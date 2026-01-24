De câțiva ani, prezența publică a lui Dmitri Medvedev a fost influențată mai puțin de îndatoririle sale oficiale și mai mult de postările sale incendiare pe rețelele sociale. Acum, surse citate de Meduza afirmă că fostul președinte reformist al Rusiei, devenit un susținător fervent al războiului, dorește să revină în centrul atenției ocupând primul loc pe lista federală a partidului Rusia Unită la alegerile pentru Duma de Stat din 2026.

„Ceva care încă pare viu”

La începutul acestei luni, a raportat că fostul președinte Dmitri Medvedev — acum vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei și lider oficial al partidului Rusia Unită — ar putea conduce lista federală a partidului pentru alegerile din septembrie 2026 pentru Duma de Stat.

Lista federală a partidului, care poate include până la 15 persoane, l-ar putea include pe Medvedev fie ca unic candidat, fie ca parte a „topului trei” sau „partului cinci”, au declarat sursele Vedomosti. Medvedev a condus anterior lista partidului Rusia Unită în 2011 și 2016.

Agenția RBC a raportat ulterior că echipa de politică internă a Kremlinului și conducerea partidului Rusia Unită ar fi convenit deja asupra unui „scenariu de bază” care include „topul cinci”, din care ar face parte Medvedev alături de ministrul de externe Serghei Lavrov, renumita doctoriță din Moscova Marianna Lysenko, bloggerul pro-Kremlin Evgheni Poddubny și șeful de stat major al Yunarmiya, Vladislav Golovin.

RBC a raportat, de asemenea, că administrația Putin și Rusia Unită efectuează sondaje de opinie pentru a evalua atitudinea alegătorilor față de diferite personalități ale partidului — nu numai Lavrov, Golovin și Poddubny, ci și Anna Tsivileva, viceministrul apărării al Rusiei și fiica vărului lui Putin, precum și Artyom Zhoga, un veteran al războiului Rusiei în Ucraina, care acum ocupă funcția de trimis al lui Putin în Districtul Federal Ural.

Reintroducerea lui Medvedev

O sursă apropiată administrației a declarat pentru Meduza că lupta pentru lista partidului Rusia Unită este „cel puțin ceva care încă pare viu” în politica rusă, o sferă în care concurența reală lipsește de mult timp. În același timp, spre deosebire de sursele RBC, el a spus că, fără o decizie finală a lui Putin cu privire la candidați, speculațiile despre listă sunt fără sens. O sursă Meduza din cadrul partidului Rusia Unită a fost de acord.

Potrivit ambelor surse, toate opțiunile rămân în discuție în cadrul Kremlinului și al partidului — inclusiv un „top trei”, un „top cinci” sau o singură persoană care să conducă lista la nivel federal. Încă nu există un acord final cu privire la componența „topului cinci” descris de RBC, au spus ei.

Președintele rus Dmitri Medvedev (stânga) râde împreună cu președintele american Barack Obama la summitul Grupului celor Opt (G8) de la L'Aquila, în centrul Italiei, pe 10 iulie 2009. Foto: Profimedia

O sursă apropiată Kremlinului a numit și alți potențiali candidați, printre care ministrul apărării Andrey Belousov și Kirill Dmitriev, șeful fondului suveran de investiții al Rusiei și principalul negociator al Kremlinului în discuțiile cu administrația Trump.

Atât Vedomosti, cât și RBC au atribuit posibila includere a lui Medvedev pe lista de nivel federal ceea ce au descris ca fiind ratingurile sale ridicate de aprobare. Cu toate acestea, o sursă Meduza din cadrul partidului Rusia Unită și o altă sursă care lucrează cu echipa de politică internă a Kremlinului au afirmat că Medvedev însuși face presiuni active pentru a conduce lista. Ei susțin că ratingurile sale de încredere, despre care se spune că sunt ridicate, sunt în mare parte o funcție a recunoașterii numelui. Potrivit surselor Meduza, atunci când li se pun întrebări deschise despre politicienii în care au încredere, rușii nu îl menționează pe Medvedev.

Care este popularitatea lui Medvedev

Potrivit unui sondaj realizat în decembrie de Centrul de Cercetare a Opiniei Publice din Rusia (VTsIOM), 42,5% dintre respondenți au declarat că au încredere în fostul președinte. În același timp, procentul celor care nu sunt de acord cu el este aproape identic, de 42,6%. Aceste cifre provin dintr-o întrebare directă în care intervievatorii numesc un politician specific și întreabă respondenții dacă au încredere în el.

Cu toate acestea, în partea deschisă a aceluiași sondaj – în care respondenții sunt rugați să numească, fără să li se sugereze, un politician în care au încredere – numele lui Medvedev nu a apărut nici măcar o dată.

Într-un sondaj deschis privind încrederea, realizat de Centrul Levada în august 2025, doar 4% dintre respondenți l-au menționat spontan pe Medvedev.

În timpul alegerilor anterioare pentru Duma de Stat din 2021, liderul oficial al partidului Rusia Unită nu a fost inclus deloc pe lista federală a partidului. La acea vreme, potrivit VTsIOM, ratingul de încredere al lui Medvedev se situa în jurul valorii de 20%, în timp ce neîncrederea era de aproximativ 70%.

În februarie 2022, ratingurile de încredere și neîncredere ale lui Medvedev au rămas la niveluri similare. Cu toate acestea, după începerea războiului pe scară largă, datele VTsIOM arată că încrederea în fostul președinte a început să crească.

Foto: Profimedia

„Discuțiile despre ratingurile de aprobare sunt doar un pretext formal pentru a-l plasa în fruntea listei. Medvedev trebuie să-și recapitalizeze imaginea – să se reintroducă atât în fața elitelor, cât și a publicului”, a declarat pentru Meduza o sursă din interiorul Kremlinului. „În prezent, imaginea sa publică – un „troll” de pe Internet care ocupă un post vag definit – nu corespunde cu ponderea sa reală în birocrație. Dar el are o influență reală prin intermediul partidului și al poziției sale în Consiliul de Securitate, asupra industriei de apărare și asupra guvernului.”

Membrii guvernului rus urmează să participe la o așa-numită „campanie de fundal”, Rusia Unită planificând să organizeze forumuri în opt districte federale, la care vor participa viceprim-miniștri și miniștri. În calitate de vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, Medvedev supraveghează comisia responsabilă cu recrutarea soldaților contractuali și cu îndeplinirea ordinului de apărare al statului.

În același timp, o sursă din interiorul Kremlinului a declarat pentru Meduza că nu toți membrii administrației Putin sunt mulțumiți de ambiția lui Medvedev de a conduce partea federală a listei partidului – o opinie împărtășită și de o sursă din cadrul partidului Rusia Unită.

Din cauza „imaginii controversate” a lui Medvedev, va fi dificil pentru echipa de politică internă a Kremlinului să obțină noi recorduri electorale pentru Rusia Unită, a declarat pentru Meduza un strateg politic apropiat administrației Putin. „El este în mod explicit pro-război. Iar oamenii sunt obosiți de război”, a explicat strategul. Apropierea lui Medvedev de alte figuri asociate războiului pe lista partidului, a adăugat sursa, ar putea consolida și mai mult percepția asupra partidului Rusia Unită ca „partid al războiului”.

În termeni mai generali, sursele Meduza afirmă că posibila includere a mai multor figuri legate de război este o încercare a echipei de politică internă a Kremlinului de a-l mulțumi pe Vladimir Putin, care dorește ca participanții la invazia Ucrainei să fie considerați „adevărata elită” a țării.

Un „avantaj” în cursa pentru succesiune

O sursă apropiată administrației Putin consideră că Serghei Kirijenko, care supraveghează blocul de politică internă al administrației, ar prefera, de asemenea, să nu-l vadă pe Dmitri Medvedev în fruntea listei partidului, deoarece acest lucru ar consolida poziția fostului președinte în cadrul sistemului. Medvedev, a spus sursa, ar putea „câștiga un avantaj în cursa” dintre potențialii succesori ai lui Vladimir Putin. „El ar avea un atu sub forma rezultatului oficial al alegerilor din Rusia Unită – indiferent de modul în care acest rezultat este obținut. Ceilalți nu vor avea nimic de genul acesta”, a declarat sursa pentru Meduza.

Atât această sursă, cât și o sursă din cadrul Rusia Unită spun că apariția lui Medvedev pe listă ar fi, de asemenea, neplăcută pentru Viaceslav Volodin, președintele Dumei de Stat. Volodin se află acum la al doilea mandat ca președinte și ar putea fi supus rotației, deși speră să păstreze funcția. În istoria modernă a Rusiei, niciun președinte nu a deținut funcția mai mult de două mandate, scriu jurnaliștii din presa externă.

„Există o șansă ca Volodin să păstreze funcția dacă nu vor avea loc remanieri în culise sau scenarii nedorite”, a explicat o sursă din Rusia Unită.

Medvedev pe listă este unul dintre aceste scenarii. Ar fi ciudat ca liderul oficial al partidului și figura de frunte a listei – care nu deține nici președinția, nici funcția de prim-ministru – să refuze un mandat. Și dacă îl acceptă, singura funcție potrivită pentru un fost președinte și prim-ministru în Duma este cea de președinte

Aceeași sursă a subliniat că este încă prea devreme pentru a vorbi despre componența finală. „Până când congresul partidului nu va nominaliza oficial candidații, nimic nu este stabilit. Mai este mult timp până în mai sau iunie. Dacă, din orice motiv, se va ajunge la pace sau chiar la un armistițiu cu Ucraina, va fi necesară o componență foarte diferită”, a spus el.

Dmitri Medvedev, fost președinte al Rusiei și actual vicepreședinte Consiliului de Securitate. Foto: REUTERS/Maxim Shemetov

O altă întrebare nerezolvată atât pentru administrația prezidențială, cât și pentru Rusia Unită este ce platformă – și ce mesaj ideologic – va adopta partidul de guvernământ în alegeri. Propunerile în acest sens vor fi pregătite pentru Putin de Kiriyenko, după care președintele va aproba linia generală pe care o preferă.

Două surse apropiate administrației prezidențiale au descris trei abordări principale aflate în discuție. Alexander Kharichev, un aliat al lui Kiriyenko care conduce unitatea Kremlinului responsabilă cu monitorizarea tendințelor sociale, favorizează o platformă „conservatoare-patriotică” în spiritul scrierilor sale ideologice despre sacrificiu și colectivism.

Vladimir Yakushev, primul vicepreședinte al Consiliului Federației și șeful consiliului general al partidului Rusia Unită, susține sloganurile tradiționale axate pe „rezultate tangibile”. Kiriyenko însuși, potrivit surselor Meduza, ia în considerare o campanie construită în jurul „aluziei la dezvoltarea postbelică”.

