Purtătorul de cuvânt oficial al Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse a remarcat ironic că nu se știe cum Rusia va putea să trăiască fără mușchi și licheni din Europa.

Comentariul a fost făcut la adresa celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni europene, care include, printre altele și interdicția de a importa către Rusia licheni și mușchi.

„Nu știm cum să trăim fără mușchi și licheni europeni. Probabil că în cel de-al 20-lea pachet, cel aniversar, se va interzice tranzitul păsărilor migratoare și traversarea frontierei de către apele subterane”, a declarat Maria Zaharova conform TASS.

Anterior, Uniunea Europeană a aprobat oficial cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Acesta include interdicția pentru țările europene de a cumpăra GNL rusesc, sancțiuni împotriva a peste 100 de tancuri care transportă petrol rusesc, restricții privind deplasarea diplomaților ruși în interiorul Uniunii Europene, noi restricții împotriva băncilor rusești și tranzacțiilor în criptomonede și o serie de alte restricții.

