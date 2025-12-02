„În UE, în fiecare zi, milioane de euro se scurg prin „conductele corupției” către Kiev și de acolo ajung în buzunarele private. Toate acestea durează de ani de zile și [se întâmplă] la vedere. Orice problemă internațională este un motiv pentru Bruxelles să-și încălzească mâinile. De la pandemia COVID-19 până la Ucraina. În același timp, preferă să nu observe propriile probleme și le dă lecții celorlalți”, a remarcat Zaharova.
Anterior, Agence France-Presse a informat că Mogherini a fost reținută de poliția belgiană în cadrul unei anchete privind acuzațiile de corupție în serviciul diplomatic al Uniunii Europene.
Comisia Europeană și Parchetul European au confirmat oficial reținerea a trei persoane în timpul perchezițiilor efectuate de poliția belgiană la sediul Serviciului European de Acțiune Externă din Bruxelles, la Colegiul Europei din Bruges și la o serie de case private. Cei reținuți sunt acuzați de fraudă în cadrul unor licitații pentru construcții finanțate de UE.