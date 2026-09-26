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Reședința lui Putin din Soci a fost demolată și reconstruită în secret. Muncitorii, verificați la sânge pentru un „obiectiv strategic”

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Vladimir Putin's Black Sea Bocharov Ruchey residence pictured in May 2023 and May 2024
Reședința lui Putin de la Soci în 2023 (stânga) și 2024, după ce a fost demolată (dreapta). Foto: Profimedia
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Construcția noii reședințe a lui Vladimir Putin la Soci, pe malul Mării Negre, este aproape finalizată: vechile clădiri au fost demolate în 2024, iar în locul lor au fost ridicate altele noi până în toamna anului 2026, scrie publicația Meduza, preluând o investigație a Serviciul Rus al BBC. Antreprenorul general al construcției este un grup de companii din Crimeea, Transstroyinvest, asociat cu Arkadi Rotenberg, prieten al președintelui Putin.

Reconstrucția reședinței lui Putin de la Soci se desfășoară în baza unui contract clasificat de apărare încheiat cu Serviciul Federal de Protecție (FSO), însă jurnaliștii au găsit identificatorul acestuia din 25 de cifre în documente judiciare.

Numerele indică faptul că contractul este valabil pentru perioada 2023-2027, achiziția a fost efectuată fără o procedură de licitație competitivă, iar prețul este fix, potrivit sursei citate.

Antreprenorul general a fost Grupul de Companii Transstroyinvest (Grupul TSI). Se crede că beneficiarul acestuia este dezvoltatorul Aleksei Fomenko, pe care presa rusă l-a asociat cu Arkadi Rotenberg.

TSI a construit, de asemenea, case de vacanță pentru Vladimir Putin și pentru directorul FSB, Aleksandr Bortnikov, în Crimeea și a realizat reconstrucția taberei pentru copii Artek.

BBC nu a putut determina costul total al contractului de reconstrucție a reședinței de la Soci, însă amploarea acestuia poate fi estimată din costurile unor contracte individuale de construcție, ale căror anunțuri de angajare au fost disponibile public.

Jurnaliștii au găsit anunțuri cu bugete de proiect de 90, 150, 250, 400 și 500 de milioane de ruble.

Muncitorii care au lucrat pe șantier au fost recrutați prin intermediul rețelelor sociale și al platformelor de locuri de muncă. Anunțurile descriau șantierul drept un „obiectiv strategic” și avertizau cu privire la o verificare riguroasă a candidaților.

Un anunț din ianuarie 2025 căuta de urgență muncitori și maiștri pentru a construi o clădire cu două etaje „într-o zonă cu acces restricționat pe bază de permis” la Soci.

Un alt anunț de la sfârșitul anului 2025 descria o clădire cu patru etaje pe un șantier cu sistem de acces pe bază de permis și verificări ale pașapoartelor.

Muncitorilor li s-au promis plăți în numerar, trei mese pe zi și cazare într-un „hostel cu piscină”.

După cum notează BBC, lucrările de construcție de la Bocarov Rucei continuă în ciuda frecvenței reduse a vizitelor lui Putin la Soci de la începutul războiului.

Conform Financial Times, acesta a vizitat reședința de 24 de ori înainte de război, de 13 ori în 2022 și doar de două ori în 2024, respectiv 2025, când dronele ucrainene au început să zboare tot mai frecvent spre coasta Mării Negre.

Editor : B.P.

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