Moscova a sărbătorit reprimirea sportivilor ruși la Jocurile Olimpice, după anunțul oficial făcut de CIO în luna iulie, ca pe o victorie diplomatică. Însă comentatorii pro-război din țară o văd ca pe o trădare a revendicărilor teritoriale, relatează POLITICO.

La aproape cinci ani de la invazia la scară largă a Rusiei în Ucraina, guvernul președintelui Vladimir Putin a recunoscut că Donbasul aparține Ucrainei — cel puțin când vine vorba de Jocurile Olimpice.

La începutul lunii iulie, Comitetul Olimpic Internațional (CIO) a deschis calea pentru revenirea țării la Jocurile Olimpice prin reprimirea Comitetului Olimpic Rus, care fusese suspendat anterior. „Viva! Bunul simț a învins!”, a reacționat purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova.

Comitetul Național Olimpic al Ucrainei a depus un apel la Curtea de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, în speranța că se va anula decizia CIO pe motiv că aceasta „contrazice prevederile Cartei Olimpice”.

Dar în timp ce Rusia își trâmbițează marea victorie diplomatică, iar CIO a atras mânia internațională pentru decizia sa, ceea ce Moscova a acceptat în tăcere pentru a obține această victorie a atras mult mai puțină atenție — o renunțare discretă la ceea ce Moscova pretinde a fi „teritoriu suveran”.

În spatele deciziei CIO s-a aflat confirmarea că din Comitetul Olimpic Rus „nu mai fac parte ca membri organizații sportive regionale din teritorii care intră sub jurisdicția Comitetului Național Olimpic al Ucrainei” — adică Donețk, Luhansk, Zaporojie și Herson.

Aceste patru teritorii de o mare importanță economică, industrială și istorică pentru președintele Putin au fost un punct major de blocaj în încheierea războiului de când Rusia le-a anexat în 2022, sfidând dreptul internațional. Iar această concesie făcută pe scena globală se transformă acum într-un scandal politic intern, atrăgând critici din partea influenților comentatori pro-război ai țării, care o văd ca pe o trădare a revendicărilor teritoriale ale Kremlinului.

„Comitetul Olimpic Rus a renunțat la o parte din teritoriul țării doar pentru a se lăfăi cu stil la Olimpiadă”, a scris cunoscutul jurnalist pro-război Dmitri Steșin - doar una dintre multele voci nemulțumite.

„Sabotaj la nivel de stat”

Acesta nu este primul conflict între ambițiile sportive internaționale ale Kremlinului și bloggerii săi militari influenți.

Încercările Rusiei de a-și trimite sportivii la Olimpiada din 2024 sub statut neutru — o restricție impusă de CIO după 2023 — declanșaseră, în mod similar, reacții negative ample, comentatorii pro-război ai țării acuzând autoritățile de „trădarea intereselor naționale”.

Dar Moscova a tratat sportul ca pe un instrument crucial de prestigiu statal și soft power timp de decenii, transformând revenirea completă a Rusiei în competițiile internaționale într-o prioritate politică majoră, a declarat fostul campion ucrainean de lupte greco-romane Fevzi Mamutov, care a părăsit Crimeea după anexarea acesteia în 2014.

„De la succesul sportiv al URSS”, a declarat el pentru POLITICO, „medaliile, steagurile și imnurile au fost puternic integrate în propaganda de stat rusă”.

Cu toate acestea, participarea la Jocurile Olimpice cere Rusiei să facă compromisuri în fața organizațiilor internaționale, în timp ce propaganda de stat a cultivat un număr tot mai mare de influenceri ultra-patrioți, care au devenit „parte din infrastructura naționalistă a regimului” și nu vor tolera ca astfel de concesii să aibă loc.

„Așa poate arăta sabotajul și subversiunea la nivel de stat - mai ales având în vedere circumstanțele actuale: declarația președintelui nostru și a secretarului său de presă, Kievul arzând două zile la rând, dronele inamice zburând deasupra Omskului. Acesta este un act de colaborare cu inamicul și subversiune anti-statală. Nu este Comitetul Olimpic Rus, ci un Comitet al trădătorilor”, a scris InfoWar, popularul canal de Telegram pro-război.

„A cui este Crimeea?”

Ministrul rus al Sportului, Mihail Degtiariov, care a condus negocierile cu CIO, a devenit în mod special o țintă, mulți învinovățindu-l pentru „eșecul diplomatic”.

„Deci, Comitetul Olimpic Rus a confirmat în scris refuzul său de a sprijini sportul în Donețk, Luhansk și Crimeea? Atunci unde este mult trâmbițata «victorie» a tovarășului Degtiariov?”, a întrebat bloggerul militar Dmitri Konanîhin pe canalul său de Telegram. „A cui este Crimeea, Degtiariov?”, a fost ecoul popularului canal de Telegram pro-război „Verum Regnum”.

Degtiariov a abordat valul de nemulțumire săptămâna trecută, spunând că ROC dizolvase deja toate consiliile olimpice regionale în 2024 — și că, de fapt, nimic nu s-a schimbat. Însă reacțiile dure sugerează contrariul și reflectă importanța simbolică a teritoriilor ocupate pentru narațiunea de război a Rusiei.

„Oamenii care trăiesc în Luhansk și Donețk, Herson și Zaporojie devin cetățenii noștri. Pentru totdeauna”, spunea Putin la conferința de presă care a marcat anexarea acestor teritorii în 2022. „Iar Rusia nu îi va trăda.”

Pentru unii, exact acest lucru l-a făcut compromisul olimpic al lui Putin.

Editor : Liviu Cojan