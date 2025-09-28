Live TV

Reacția Kremlinului la amenințările lui Zelenski că va bombarda Moscova. „E mai bine nici măcar să nu vorbească despre asta”

Data actualizării: Data publicării:
Dmitri Peskov
Dmitri Peskov. Foto:: profimedia

Kremlinula a respins, duminică, ameninţările preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care i-a pus în gardă pe oficialii de la Kremlin să afle unde sunt adăposturile antiaeriene şi apreciază că Ucraina pierde războiul. „Poziţia acesteia de negociere se înrăutăţeşte”, mai spun rușii.

Zelenski a ameninţat, într-un interviu acordat Axios, că centre ale puterii ruse precum Kremlinul sunt posibile ţinte şi că oficiali de la Kremlin „trebuie să ştie unde sunt adăposturile antiaeriene”.

„Zelenski încearcă să le demonstreze europenilor, care reacţionează acum ca nişte capi de familie, că este un soldat curajos”, a declarat televiziunii de stat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, scrie News.ro care citează Reuters.

„Între timp, starea de fapt pe front arată contrariul. Pe zi ce trece, situaşia Ucrainei se deteriorează inexorabil. Iar zilnic poziţiile de negociere ale Ucrainei se deteriorează”, a declarat el.

Rusia controlează 114.918 kilometri pătraţi, reprezentnd aproximativ 19% din suprafaţa Ucrainei, şi a cucerit 4.729 de kilometri pătraţi din teritoriul ucrainean în ultimul an, potrivit proiectului cartografic proucrainean DeepState.

Întrebat în mod direct de către corespondentul televiziunii de stat ruse la Kremlin, Pavel Zarubin, cum ar percepe Kremlinul amenințările lui Zelenski și un atac ucrainean aspra centrului puterii ruse, Peskov a răspuns că „e mai bine nici măcar să nu vorbească despre asta”.

 

Editor : Sebastian Eduard

