Live TV

Rețeaua 5G ajunge și în Rusia, la ani distanță de China și Occident. De ce a întârziat accesul rușilor la internet de mare viteză

Data publicării:
Base stations for a cellular networks on a roof in Russia
Antene de telecomunicații pentru rețele de telefonie mobilă. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Rusia a anunţat vineri lansarea reţelei sale 5G în 16 mari oraşe, între care şi capitala Moscova, cu mai mulţi ani întârziere faţă de vecinii săi europeni şi asiatici, oferind astfel acces la internetul de mare viteză de a cincea generaţie pentru circa 10 milioane de persoane.

Reţele 5G există în SUA, China şi Europa Occidentală de peste cinci ani. Însă sosirea sa pe teritoriul Rusiei, iniţial prognozată pentru 2019, a fost întârziată pentru că această tehnologie utilizează frecvenţe rezervate în Rusia comunicaţiilor serviciilor de securitate şi armatei, relatează Agerpres.

La sfârşitul lui august, Ministerul rus al Tehnologiilor digitale a anunţat în cele din urmă că cei patru operatori din ţară vor putea într-o primă fază să desfăşoare reţeaua 5G pe frecvenţele atribuite LTE (4G) şi vor obţine apoi alte frecvenţe pentru a dezvolta această reţea.

„Volumul traficului de internet mobil s-a triplat în cursul ultimilor şase ani, de aceea lansarea 5G este în mod special importantă pentru marile oraşe unde reţelele sunt în mod special încărcate”, a precizat vineri ministerul.

La Moscova, Sankt-Petersburg, fosta capitală imperială din nord-vestul ţării, şi Ekaterinburg, mare oraş din Ural, "5G-ul a fost lansat de toţi cei patru operatori de telefonie mobilă", potrivit aceleiaşi surse.

Reţeaua 5G va fi parţial disponibilă la Novosibirsk şi Krasnoiarsk (Siberia), Kazan (Volga), Krasnodar (sud) sau la Nijni Novgorod, la 400 km est de Moscova. „În cel mai scurt termen, în aceste oraşe toţi proprietarii de aparate pe platforma Android vor putea utiliza aceste servicii”, precizează comunicatul.

Ministerul subliniază totuşi că accesul la 5G pe iPhone-uri va depinde de „decizia companiei Apple”, care a părăsit piaţa rusă şi a încetat să-şi vândă aici oficial produselor în 2022 după începutul ofensivei în Ucraina.

Implantarea reţelei 5G în Rusia va fi „progresivă”, această tehnologie urmând a fi extinsă în 50 de alte oraşe ruseşti până la sfârşitul lui 2026, potrivit ministerului.

Vineri dimineaţă, utilizatorii telefoanelor mobile la Moscova au început să primească mesaje din partea operatorilor de telefonie mobilă prin care erau anunţaţi că „5G este deja aici”. „În sfârşit! Înainte, totul era foarte lent", a declarat pentruIrina, o vânzătoare de 29 de ani.

În plin conflict cu Ucraina, Rusia se confruntă cu restricţii digitale fără precedent de luni de zile şi cu întreruperi curente ale accesului la internetul mobil, explicate prin raţiuni de securitate. Restricţiile privesc în special mesageriile Telegram şi WhatsApp, acuzate că sunt utilizate de serviciile ucrainene împotriva securităţii ţării.

De la sfârşitul lui 2025, autorităţile ruse promovează mesageria rusă Max, prezentată ca alternativă la Telegram şi WhatsApp, în numele suveranităţii tehnologice a Moscovei.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
BUCURESTI - CALIN GEORGESCU - JUDECATORIA SEC 1 - 9 IUN 2026
1
Călin Georgescu, după ce Palatul Cotroceni a anunțat că România nu trimite soldați în...
Muntele Târnăcopului (Kolang) Foto Profimedia
2
Lucrările de construcţie s-au intensificat pe Muntele Kolang, unde se bănuiește că ar fi...
20260421_N_Ionita
3
General al Armatei Române, găsit împuşcat în cap. Anchetatorii au descoperit un pistol...
Câte zile de concediu primesc angajații. Foto Getty Images
4
La câte zile de concediu ai dreptul, în funcție de vechimea în muncă. Ce prevede legea...
parlament
5
AUR, pe primul loc în intenția de vot la parlamentare. Ce schimbare apare pe a doua...
"M-a omorât din toate punctele de vedere!" Sorana Cîrstea, dezvăluiri neașteptate despre relația de care nu știa nimeni
Digi Sport
"M-a omorât din toate punctele de vedere!" Sorana Cîrstea, dezvăluiri neașteptate despre relația de care nu știa nimeni
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
atac kiev
Atac rusesc cu drone asupra unor benzinării din Kiev. Cel puţin doi oameni au fost uciși şi opt au fost răniţi
Rachetă nucleară rusească pe un transportor mobil.
Kremlinul avertizează Lituania: „Va fi în vizorul armelor noastre nucleare”. Ce a provocat reacția Moscovei
drone rusești Geran
Rușii au drone noi, mai rapide și greu de doborât. Comandor (r) Mateiu: Timpul de reacție al țării agresate se reduce foarte mult
Metrou în Sankt Petersburg.
Rusia construiește adăposturi civile la metroul din Sankt Petersburg. Trebuie să filtreze „praful radioactiv” și „substanțele toxice”
romani la ghisee
România cheltuie sute de milioane de euro pe digitalizare, dar cetățenii evită e-guvernarea: „Nu are sens, nu mă pricep”
Recomandările redacţiei
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Alianța PSD-AUR funcționează „pe chestiuni emoționale”. Peiu anunță...
Ceremony Marking 25th Anniversary of 9/11 Attacks in New York City
Ceremonii la „Ground Zero” pentru a marca 25 de ani de la atentatele...
INSTANT_CONSULTARI_PSD_66_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Grindeanu anunță că PSD e aproape de a forma o majoritate: „O voi...
elevi-liceu
Ministrul Educației explică rezultatele slabe la testele PISA 2025...
Ultimele știri
Radu Miruță anunță o schimbare pentru navigatorii români. Perioada de serviciu pe mare, redusă de la 24 la 12 luni
Csoma Botond spune că sunt două variante viabile pentru viitorul Guvern: UDMR „nu e de vină că PSD s-a dus către AUR”
Petrișor Peiu răspunde atacurilor privind legea tricolorului: „Dacă vreți, e de inspirație americană onorarea steagului”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Bani și noroc. Trei zodii intră într-o perioadă de abundență financiară până pe 20 septembrie
Cancan
Ea e amanta generalului Dorin Ioniță. Femeia obținuse un ordin de protecție, cu doar câteva ore înainte ca...
Fanatik.ro
Ce a lăsat Gigi Becali în locul bisericii de la Techirghiol pe care a dărâmat-o la presiunile statului: „Nu...
editiadedimineata.ro
Meta testează Community Notes în America Latină. Cine va mai verifica dezinformarea?
Fanatik.ro
Alfred Simonis, anunț despre arena de 32.000 de locuri. Cât va costa stadionul din Timișoara
Adevărul
„Boom-ul” nașterilor din septembrie are o explicație. De ce iarna este sezonul concepției
Playtech
Carrefour își schimbă numele în România. Decizia luată de frații Pavăl pentru cele aproape 500 de magazine
Digi FM
Cine e viitoarea soție a lui Alexandru Nazare. E cu 16 ani mai mică decât el și nu e străină de lumea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cum s-a transformat noul ”rege” din România în Portugalia: ”Sunt convins că a vrut să se întoarcă”
Pro FM
Delia, în costum de baie și cizme lângă piscina de acasă. Nonconformismul ei a stârnit reacții: "Ador tot ce...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Pamela Anderson, într-o rochie cu spatele gol și crăpătură până la șold. A strălucit la New York, la 59 de ani
Adevarul
„Hristos n-a suferit atâtea!” Destinul tragic al lui Avram Iancu în ultimii ani ai vieții: „gol, flămând și...
Newsweek
Puterea de cumpărare a pensionarilor a scăzut cu 15% în doi ani. Pensionarii au pierdut 425 lei la pensie
Digi FM
Văduva și copiii lui Steve Irwin îi duc dorul: "Familia noastră și-a pierdut supereroul". 20 de ani de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
VIDEO Păcăliți de inteligența artificială. Studiu: cum ne "umflă" ceasurile smart caloriile
Digi Animal World
Reacția unui câine când vede un dinozaur de jucărie. Imaginile sunt virale: „De mult nu am mai râs așa”
Film Now
Actorul care nu ar mai lucra niciodată cu Sharon Stone. De ce a refuzat să o sărute în ultimele scene din...
UTV
Smiley o ține pe Josephine departe de rețelele sociale. Cum s-a adaptat fetița la noua grădiniță