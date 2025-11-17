Live TV

Reacția Rusiei după ce Germania a declarat că Moscova ar putea ataca NATO în 2029: „Nu mai există nicio îndoială”

Data publicării:
Maria Zaharova
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. Foto: Profimedia Images

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova, a reacționat la declarația ministrului apărării al Germaniei, Boris Pistorius, potrivit căreia războiul dintre Alianța Nord-Atlantică și Rusia ar putea începe înainte de sfârșitul anului 2029.

„Acum nu mai există nicio îndoială cu privire la cine este agresorul”, a declarat diplomatul pentru TASS.

Amintim, ministrul Apărării din Germania, Boris Pistorius, a declarat că Berlinul a considerat întotdeauna că Rusia ar putea să-și reconstruiască suficient trupele și să atace statul membru NATO din est începând cu 2029, dar acum există estimări că acest lucru s-ar putea întâmpla mai devreme. Politicianul a declarat acest lucru într-un interviu acordat ziarului Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Jurnalistul i-a reamintit lui Pistorius ceea ce a spus despre schimbarea de curs a Germaniei în ceea ce privește consolidarea apărării sale, care ar necesita timp. El a întrebat dacă Germania are acest timp și dacă este posibil ca Rusia să atace mult mai devreme. Intervievatorul a remarcat că dictatorul Vladimir Putin „își construiește rapid arsenalul”, în ciuda războiului împotriva Ucrainei.

„Această întrebare rămâne speculativă. Experții militari și serviciile de informații pot estima aproximativ când Rusia își va reconstrui forțele armate până la punctul în care va fi capabilă să atace un stat membru NATO din est. Am spus întotdeauna că acest lucru s-ar putea întâmpla începând cu 2029”, a declarat Pistorius.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
campul magnetic al pamantului
1
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii...
ludovic orban
2
Ludovic Orban: Poziţia magistraţilor este nerezonabilă. Dacă nu acceptă condiţiile, să...
Grigori Perelman, matematician rus
3
Povestea cercetătorului rus care a refuzat un premiu de 1 milion de dolari, după ce a...
Timisoara, Romania
4
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România. Criteriile după care a fost...
daniel baluta ciprian ciucu catalin drula
5
SONDAJ Candidatul aflat pe primul loc înaintea alegerilor pentru Primăria Capitalei...
Cristi Chivu a plecat din Italia. Jurnaliștii din "Cizmă" au aflat totul de la soția lui și au reacționat imediat
Digi Sport
Cristi Chivu a plecat din Italia. Jurnaliștii din "Cizmă" au aflat totul de la soția lui și au reacționat imediat
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
nava-gpl-atac rusia
Sătenii din Plauru, Tulcea, evacuați de urgență din cauza unei nave...
buletin de vot introdus in urna
Sondaj: Cursă strânsă între primii 4 candidați preferați de...
criminal beciu teleorman
Nereguli grave în dosarul femeii ucise de soţ în Teleorman...
bărbat cu umbrelă pe ninsoare în bucurești
„O întreagă suită de manifestări meteorologice”. Vremea se schimbă...
Ultimele știri
Coaliția intră din nou în ședință pentru a stabili pensiile magistraților. Ultima discuție, la Cotroceni, s-a încheiat fără rezultat
Cel puțin 32 de oameni au murit după ce mina de cobalt unde lucrau ilegal s-a prăbușit
Polonia vrea să treacă la construcția de spitale subterane. „Capacitățile medicale militare și civile vor fi combinate”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Mașină de poliție din Germania
Alertă la Berlin: sute de apeluri privind o presupusă amenințare cu atacuri la zeci de școli. Chat-urile de părinţi „au luat-o razna”
Emmanuel Macron și Volodimir Zelenski.
Volodimir Zelenski, vizită în Franța: liderul de la Kiev se afla pentru a noua oară în vizită la Macron, de la startul războiului
ADEX 2025 Opens In Goyang With Record Global Participation, Seoul, South Korea - 20 Oct 2025
Germania vrea să cumpere rachete de până la 3,5 miliarde de dolari de la SUA, prin care „să răspundă amenințărilor actuale și viitoare”
Police officers at the Munich Oktoberfest 2025
Descoperirea unei bombe din cel de-Al Doilea Război Mondial a dus la evacuarea a 21.000 de persoane în Germania
Vânzător stradal Turcia
O turistă din Germania și cei doi copii ai săi au murit la Istanbul după ce au consumat mâncare preparată pe stradă. Soțul ei, la ATI
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop săptămâna 16-22 noiembrie 2025. Luna Nouă în Scorpion aduce provocări pentru unele zodii și...
Cancan
localitate din România, evacuată în urma unui atac cu drone! O navă a fost lovită în timp ce trecea pe Dunăre
Fanatik.ro
Primarul din Tulcea, dezvăluiri despre situația localnicilor evacuați din Plauru după alerta de la granița...
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Gigi Becali, fermecat de golul lui Bîrligea din Bosnia – România 3-1: “Luam imediat 10 milioane”. Ce a spus...
Adevărul
Cum poate fi învinsă Rusia „pe cale inteligentă”
Playtech
Se schimbă vremea în toată țara: urmează zile reci, lapoviță și ploi abundente, anunță ANM
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi Sport
Bosniacii, revoltați! Cum ne-au numit după ce au aflat că România face plângere la FIFA
Pro FM
Raluka, zi de naștere serbată în costum de baie, în Mexic, acolo unde iubitul deține un resort. Emană...
Film Now
Michael J. Fox, alături de soție și de cei patru copii, la gala dedicată luptei contra bolii Parkinson: „Mă...
Adevarul
Cum a ajuns România la mâna lui Hitler. Ce opțiuni avea Antonescu în afara alianței cu Germania Nazistă
Newsweek
Când intră pensiile pe card și prin poștă în decembrie? Care pensionari primesc 575 lei în plus?
Digi FM
Kim Kardashian, imagini de la o petrecere în pijama, alături de Britney Spears. Fanii au reacționat vehement...
Digi World
Înaintarea în vârstă reduce riscul de cancer? Noi cercetări răstoarnă teoriile actuale
Digi Animal World
Momentul când un șarpe se strecoară în mașină unui bărbat care aștepta la un drive-thru în Florida. Imaginile...
Film Now
Knox, fiul Angelinei Jolie, și-a făcut o schimbare îndrăzneață de look și și-a vopsit părul roz. E mare...
UTV
Cum arată apartamentul în care a locuit Horia Moculescu. Locuința boemă se află lângă Parcul Cișmigiu