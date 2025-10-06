Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, a răspuns în maniera sa obișnuită, la o declarație a cancelarului german Friedrich Merz, care sugera că Rusia ar putea fi în spatele unei serii de incidente cu drone.

Merz a afirmat că, în opinia sa, Rusia era probabil responsabilă pentru zborurile numeroaselor drone observate deasupra Germaniei.

Comentând acest lucru, Zaharova a afirmat că Germania va finaliza ancheta privind incidentele cu drone „abia în secolul următor”.

"În Berlin încă nu s-au lămurit cu "fluxurile" (n.r. referire la sabotajul gazoductelor Nord Stream), nu știu nici acum cine le-a aruncat în aer. Probabil că vor ajunge la drone în următorul secol", a spus Zaharova, transmite up.ua.

Ea a adăugat că Berlinul încă nu a rezolvat problemele legate de exploziile conductei de gaz Nord Stream și nu știe cine este responsabil, sugerând că anchetele privind dronele vor dura probabil până în secolul următor.

De asemenea, s-a raportat că, în seara zilei de 2 octombrie, aeroportul din München și-a suspendat temporar activitatea din cauza prezenței uneia sau mai multor drone neidentificate.

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a făcut apel la calm, în ciuda zborurilor dronelor necunoscute.

