Rețeaua 5G ajunge și în Rusia, la ani distanță de China și Occident. De ce a întârziat accesul rușilor la internet de mare viteză

Rusia a anunţat vineri lansarea reţelei sale 5G în 16 mari oraşe, între care şi capitala Moscova, cu mai mulţi ani întârziere faţă de vecinii săi europeni şi asiatici, oferind astfel acces la internetul de mare viteză de a cincea generaţie pentru circa 10 milioane de persoane.

Reţele 5G există în SUA, China şi Europa Occidentală de peste cinci ani. Însă sosirea sa pe teritoriul Rusiei, iniţial prognozată pentru 2019, a fost întârziată pentru că această tehnologie utilizează frecvenţe rezervate în Rusia comunicaţiilor serviciilor de securitate şi armatei, relatează Agerpres.

La sfârşitul lui august, Ministerul rus al Tehnologiilor digitale a anunţat în cele din urmă că cei patru operatori din ţară vor putea într-o primă fază să desfăşoare reţeaua 5G pe frecvenţele atribuite LTE (4G) şi vor obţine apoi alte frecvenţe pentru a dezvolta această reţea.

„Volumul traficului de internet mobil s-a triplat în cursul ultimilor şase ani, de aceea lansarea 5G este în mod special importantă pentru marile oraşe unde reţelele sunt în mod special încărcate”, a precizat vineri ministerul.

La Moscova, Sankt-Petersburg, fosta capitală imperială din nord-vestul ţării, şi Ekaterinburg, mare oraş din Ural, "5G-ul a fost lansat de toţi cei patru operatori de telefonie mobilă", potrivit aceleiaşi surse.

Reţeaua 5G va fi parţial disponibilă la Novosibirsk şi Krasnoiarsk (Siberia), Kazan (Volga), Krasnodar (sud) sau la Nijni Novgorod, la 400 km est de Moscova. „În cel mai scurt termen, în aceste oraşe toţi proprietarii de aparate pe platforma Android vor putea utiliza aceste servicii”, precizează comunicatul.

Ministerul subliniază totuşi că accesul la 5G pe iPhone-uri va depinde de „decizia companiei Apple”, care a părăsit piaţa rusă şi a încetat să-şi vândă aici oficial produselor în 2022 după începutul ofensivei în Ucraina.

Implantarea reţelei 5G în Rusia va fi „progresivă”, această tehnologie urmând a fi extinsă în 50 de alte oraşe ruseşti până la sfârşitul lui 2026, potrivit ministerului.

Vineri dimineaţă, utilizatorii telefoanelor mobile la Moscova au început să primească mesaje din partea operatorilor de telefonie mobilă prin care erau anunţaţi că „5G este deja aici”. „În sfârşit! Înainte, totul era foarte lent", a declarat pentruIrina, o vânzătoare de 29 de ani.

În plin conflict cu Ucraina, Rusia se confruntă cu restricţii digitale fără precedent de luni de zile şi cu întreruperi curente ale accesului la internetul mobil, explicate prin raţiuni de securitate. Restricţiile privesc în special mesageriile Telegram şi WhatsApp, acuzate că sunt utilizate de serviciile ucrainene împotriva securităţii ţării.

De la sfârşitul lui 2025, autorităţile ruse promovează mesageria rusă Max, prezentată ca alternativă la Telegram şi WhatsApp, în numele suveranităţii tehnologice a Moscovei.

Editor : M.I.