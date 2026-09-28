Rețeaua globală de recrutare a Kremlinului: cum îi vânează Rusia pe cei din țările sărace pentru a-și alimenta războiul din Ucraina

Rusia a construit o amplă rețea de recrutare care vizează cetățeni străini din Asia, Africa și America Latină. Recruții sunt adesea atrași cu promisiuni privind locuri de muncă civile, oportunități de studiu sau obținerea accelerată a cetățeniei, pentru ca ulterior să fie puși să semneze contracte militare și trimiși în zone de luptă. Ucraina estimează că cel puțin 27.000 de străini din peste 130 de țări s-au alăturat efortului de război al Rusiei prin intermediul unor astfel de scheme.

De la Kampala la Kathmandu, de la Jakarta la Havana, oferta este aproape întotdeauna aceeași: un loc de muncă bine plătit, obținerea rapidă a unui pașaport rusesc, uneori o deplasare sportivă sau un program de studii, informează Kyiv Post.

Și ceea ce urmează este aproape întotdeauna la fel: un contract în limba rusă pe care nimeni nu îl explică, confiscarea pașaportului, o săptămână de pregătire și trimiterea în primul val al unui asalt.

Ucraina estimează în prezent că Rusia a procedat astfel cu cel puțin 27.000 de persoane din peste 130 de țări. Corespondența purtată cu rudele unor recruți ugandezi dați dispăruți sau uciși, obținută pentru realizarea acestui material, împreună cu notele diplomatice depuse de respectivele familii, arată cu exactitate ce îi așteaptă pe cei care ajung de cealaltă parte a acestor promisiuni și de ce expunerea acestei scheme, țară cu țară, a devenit acum parte a efortului de a o opri.

Cercetători, procurori și chiar guvernul ucrainean descriu același mod de operare oriunde apare acest fenomen.

În aprilie 2026, Federația Internațională pentru Drepturile Omului (FIDH) a raportat că Rusia a construit un sistem global și deliberat de recrutare care îi vizează pe migranții fără documente, deținuți, lucrătorii aflați în situații precare și studenții străini din Asia, Africa și America Latină. Potrivit federației, nu este vorba despre un fenomen marginal sau spontan, ci despre o rețea organizată de recrutare. FIDH a constatat că până la 20% dintre acești recruți nu supraviețuiesc primelor patru luni petrecute pe front.

Amnesty International a mers chiar mai departe într-un raport publicat luna aceasta, concluzionând că recrutarea cetățenilor străini de către Rusia, pe baza mărturiilor din Brazilia, Columbia, Sierra Leone, Somalia, Africa de Sud și Sri Lanka, reprezintă trafic de persoane.

Recruții au declarat că li s-au promis locuri de muncă în domenii precum securitatea, logistica, construcțiile și IT-ul, obținerea accelerată a cetățeniei ruse și salarii care, în realitate, rareori au fost plătite integral. Mai multe persoane au afirmat că pașapoartele și telefoanele le-au fost confiscate imediat după semnarea contractelor.

Potrivit propriilor estimări ale Ucrainei, comunicate publicației de investigații OCCRP, numărul total al combatanților străini este de aproximativ 24.000, aproape jumătate dintre aceștia fiind recrutați din Asia.

Editor : Sebastian Eduard