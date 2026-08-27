Reacția Kremlinului după articolele din presa americană despre un atac al Rusiei asupra unui membru al NATO: „Povești de groază”

Kremlinul a respins joi articole din presa americană conform cărora Rusia ar putea ataca un stat membru al NATO şi că scopul vizitei de săptămâna aceasta la Moscova a directorului CIA (Agenţia Centrală de Informaţii) John Ratcliffe a fost să avertizeze împotriva unei astfel de acţiuni, transmite Reuters.
Solicitat să comenteze articolele respective, purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov, a răspuns: "O mulţime de astfel de materiale cu poveşti de groază se publică chiar acum. Desigur, asta nu are nimic de-a face cu realitatea şi cu intenţiile Federaţiei Ruse".