Record de atacuri ale ucrainenilor asupra rafinăriilor și a petrolierilor rusești

Data publicării:
atacuri ucrainene asupra rafinăriilor de petrol și instalațiilor de gaze naturale din Rusia
Rusia s-a văzut nevoită să limiteze accesul la combustibil în mai multe regiuni din țară, inclusiv în Crimeea ocupată, după intensificarea atacurilor ucrainene. Colaj foto: Profimedia Images

Pe fondul încercărilor SUA de a organiza negocieri de pace între Rusia și Ucraina, aceasta din urmă și-a intensificat atacurile de lungă distanță asupra infrastructurii energetice rusești. Și a făcut chiar un nou pas, începând să atace tancurile flotei paralele.

În noiembrie, forțele armate ucrainene au folosit drone de cel puțin 14 ori pentru a lovi rafinăriile de petrol rusești, a calculat Bloomberg pe baza declarațiilor publice ale ambelor țări. Până în prezent, luna august (12) a fost luna record, când a început actuala val de atacuri, iar în fiecare lună au fost cel puțin 10.

Și asta nu este tot, sfera atacurilor se extinde. Au fost organizate, de asemenea, patru atacuri asupra instalațiilor petroliere din porturile din Marea Neagră. Ca urmare, din cauza avariilor la cheiurile din Novorossiisk, transportul petrolului a fost întârziat cu câteva zile. La sfârșitul lunii, bărci ucrainene fără echipaj au atacat în apropiere de Bosfor, în Marea Neagră, două tancuri petroliere sancționate, care transportau petrol rusesc.

Pe 1 decembrie, un alt tanc petrolier a fost distrus, de data aceasta în largul coastei de vest a Africii. Acesta transporta motorină rusească.

Ucraina a început să bombardeze mai mult sau mai puțin regulat cu drone rafinăriile rusești de petrol de la sfârșitul anului 2023, dar până la valul actual de atacuri, numărul loviturilor a variat de la una la nouă pe lună.

