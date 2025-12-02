Uniunea Europeană preferă să ignore propriile probleme legate de corupție, dar îi dă constant lecții celorlalți. A susținut pentru TASS purtătorul de cuvânt oficial al Ministerului Afacerilor Externe al Federației Rusiei, Maria Zaharova, comentând arestarea fostului șef al diplomației europene, Federica Mogherini.

„În UE, în fiecare zi, milioane de euro se scurg prin „conductele corupției” către Kiev și de acolo ajung în buzunarele private. Toate acestea durează de ani de zile și [se întâmplă] la vedere. Orice problemă internațională este un motiv pentru Bruxelles să-și încălzească mâinile. De la pandemia COVID-19 până la Ucraina. În același timp, preferă să nu observe propriile probleme și le dă lecții celorlalți”, a remarcat Zaharova.

Anterior, Agence France-Presse a informat că Mogherini a fost reținută de poliția belgiană în cadrul unei anchete privind acuzațiile de corupție în serviciul diplomatic al Uniunii Europene.

Comisia Europeană și Parchetul European au confirmat oficial reținerea a trei persoane în timpul perchezițiilor efectuate de poliția belgiană la sediul Serviciului European de Acțiune Externă din Bruxelles, la Colegiul Europei din Bruges și la o serie de case private. Cei reținuți sunt acuzați de fraudă în cadrul unor licitații pentru construcții finanțate de UE.

