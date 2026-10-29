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Reacție furioasă la Moscova după ce Kievul a trimis drone în timpul summitului lui Putin. Nou motiv pentru a ucide civili în Ucraina

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Supreme Eurasian Economic Council Meets In Minsk, Belarus
Anunțul a fost făcut de Dmitri Peskov (s), purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin. Foto: Profimedia Images
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Războiul împotriva Ucrainei trebuie să continue din cauza atacului cu drone asupra Moscovei, care a avut loc în perioada desfășurării summitului Rusia-Africa, a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov.

„Slavă Domnului, sistemele noastre de apărare aeriană funcționează eficient. Dar acest lucru subliniază încă o dată că totul continuă, iar operațiunea militară specială trebuie să continue pentru ca noi să fim protejați împotriva unor astfel de amenințări”, a spus Peskov într-un interviu acordat agenției „Vesti”. El a calificat drept „ciudată” decizia Kievului de a organiza „un astfel de atac masiv cu drone” asupra capitalei ruse, în timp ce acolo se desfășoară un eveniment „de anvergură mondială”.

Anterior, Ministerul Apărării al Federației Ruse a raportat că, în cursul nopții, au fost doborâte 1.214 drone ucrainene deasupra regiunilor ruse. Atacul a fost unul dintre cele mai ample de la începutul războiului pe scară largă. Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că, din seara zilei de 28 octombrie până la ora 7:00 a zilei de 29 octombrie, 613 drone s-au îndreptat spre regiunea Moscovei. Conform datelor sale, 231 de drone au fost distruse chiar în timpul apropierii de capitală. Autoritățile din Moscova și din regiunea Moscovei nu au raportat consecințe semnificative la sol ca urmare a atacului. Summitul „Rusia – Africa” se desfășoară în capitala Rusiei în perioada 28–29 septembrie. La acesta participă 48 din cele 54 de țări africane. De asemenea, 22 de state sunt reprezentate de liderii lor.

Anterior, consilierul președintelui Federației Ruse, Iuri Ușakov, a declarat că data începerii unei noi runde de negocieri între Rusia, SUA și Ucraina privind încheierea războiului va depinde „de situația de pe câmpul de luptă și de situația generală”. El a reamintit că runda anterioară „se pare că fusese convenită, dar apoi ucrainenii înșiși au zădărnicit-o”. Întâlnirea era planificată să aibă loc imediat după alegerile pentru Duma de Stat, la sfârșitul lunii septembrie. Cu toate acestea, la acel moment, Kremlinul a refuzat să participe la aceasta, acuzând Kievul de un atac aerian în ziua votului, inclusiv asupra comisiilor electorale. Vladimir Putin a declarat că partea rusă era pregătită să revină la negocieri, dar că, după acțiunile Ucrainei, va „reflecta cum se cuvine”.

Negocierile trilaterale ar trebui să aibă loc la Abu Dhabi în noiembrie. Revenirea la acest format a fost discutată pe 21 octombrie în cadrul întâlnirii dintre Putin și trimisul special al președintelui SUA, Steve Whitcoff, la Sankt Petersburg. Tema principală a negocierilor ar trebui să fie construirea unui sistem de securitate pentru Rusia și Ucraina.

Editor : Alexandru Rotaru

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