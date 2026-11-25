Estimarea de peste 700.000, mult mai ridicată decât bilanțurile cunoscute anterior, se bazează pe documente oficiale obținute de două grupări de hackeri care au pătruns în sistemele informatice ale agenției ruse de statistică Rosstat. Datele au fost analizate de mai multe publicații independente, care susțin că au identificat aproape 500.000 de decese înregistrate oficial, la care s-ar adăuga alte aproximativ 230.000 care nu apar încă în evidențe.

Întrebat miercuri despre noile estimări, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a refuzat să confirme sau să infirme informațiile.

Oficialul rus a declarat că responsabilitatea comunicării datelor privind pierderile militare revine Ministerului Apărării, fără să ofere alte explicații.

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Ministerul rus al Apărării nu a mai publicat un bilanț oficial detaliat al militarilor uciși în Ucraina din septembrie 2022, când autoritățile de la Moscova recunoșteau moartea a 5.937 de soldați.

Noile informații, publicate de presa independentă rusă, ar putea oferi cea mai amplă imagine de până acum asupra pierderilor umane suferite de armata rusă în aproape cinci ani de război.

Hackerii au pătruns în sistemele Rosstat și au extras cantități uriașe de informații

La începutul lunii noiembrie, două grupări de hackeri, Cyber Partisans, din Belarus, și Silent Crow, asociată Ucrainei, au anunțat că au reușit să pătrundă în infrastructura informatică a Rosstat, instituția federală responsabilă de statisticile oficiale ale Rusiei.

Potrivit informațiilor publicate ulterior, atacatorii ar fi obținut acces la aproximativ 25.000 de calculatoare și ar fi extras în jur de 23 de terabytes de informații.

Printre documentele obținute se numără registre de stare civilă, certificate de deces și alte evidențe administrative care includ informații despre cauzele morții.

O parte dintre aceste date, reprezentând aproximativ 365 de gigabytes de înregistrări ale deceselor, a fost transmisă mai multor redacții independente.

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Jurnaliștii de la Meduza, Mediazona și alte publicații au verificat documentele prin compararea lor cu necrologuri, hotărâri judecătorești și alte surse administrative.

Mediazona a declarat că verificările efectuate susțin autenticitatea datelor, însă acestea nu au putut fi confirmate integral și independent de toate instituțiile media care au relatat despre investigație.

Aproape 490.000 de morți înregistrați oficial. Bilanțul real ar putea depăși 720.000

După eliminarea înregistrărilor duplicate, jurnaliștii de la Mediazona au obținut o bază de date cu aproximativ 11,7 milioane de decese.

Analizând informațiile referitoare la cauzele deceselor, publicațiile independente au identificat 490.334 de cetățeni ruși, cu vârste între 18 și 64 de ani, ale căror decese au fost asociate războiului din Ucraina.

Alte publicații, precum Important Stories, au ajuns la estimări apropiate, de aproape 500.000 de militari morți în perioada 24 februarie 2022 – 28 septembrie 2026.

Totuși, aceste cifre nu reprezintă bilanțul final.

O problemă importantă o constituie întârzierile administrative în înregistrarea deceselor militarilor.

Spre deosebire de decesele civile, care sunt înregistrate relativ rapid, moartea unui soldat poate apărea în evidențele oficiale abia după câteva luni.

Situația este și mai complicată în cazul militarilor declarați dispăruți, pentru care autoritățile trebuie uneori să parcurgă proceduri judiciare înainte de emiterea certificatului de deces.

Pentru a estima amploarea acestor întârzieri, Meduza și Mediazona au utilizat modele statistice și informații suplimentare, inclusiv registre de succesiune.

Calculele indică aproximativ 230.000 de decese suplimentare care nu au fost încă înregistrate în documentele analizate.

Prin includerea acestora, bilanțul estimat ar putea depăși 720.000 de militari ruși morți până în toamna anului 2026.

Un militar rus mort la aproximativ cinci minute

Potrivit calculelor realizate de publicația independentă Important Stories, utilizând estimarea conservatoare de aproximativ 490.000–500.000 de decese, armata rusă ar fi pierdut în medie între 280 și 300 de militari pe zi de la începutul invaziei.

Aceasta înseamnă aproximativ un soldat mort la fiecare cinci minute, calculat ca medie statistică pentru întreaga perioadă analizată.

Editor : Sebastian Eduard