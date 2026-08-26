Liliana Burda, însărcinată cu afacerile României în Rusia, a fost convocată pe 27 august la Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse. Informația a fost comunicată agenției TASS de către ministerul rus de externe.

„Însărcinata cu afacerile României a fost convocată mâine la Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei”, au precizat reprezentanții ministerului.

Amintim, Ministerul Afacerilor Externe român a anunțat la sfârșitul lunii iulie, după ce ambasadorul Rusiei la București a fost convocat la sediul MAE, că un membru al misiunii diplomatice a Moscovei la București va fi declarat persona non grata pe teritoriul nostru național.

Tot atunci, reprezentanții MAE au anunțat că trimisul țării noastre la Moscova va fi chemat în țară pentru consultări. Măsurile vin după ce Armata a doborât trei drone care ar fi fost de proveniență rusească.

După ce România și-a chemat ambasadorul în țară pentru consultări, Rusia a anunțat că nu îşi va rechema ambasadorul din România pentru consultări, dar expulzarea unui diplomat rus de către Bucureşti va primi un răspuns adecvat, a declarat într-o conferinţă de presă la momentul respectiv, Aleksei Fadeev, director adjunct al Departamentului pentru comunicare din Ministerul rus al Afacerilor Externe.

Editor : A.R.