Reacția Kremlinului după ce Lituania a atenționat asupra unor provocări rusești: „Este cel mai recent val de povești alarmiste”

Kremlinul a respins miercuri acuzațiile Lituaniei potrivit cărora Moscova ar planifica atacuri asupra infrastructurii din regiune, calificându-le drept un pretext pentru militarizarea împotriva Rusiei, relatează Reuters.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat reporterilor: „Acesta este pur și simplu cel mai recent val de povești alarmiste menite să continue spălarea creierului populației și să o pregătească pentru o militarizare și mai accentuată”.

„Pentru a atinge acest obiectiv, ei trebuie să prezinte o altă țară – în acest caz, țara noastră – drept inamic și să folosească acest pretext pentru a continua consolidarea infrastructurii militare a NATO, sub toate formele sale, în statele baltice”.

Reacția vine după ce președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, a susținut că informațiile serviciilor secrete indică faptul că Rusia ar putea planifica provocări în Polonia sau în țările baltice, menite să testeze unitatea NATO.

Într-un interviu acordat agenției BNS și publicat miercuri, Nauseda a confirmat informațiile apărute recent în presa străină, potrivit cărora Moscova s-ar putea pregăti să lanseze atacuri limitate împotriva infrastructurii critice din regiune, folosind fie mijloace convenționale, fie alte mijloace.

„Am primit astfel de semnale de la serviciile noastre de informații”, a declarat Nauseda. „Acestea nu indică un loc sau un moment anume, deoarece acest lucru este pur și simplu imposibil de stabilit. Este posibil ca partea adversă să nu-și fi finalizat încă procesul de planificare, iar noi să avem cunoștință doar de planul în sine sau de obiectivul urmărit”.

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Editor : A.M.G.