în Ucraina. Comisia Europeană a anunțat că Rusia reprezintă „un risc crescut pentru securitatea internă” și a decis ca cetățenii acestei țări să nu mai poată obține vize cu intrări multiple, fiind obligați să aplice separat pentru fiecare călătorie, potrivit The Guardian.

Toate cererile vor fi supuse unor verificări mai stricte, în timp ce șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a subliniat că „a te deplasa liber în Europa este un privilegiu, nu un drept”.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

