Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova, a reacționat la declarația ministrului apărării al Germaniei, Boris Pistorius, potrivit căreia războiul dintre Alianța Nord-Atlantică și Rusia ar putea începe înainte de sfârșitul anului 2029.

„Acum nu mai există nicio îndoială cu privire la cine este agresorul”, a declarat diplomatul pentru TASS.

Amintim, ministrul Apărării din Germania, Boris Pistorius, a declarat că Berlinul a considerat întotdeauna că Rusia ar putea să-și reconstruiască suficient trupele și să atace statul membru NATO din est începând cu 2029, dar acum există estimări că acest lucru s-ar putea întâmpla mai devreme. Politicianul a declarat acest lucru într-un interviu acordat ziarului Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Jurnalistul i-a reamintit lui Pistorius ceea ce a spus despre schimbarea de curs a Germaniei în ceea ce privește consolidarea apărării sale, care ar necesita timp. El a întrebat dacă Germania are acest timp și dacă este posibil ca Rusia să atace mult mai devreme. Intervievatorul a remarcat că dictatorul Vladimir Putin „își construiește rapid arsenalul”, în ciuda războiului împotriva Ucrainei.

„Această întrebare rămâne speculativă. Experții militari și serviciile de informații pot estima aproximativ când Rusia își va reconstrui forțele armate până la punctul în care va fi capabilă să atace un stat membru NATO din est. Am spus întotdeauna că acest lucru s-ar putea întâmpla începând cu 2029”, a declarat Pistorius.

