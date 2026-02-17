Represiunea lui Putin împotriva Telegram a atras nemulțumirea unor propagandiști ruși: „O greșeală să pierdem un instrument important”

Unii dintre cei mai vocali fani ai președintelui rus Vladimir Putin sunt revoltați de ultima măsură luată de Kremlin pentru a restricționa serviciul de mesagerie Telegram și a obliga oamenii să utilizeze o nouă alternativă susținută de stat, relatează Bloomberg.

Săptămâna trecută, milioane de utilizatori ai aplicației Telegram din Rusia au întâmpinat întârzieri și întreruperi ale serviciului de mesagerie, după ce autoritatea de reglementare în domeniul comunicațiilor Roskomnadzor a impus noi restricții asupra serviciului. Presiunea exercitată reprezintă cea mai recentă măsură dintr-o campanie de lungă durată de promovare a ceea ce Kremlinul numește internet suveran, care a dus la blocarea YouTube, Instagram și WhatsApp.

Dar atacul asupra Telegram ar putea fi un pas prea îndrăzneț. Acesta a atras critici și comentarii din partea unor surse neașteptate, inclusiv soldați care utilizează serviciul pentru a comunica în tranșee, bloggeri pro-război și oficiali regionali. Chiar și purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, a deplâns această măsură.

Vladimir Soloviev, prezentatorul radical al emisiunii săptămânale Moscova. Kremlin. Putin. difuzată pe canalul federal Russia-1, s-a plâns în timpul unei transmisiuni în direct că a observat deja o scădere a audienței de când au fost introduse măsurile, pe 9 februarie. Soloviev este o figură cheie în eforturile de propagandă ale Rusiei și este sancționat de Uniunea Europeană și Marea Britanie.

„Este pentru prima dată când asistăm la astfel de diviziuni interne în cadrul diferitelor comunități loiale Kremlinului”, a declarat Tatiana Stanovaya, cercetător principal la Carnegie Russia Eurasia Center. „Telegram a înlocuit mass-media mainstream din Rusia. Persoanele interesate de politică și o mare parte a elitei rusești urmăresc canalele Telegram pentru a se informa”.

Kremlinul intensifică atacurile asupra platformelor pe care nu le controlează, Rusia recurgând săptămâna trecută la măsura de a bloca complet aplicația WhatsApp a companiei Meta. Guvernul vrea ca rușii să adopte o „super-aplicație” gestionată de stat, numită Max, inspirată din aplicația chineză WeChat, care, potrivit criticilor, expune utilizatorii la supravegherea serviciilor de securitate ruse.

Rusia a intensificat în mod regulat presiunea asupra companiilor străine de tehnologie de la invazia pe scară largă a Ucrainei, în urmă cu patru ani. Aplicațiile de mesagerie și serviciile precum Snapchat, FaceTime, Discord, Viber și Signal au fost toate blocate. Aceste servicii rămân disponibile pentru ruși prin intermediul rețelelor private virtuale.

Cu toate acestea, recentele măsuri împotriva Telegram, care este al doilea serviciu de mesagerie cel mai popular din Rusia, potrivit cercetătorului în domeniul aplicațiilor mobile Apptopia, au atins un punct sensibil. Roskomnadzor a declarat că noile restricții au fost impuse deoarece serviciul nu respecta legile rusești care impun stocarea datelor personale la nivel local. În luna august, acesta a blocat apelurile vocale și video prin Telegram, dar funcțiile principale, inclusiv canalele de difuzare, au continuat să funcționeze până săptămâna trecută.

Comentatoarea pro-Kremlin și figura războiului cultural Ekaterina Mizulina, care a fost numită „cenzorul șef al internetului” din Rusia pentru rolul său în depunerea plângerilor împotriva jurnaliștilor și personalităților publice, s-a opus restricțiilor.

„Nu susțin propunerile de introducere a restricțiilor asupra Telegram”, a transmis Mizulina pe canalul său Telegram săptămâna trecută. „Ar fi o greșeală să pierdem un instrument atât de important pentru promovarea ideilor și pozițiilor pro-ruse”.

Decizia are un impact și asupra frontului. Mai mulți bloggeri militari de pe Telegram, printre care Arkhangel Spetsnaza, cu peste 1,1 milioane de abonați, au afirmat în postările lor că această măsură riscă să lase soldații fără mijloace de comunicare.

Nu există alternative viabile la Telegram pe front, potrivit unui soldat rus care a cerut să nu fie identificat, deoarece nu era autorizat să vorbească despre acest subiect. Oficialii care au aprobat blocarea nu sunt conștienți de situația reală de pe teren, a spus el.

Vyacheslav Gladkov, guvernatorul regiunii Belgorod, care se învecinează cu Ucraina și s-a confruntat cu atacuri frecvente cu drone, a avertizat că măsurile „pot afecta fluxul operațional de informații”.

Kremlinul a apărat public autoritatea Roskomnadzor. „Nu putem decât să ne exprimăm regretul”, a declarat Peskov săptămâna trecută pentru agenția de știri Interfax. „Nu este nimic bun în asta, dar legea trebuie respectată”.

Max este dezvoltat de VK, platforma socială condusă de Vladimir Kirienko, fiul unui important consilier al lui Putin, responsabil cu politica internă. Aplicația a fost lansată anul trecut, cu o serie de funcții menite să determine utilizatorii să devină dependenți de ea. Max găzduiește servicii guvernamentale și permite stocarea de documente, operațiuni bancare și alte programe publice și comerciale. Angajații statului, de la funcționari la profesori, au fost instruiți să utilizeze aplicația pentru comunicare.

„Rusia restricționează accesul la Telegram în încercarea de a-și forța cetățenii să treacă la o aplicație controlată de stat, creată pentru supraveghere și cenzură politică”, a declarat săptămâna trecută miliardarul Pavel Durov, fondatorul Telegram. „Telegram susține libertatea de exprimare și confidențialitatea, indiferent de presiuni”.

Nu este prima dată când Durov, care s-a născut în Rusia și locuiește în Dubai, intră în conflict cu Kremlinul. Rusia a ordonat interzicerea Telegram în 2018, dar a renunțat doi ani mai târziu, când s-a dovedit imposibil de aplicat. Totuși, lecțiile învățate din acea confruntare au ajutat Kremlinul să ia măsuri mai eficiente împotriva platformelor media străine începând din 2022.

Descărcările unei aplicații concepute pentru a permite utilizatorilor accesul la Telegram fără a folosi un VPN au crescut vertiginos în ultimele zile. Descărcările aplicației gratuite numite Telega, un așa-numit fork care ajută utilizatorii să se conecteze la serverele Telegram folosind diferite metode de rutare și să ocolească eforturile Roskomnadzor, au crescut vertiginos în magazinul Google Play de când autoritatea de reglementare a implementat noile măsuri.

„De fiecare dată când sistemul este înăsprit, oamenii găsesc o altă soluție”, a declarat Mikhail Klimarev, șeful Internet Protection Society, un grup care militează pentru drepturile digitale ale rușilor din străinătate. „Este o cursă a înarmărilor”.

Editor : A.M.G.