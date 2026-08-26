Liliana Burda, însărcinată cu afacerile României în Rusia, a fost convocată pe 27 august la Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse. Informația a fost comunicată agenției TASS de către ministerul rus de externe.
„Însărcinata cu afacerile României a fost convocată mâine la Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei”, au precizat reprezentanții ministerului.
Tot atunci, reprezentanții MAE au anunțat că trimisul țării noastre la Moscova va fi chemat în țară pentru consultări. Măsurile vin după ce Armata a doborât trei drone care ar fi fost de proveniență rusească.