Reacția Kremlinului după ce Donald Trump a spus că decizia de a trimite rachete Tomahawk în Ucraina e „aproape luată”

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, comentând declarațiile președintelui american Donald Trump potrivit cărora s-a luat într-o oarecare măsură decizia de a furniza Kievului rachete Tomahawk, a afirmat că este necesar să se aștepte declarații mai concrete din partea Washingtonului cu privire la furnizarea de rachete de croazieră către Ucraina.

„Înțelegem că probabil va trebui să așteptăm declarații mai clare, dacă vor exista”, a spus el, conform Interfax.

În ceea ce privește potențialul transfer de rachete, președintele american Trump a declarat că nu dorește să escaladeze tensiunile cu Rusia și că va încerca să clarifice modul și scopul în care vor fi utilizate aceste rachete de croazieră.

„În ceea ce privește livrările de arme, acestea au loc mai întâi, iar apoi se fac declarații – cel puțin așa a fost întotdeauna sub administrația Biden, după cum bine știm. De data aceasta vom vedea”, a adăugat Peskov.

