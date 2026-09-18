Rețeaua care îți oferă joburi bine plătite, dar te trimite la război. Cum cad tinerii în capcana agențiilor de recrutare din Rusia

Un nou raport publicat de Code for Africa (CfA) arată cum funcționează rețeaua digitală ascunsă prin care Rusia recrutează persoane tinere din țări sărace, în special din Africa, folosind tactici înșelătoare și informații false, pentru a lupta alături de armata rusă în războiul din Ucraina. Studiul dezvăluie o industrie infracțională care folosește cel puțin 135 de resurse digitale – site-uri, conturi de mesagerie și profiluri de rețele sociale – din Rusia sau Belarus și servere din țări occidentale pentru a oferi joburi bine plătite care, de fapt, îi trimit pe recruți pe câmpul de luptă, de multe ori, fără cale de întoarcere.

În jur de 3.000 de recruți africani au luptat în războiul din Ucraina până acum, dintre care 500 au fost uciși în luptă, potrivit estimărilor guvernului ucrainean.

Raportul, intitulat „Tehnicile folosite pentru recrutarea și cooptarea cetățenilor africani în vederea participării la războiul ruso-ucrainean”, a identificat 89 de site-uri – multe dintre ele create cu AI – 7 profiluri de rețele sociale și 389 de canale de mesagerie, majoritatea pe Telegram.

Rețeaua nu aparține unei singure organizații, ci este operată de patru branduri rivale: Military Staff Agency (MSA), Work in Russia (WiR), IRC Russian Bear (IRCRB) și Work Crew Agency (WCA). O a cincea agenție din Belarus funcționează ca o franciză care pune la vânzare sistemul său de recrutare.

Ținta principală a acestei rețele sunt tinerii care provin din țări sărace. IRCRB, spre exemplu, operează în America Latină, Africa, Asia și Orientul Mijlociu, iar în fiecare dintre aceste regiuni, ofertele sunt făcute în limba locală, scrie El Pais.

Reclamele nu menționează niciodată războiul și se referă, de obicei, la contracte de muncă în domeniul construcțiilor, pentru companii de securitate și chiar pe platoul de filmare.

Uneori, recruții primesc asistență pentru obținerea vizei rusești, a cetățeniei ruse sau pentru cumpărarea unei proprietăți în Rusia. Doar după ce plata a fost înregistrată și costurile de retragere devin foarte mari, recruților li se spune că acel contract este pentru a lupta în armata rusă, potrivit CfA.

Ținta principală a acestei rețele sunt tinerii care provin din țări sărace. Foto: Profimedia Images

O mare parte din infrastructura rețelei se află în Occident

Dacă ar fi o simplă ofertă de muncă, sumele de bani vehiculate ar fi foarte atractive pentru tinerii recrutați: până la 15.000 de dolari la semnarea înțelegerii, salariu de 3.000 de dolari pe lună, între 8.000 și 31.000 de dolari în cazul în care sunt răniți și 60.000 de dolari pentru familiile lor, dacă ei sunt uciși în luptă.

Victimele acestei industrii, însă, nu sunt conștiente de riscurile cu care se confruntă. Plățile se fac, în mod normal, prin bănci rusești, precum VTB, Sberbank, Promsviazbank sau Gazprombank, care sunt supuse sancțiunilor occidentale. Indemnizațiile oferite în caz de deces trebuie colectate de la ambasada rusă din țara de origine a recruților, însă CfA nu a putut verifica nicio astfel de plată.

O altă metodă înșelătoare folosită pentru a-i atrage pe tineri este promovarea unor informații false. Unele site-uri încearcă să pară mai credibile prezentând știri sau videoclipuri ce par a fi publicate de instituții media din Occident, precum BBC sau New York Post.

Toate aceste informații sunt false. Cele patru branduri se prezintă drept reprezentanți oficiali ai guvernului rus, însă autorii raportului nu au găsit niciun act de înregistrare, dovadă, acreditare sau mandat care să asocieze direct Kremlinul cu această industrie.

Infrastructura care susține întreaga operațiune se află, în mare măsură, în Occident, potrivit studiului CfA. Un server din Amsterdam, pagini generate cu instrumente AI din SUA și Suedia, o companie de software din Austria, care vinde formulare de recrutare, și alte sisteme furnizate de giganți ai tehnologiei din SUA, precum Meta și Google.

„Un război care le este vândut africanilor, asiaticilor și belarușilor este promovat folosind instrumentele țărilor care i se opun”, au scris autorii studiului.

Tinerii află că au fost recrutați în armata rusă pentru a lupta în războiul din Ucraina abia după ce retragerea lor ar presupune costuri foarte mari. Foto: Profimedia Images

O rețea organizată pe cinci nivele

Rețeaua are cinci nivele sau straturi. Cel mai vizibil este nivelul format din profilurile de rețele sociale și site-uri care, deși folosesc platforme online occidentale, sunt ușor de creat și de șters, ceea ce le face greu de urmărit.

Al doilea nivel este reprezentat de sistemele de protecție și distribuție ce exploatează programele dezvoltate de țările occidentale. Al treilea nivel este format din serverele rusești pe care se bazează cu adevărat rețeaua.

Al patrulea nivel este site-ul principal de recrutare, care folosește un server din Amsterdam. În final, mai există și un al cincilea nivel în Rusia, care este sigilat și inaccesibil și rezistă oricărei tentative de investigare.

Acum câteva luni, organizația de cercetare Inpact a dezvăluit existența unor rețele de recrutare online ce au ca țintă, în special, tineri din Africa. Principalele țări vizate sunt Egipt, Kenya, Ghana și Camerun, dar rețelele cuprind aproape întreg continentul.

CfA avertizează că în Africa se află doar unul dintre cele patru „birouri regionale” ale rețelelor de recrutare, celelalte fiind prezente în America Latină, Asia și Orientul Mijlociu.

Editor : Raul Nețoiu