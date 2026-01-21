Reacția Rusiei la anunțul retragerii Republicii Moldova din Comunitatea Statelor Independente

Rusia a recunoscut miercuri dreptul Republicii Moldova de a iniția procedurile pentru a părăsi Comunitatea Statelor Independente (CSI, organism postsovietic), însă consideră că această decizie este în detrimentul cetățenilor moldoveni, invocând situația economică „catastrofală” a țării.

„Fără îndoială, decizia de a iniţia procesul de denunţare a tratatelor internaţionale în cadrul comunităţii este un drept suveran al R.Moldova”, a declarat Maria Zaharova, purtătoare de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe rus, într-un comunicat, potrivit Agerpres.

Cu toate acestea, ea a menţionat că situaţia economică „catastrofală” a fostei republici sovietice face nerecomandabilă ruperea legăturilor cu spaţiul eurasiatic.

„Ratele sărăciei au depăşit 30%, iar procentul persoanelor cu venituri mici a ajuns la 65%”, a susţinut Zaharova, adăugând că deficitul comercial a crescut cu 29,5% în primele 11 luni ale anului 2025.

Oficialul rus a subliniat că R. Moldova este puternic dependentă de finanţare din partea Uniunii Europene (UE), bloc la care speră să adere în 2030. Moscova aminteşte Chişinăului că CSI rămâne o „organizaţie respectată” în spaţiul post-sovietic, chiar dacă Georgia şi Ucraina au părăsit-o deja, remarcă EFE.

Totodată, Zaharova a menţionat că procesul de retragere din CSI nu este un demers într-un „singur pas”, deoarece R. Moldova trebuie să informeze comitetul executiv cu 12 luni înainte.

În opinia Mariei Zaharova, „politicile distructive” ale guvernului liberal moldovean vor avea repercusiuni asupra populaţiei sale, ale cărei interese, a susţinut ea, sunt ignorate în schimbul unor legături mai strânse cu UE.

„Rezultatul acestei politici nepopulare este deja evident. Republica Moldova, cândva prosperă, devine un teritoriu sărac şi fără legi. Este o ruşine”, a susţinut, fără dovezi, oficialul rus.

Ministrul de externe al R.Moldova, Mihai Popşoi, a anunţat săptămâna aceasta că „Republica Moldova va înceta în mod legal şi cât mai curând posibil să fie oficial membru al CSI”.

În declaraţii la Radio Moldova, el şi-a exprimat speranţa că acest proces va fi finalizat până la mijlocul lunii februarie, după care parlamentul va trebui să ratifice decizia, deşi a lăsat deschisă posibilitatea ca unele acorduri semnate în cadrul CSI să nu fie denunţate.

În special, Chişinăul solicită să denunţe Statutul CSI, semnat la Minsk la 22 ianuarie 1993; Acordul privind înfiinţarea CSI, din 8 decembrie 1991, semnat tot la Minsk; precum şi Anexa acestuia din 22 decembrie 1991. El a menţionat că R. Moldova a semnat în total 283 de acorduri cu CSI, dintre care 71 au fost deja denunţate şi aproximativ 60 sunt în curs de denunţare.

Editor : M.I.